当今世界面临诸多全球性挑战，需要国际社会携手应对，共同采取负责任行动。然而，作为“富人俱乐部”的七国集团，心思并不在与各方同舟共济、共渡难关上。从七国集团近期一系列部长级会议以及美日媒体提前释放的信息看，即将在日本广岛举行的七国集团峰会跳不出挑动阵营对立的冷战思维，改不了大国富国霸凌欺压小国弱国的行事方式，摆脱不了非常浓厚的美式霸权“小圈子”色彩。

近年来，七国集团存在的必要性受到越来越多质疑。尽管七国集团仍旧习惯于摆出一副代表国际社会的架势，但其人口只占世界总人口的1/10左右，经济总量在世界经济中所占份额不断下降。随着国际格局深刻调整，七国集团全球影响力持续下降的态势难以改变。七国集团想向全球强推其价值观和标准，完全没有道义基础和现实支撑。美国治理乱象迭出，政治极化、社会撕裂、枪支暴力、贫富差距等痼疾加重，美式民主和人权让人大跌眼镜；日本不但一再突破“专守防卫”原则，背离日本宪法的和平理念，还违背国际法义务强推核污染水排海计划；加拿大原住民寄宿学校丑闻不断发酵……德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克犀利指出，从全球视角来看，七国集团是一个旧时代的集团。

面对影响力下降危机，七国集团非但不反思自身问题，反而热衷于强刷存在感，附和炒作美国为打压他国而制造的种种议题，给世界增添分裂和对立。从炒作所谓“基于规则的国际秩序”，到宣称要维护所谓“基于法治的国际秩序”，七国集团越来越顺从于美国的“家法帮规”，屡屡以维护国际秩序之名行破坏国际秩序之实。七国集团还配合美国编织所谓“民主对抗威权”虚假叙事，妄图在全球煽动意识形态对立，引发国际社会普遍反感。据日本媒体透露，今年七国集团峰会为了增加对发展中国家的吸引力，将有意减少宣扬西方价值观。然而，这只会让更多人看清七国集团的投机与虚伪。事实上，无论是在维护民主人权方面，还是在支持发展中国家发展方面，七国集团都远没有其所宣称的那样“坚定不移”。七国集团在意的，只是维持自身在国际体系中的优势地位，而不是为世界和平发展承担责任、作出贡献。

在世界经济下行压力增大之际，今年的七国集团峰会抛出了一个冠冕堂皇的议题——“经济安保”。从媒体报道分析看，所谓“经济安保”无非是要继续把经济问题泛安全化、意识形态化、武器化，打着“安全”的幌子推进“小院高墙”“脱钩断链”，根本目的是为了维护自身优势，千方百计遏制打压别国正常发展。近日，美国总统表示可能因国内债务上限问题而无法参加七国集团峰会。美国国内政治极化、党派纷争、银行不断倒闭给全球经济金融安全带来严重风险，这才是七国集团所谓“经济安保”真正需要关注的。在事关世界经济、全球发展的重大议题上，七国集团表现得无力、无能，不仅经常口惠而实不至，反倒把心思用在试图垄断发展权利、给他国发展使绊上，大搞“经济胁迫”，只能让其在国际社会更加不受待见。

近年来，美国抱持冷战思维，沉迷于拉帮结派、挑动阵营对立，七国集团中部分国家投美国所好、唯美国马首是瞻，导致其日益沦为美国打压异己的工具。今年以来，七国集团在一系列议题上的表现具有明显的“美国制造”痕迹：在乌克兰危机问题上拱火助战，强化单边制裁；在亚太制造风浪，大肆干涉他国内政；在军控问题上，对他国说三道四，自身却公然破坏国际核裁军与核不扩散体系……如此种种，让七国集团站到国际公平正义的对立面。

一国或一个国家集团号令天下的时代已经过去了。一个团结而非分裂、和平而非动荡的世界符合全人类共同利益。七国集团的未来在于与国际社会携手，共同应对全球性挑战，共促和平发展。沉迷于搞“小圈子”，七国集团的影响力只会更趋式微。

《 人民日报 》（ 2023年05月13日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)