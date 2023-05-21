人民网北京5月20日电 （李明琪）中国—中亚峰会圆满落幕。多国学者认为，此次峰会对中国中亚关系发展具有划时代意义，展现出强大生命力。

乌兹别克斯坦中亚国际研究所专家沙夫卡特·阿林别科夫认为，这是自31年前6国建立外交关系以来中国首次作为主办方举办的重大线下活动，六国元首齐聚西安。峰会开启了各国发展互利合作的新时代。峰会的举行将深化中国和中亚友邻间的战略互信。

乌兹别克斯坦总统战略与地区间研究学院专家阿扎马特·苏里曼诺夫认为，此次峰会引起国际社会的广泛关注。他同时强调，乌兹别克斯坦对“一带一路”倡议的立场，与两国进一步深化全面战略合作伙伴关系中的优先方向相一致。

哈萨克斯坦实业报总编辑科尔茹姆巴耶夫对记者强调，峰会通过建设性对话的方式重点关注了中国与各中亚国家间的双边关系，在多边关系的基础上强化战略伙伴关系，开启了各国关系发展史上的新时代。

科尔茹姆巴耶夫说，中亚各国同中国本着团结互利的原则，依托地缘优势，在务实合作中取得了一系列新突破，这不仅符合各国人民福祉，更满足了共同发展的迫切需求，展现出强大生命力。

土库曼斯坦外交部国际关系学院教师阿克穆哈梅特·朱马库利耶夫强调，土中关系在各个领域的良好合作，是两国人民在古丝绸之路时代形成的合作传统的延续和发扬，更因两国为谋求繁荣和提高人民福祉而焕发新生。在高科技和通信技术创新的当下，“一带一路”倡议促进了各国经济发展和文明互鉴，在各国人民之间架起友谊和理解的桥梁，为加强世界和平与安全作出重要贡献。

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