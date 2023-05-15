李睿思

5月18日至19日，中国与中亚五国将于西安举行首次元首会晤。此次会晤是我国与中亚国家多边外交的里程碑事件，标志着中国与中亚五国外交合作机制迎来发展的新阶段。

中亚五国自与我建交以来，始终在核心利益的问题上，坚定支持中方立场，积极参与“一带一路”倡议建设，为巩固我国周边地区安全、提升对外合作发展水平、构建国际和国内双循环发展格局作出重要贡献。随着国际地缘政治形势跌宕起伏、大国博弈日趋激烈且不断向各领域蔓延，我国与中亚国家的合作也面临新的使命与挑战。

中亚地区是“一带一路”的首倡之地。当前，中国同中亚五国已经实现“三个全覆盖”，即全面战略伙伴关系全覆盖、双边层面践行人类命运共同体全覆盖、签署共建“一带一路”合作文件全覆盖。近年来，中国和中亚国家合作成果丰硕，总体保持平稳向前发展。

经贸合作稳中增长。建交30多年来，中国同中亚五国贸易额增长100多倍，2022年，中国与中亚五国贸易总额超过700亿美元，创下历史最高水平，年均增速在15%以上。2022年中国自中亚五国进口额达到279亿美元，达到2016年进口额的2.3倍以上。

产能合作成果突出。中国同中亚五国已确定的产能合作重点项目有数十个，涵盖汽车、能源、冶金、化工、医药等众多领域，投资总金额超过200亿美元。

基础设施建设助力实现互联互通。途经中亚的中欧班列往来驰骋，中哈霍尔果斯国际边境合作中心、“霍尔果斯—东大门”经济特区无水港、中哈连云港物流合作基地成功建成，为中亚国家打开通向全球市场的大门。随着一批互联互通项目相继建成，中国与中亚初步形成了覆盖公路、铁路、航空、油气管道的全方位、立体化联通网络，为维护亚欧产业链供应链通道畅通奠定坚实基础。自2022年7月“中欧班列—上海号”开辟中亚线路以来，“钢铁驼队”往返穿梭，使中国与中亚国家间巨大的贸易潜力得以充分释放。中国商品搭载中亚班列一路西行，中亚地区的各类货物则一路东进，在中哈连云港物流合作基地转为海运，继而通达全球。随着中吉乌铁路项目推进的速度逐渐加快，地区交通运输能力有望再创新高度。

人文交流开出友谊之花。中国和中亚国家在教育、科技、智库、媒体等各领域的交流不断开花结果，通过互派留学生和组织教师培训、开展联合考古、打造鲁班工坊、建设孔子学院、共同制作影视作品等方式，增进民间相互了解。随着人员自由往来全面恢复，各方将继续联合互办形式多样内容丰富的主题文化节、开通特色旅游线路、深化传统医学和科技领域合作等。

安全合作促进地区和平稳定。六国高度重视加强地区联合反恐、打击跨国有组织犯罪，运用先进技术保障地区信息安全、数据安全、网络安全、生物安全和金融安全。六国尊重成员的主权独立和民族自由，坚决反对外部势力干涉地区事务，反对任何危害地区和平与稳定的犯罪行动，倡导构建平等、公正、合作和可持续的地区环境。

现阶段，中国与中亚的各领域务实合作，成为加快疫后经济复苏步伐、稳定地区形势、维护地区稳定的重要力量来源，中国与中亚国家的合作已经走上快速发展轨道。

面对复杂多变的国际和地区局势，中国和中亚国家将继续夯实政治互信、加快推进民心相通，在“一带一路”倡议、上海合作组织和中国+中亚五国合作机制等合作框架下推动各领域高质量务实合作，携手构建人类命运共同体。

（作者是中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所助理研究员）

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