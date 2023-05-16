人民网记者 徐祥丽

五月的西安，天朗气清，繁花似锦。在这古丝绸之路的起点，一场盛会即将开幕。

5月18日至19日，中国国家主席习近平将在西安主持召开中国—中亚峰会，中亚五国元首将来华参会。这是今年中国首场重大主场外交活动，也是建交31年来六国元首首次以实体形式举办峰会，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。中国—中亚峰会的举行，将擘画中国—中亚关系新蓝图，开启双方合作新时代。

携手同行 构建更加紧密的中国—中亚命运共同体

中国和中亚五国山水相连，“古丝绸之路”的声声驼铃见证了双方友好交往的悠久历史。31年前，中国率先同中亚国家建交，开启了双方交往和合作的大门。

31年来，中国和中亚，走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范。中国和中亚3300多公里的共同边界，成为友好、互信、合作的纽带。中国同中亚五国实现全面战略伙伴关系全覆盖、双边层面践行人类命运共同体全覆盖、签署共建“一带一路”合作文件全覆盖。解码中国同中亚合作的成功秘诀，在于始终相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢。

2022年1月25日，中国同中亚五国领导人举行建交30周年视频峰会，六国元首共同宣布打造中国—中亚命运共同体，中国同中亚合作机制应运而生。2022年6月“中国+中亚五国”外长第三次会晤期间，六国一致同意建立“中国+中亚五国”元首会晤机制，加快打造中国—中亚命运共同体。2022年9月，习近平主席在新冠肺炎疫情发生后首次出访目的地选择在中亚国家，深刻彰显了中国与中亚国家的深情厚谊。

在元首外交引领下，中国和中亚五国双边关系不断提升，中国中亚关系和地区发展呈现出前所未有的勃勃生机。在此次中国—中亚峰会上，各国元首将回顾中国—中亚关系发展历程，就中国—中亚机制建设、各领域合作以及共同关心的重大国际和地区问题交换意见。人们期待，峰会将推动中国—中亚国家战略互信不断深化，引领中国中亚关系阔步迈上新的征程。

共商共享 建设高质量发展的合作带

中亚地区是“一带一路”的首倡之地。2013年，习近平主席在出访中亚时提出建设“丝绸之路经济带”，使古老又充满活力的亚洲大陆焕发出新的光彩。

今年恰逢“一带一路”倡议提出十周年。10年来，中国与中亚开展了平等、务实、高效的合作，共建“一带一路”取得累累硕果。

互联互通，共促地区繁荣。迄今，中国与中亚国家建设的跨国天然气输送管道里程已近10000公里，成为世界上最长的跨国输气管道。乌兹别克斯坦卡姆奇克隧道贯通，成为“中亚第一长隧”，彻底改变了上千万人的出行方式；中哈霍尔果斯国际边境合作中心与中哈连云港物流合作基地成功建成，打开了中亚国家通向太平洋的大门；中吉乌公路顺利通车，大大提升了地区国际贸易潜力，让丝绸之路沿线的人民生活更美好。

互利共赢，共享发展机遇。2022年，中国与中亚五国贸易额702亿美元，比建交时增长了约100倍，创历史新高。截至2022年底，中国对中亚五国直接投资存量近150亿美元。2022年，中国从中亚国家进口农产品、矿产品同比增长均超过50%，对中亚国家出口机电产品同比增长42%，中国与中亚跨境电商贸易额同比增长95%。今年5月，中国与中亚五国将举行电商直播购物活动，将中亚五国的优质商品向中国消费者推广。

相知相亲，传承暖心情谊。古丝绸之路积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。今天，中国和中亚62对友好省州市、每年数十万民众常来常往，传承着中国同中亚各国人民2000多年的友谊。新冠疫情期间，双方相濡以沫，共渡难关，中亚企业纷纷为中国人民抗疫捐款，中亚百姓信任并接种中国疫苗。“中文热”在中亚国家持续升温；传承中国工匠精神的鲁班工坊在中亚落地生根；文化遗产、媒体、旅游、教育等领域多元互动，中国和中亚五国民心进一步互融互通。

在中国与中亚五国领导人的共同擘画下，“一带一路”建设正给千千万万地区人民带来福祉。塔吉克斯坦总统国家行政学院教授拉希德·阿利莫夫评价称：“共建‘一带一路’为中亚地区商品进入国际市场打开了大门，并创造了大量长期就业机会，促进了经济结构的改善，助力中亚国家与中国互利合作迈上新台阶。”中国-中亚峰会期间，各方将就进一步高质量共建“一带一路”进行探讨。对于峰会将规划的务实合作新蓝图，各方充满期待。

休戚与共 共同守护地区和平安宁

当前，世界进入新的动荡变革期。变局之下，团结就是力量。中国同中亚国家唇齿相依，在安全方面休戚与共、安危共担。

面对复杂多变的地区安全形势，中国和中亚五国积极践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，联手打击“三股势力”和跨国有组织犯罪、贩毒，坚决反对外部干涉和策动“颜色革命”。围绕阿富汗局势，中国同中亚五国积极沟通协作，努力推动阿和平重建进程，为维护中亚地区和平安宁贡献力量。

中国同中亚五国坚决反对霸权霸道霸凌行径，在双方核心利益和重大关切问题上相互支持。中方坚定支持中亚国家维护国家主权、独立、安全和领土完整，坚定支持中亚国家根据本国国情自主选择发展道路，坚决反对任何外部势力干涉中亚国家内政。中亚五国元首在多个场合同习近平主席会见时都主动重申，将继续坚定恪守一个中国原则，坚定支持中方在涉台、涉疆、涉港等核心利益问题上的立场。

中国同中亚五国共同捍卫多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。各方在联合国、上海合作组织、亚信等框架下密切配合，推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。中亚五国政要积极评价中国提出的全球安全倡议，认为该倡议的提出为亚欧大陆乃至世界和平发展注入了正能量。人们期待，强有力的中国—中亚关系将为世界注入更多的稳定性，中国—中亚峰会将为维护地区安全作出新贡献。

三十载风雨同舟，新征程命运与共。首次中国—中亚峰会必将开启中亚中国关系新篇章，助力打造更加紧密的中国—中亚命运共同体，谱写中国同中亚人民更加美好的明天。

(责编：艾雯、常红)