人民网记者 徐祥丽 杨倩

“中国—中亚机制重在一个‘实’字，是给六国人民带来实实在在福祉的行动派。”5月16日下午，在中国—中亚峰会新闻中心举行的首场中外媒体吹风会上，外交部欧亚司副司长于骏的这句话令现场记者频频点头。

双方贸易额突破700亿美元，各类投资额超过300亿美元；过境中亚的中欧班列累计开行近6万列；双方人文交流持续升温，近70对友好城市、每年数十万民众常来常往……媒体吹风会上，数据深刻见证中国中亚合作不断走深走实。

会场之外，记者的见闻佐证着中国中亚合作的务实高效。

5月16日，中国—哈萨克斯坦商品展在西安开幕。哈萨克斯坦KAZ-IR AGRO公司副总经理玛丽娜·法基索娃忙得不亦乐乎。2020年开始，西安国际陆港集团开展哈萨克斯坦红花籽油贸易全链条定制采购，提升跨境铁路运输实效。玛丽娜的红花籽油由此来到中国，大受欢迎。“经过阿拉山口，（红花籽油）铁路运输2天即可到达中国，”玛丽娜对运输实效相当满意，她笑着告诉人民网记者：“取决于中国境内收货地的不同，到消费者手里3到15天不等，毕竟中国太大了！”

10年前，习近平主席在哈萨克斯坦首次提出“一带一路”倡议。10年间，中亚已成为共建“一带一路”合作取得成果的示范区。作为“行动派”的中国—中亚机制，让古老的欧亚大陆再次闪耀光芒，给地区人民带去实实在在的福祉——

在乌兹别克斯坦，“中亚第一长隧”正改变千万人的出行方式；在中吉乌公路沿线，国际贸易潜力大大提升；在中亚天然气管道沿线，流淌的“蓝金”正温暖着千家万户，在塔吉克斯坦首都，杜尚别热电厂的建成令当地人告别冬季用电短缺；“霍尔果斯—东大门”经济特区无水港建设，将远在4000多公里外的江苏连云港出海口“搬”到了哈萨克斯坦家门口……

相知逾千年，携手谱新篇。在古丝绸之路的起点西安，中国—中亚峰会即将启幕。峰会上，各国领导人将就机制建设、各领域合作以及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见，就深化中国—中亚战略互信和重点领域合作达成系列重要共识。

各方期待，通过此次峰会，中国同中亚五国将以更团结的姿态、更高效的协作、更务实的合作，携手迈入中国—中亚关系新时代。

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