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中国—中亚峰会记者观察——

从西安出发，携手走向更加美好的明天

人民网记者 徐祥丽 杨倩
2023年05月18日16:46 | 来源：人民网-国际频道
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在参与中国—中亚峰会报道的记者所持证件上，6瓣石榴花标志令人眼前一亮。“石榴花是西安的市花，而石榴树的原产地就是中亚。”5月17日举行的中国—中亚峰会新闻中心第二场吹风会上，一句关于石榴花的介绍道出了西安与中亚源远流长的交往史。

五月的西安，火红的石榴花开满大街小巷。千年古都，再度连接起中国和中亚。

这是一场古今的交融，历史和未来的相会。2100多年前，张骞从长安出发，开辟出了绵亘万里、延续千年的丝绸之路，促进了中国与世界尤其是与中亚国家的友好交往。1300多年前，中亚的粟特人跋涉千里来到长安，开展经济贸易活动，留下了友好的足迹。21世纪的今天，“一带一路”倡议再度拉紧中国与中亚友好合作的纽带。记者从吹风会上获悉，截至今年4月底，西安开往中亚国家的中欧班列长安号已累计开行4294列。随着今年5月13日开通西安－乌鲁木齐－阿什哈巴德航班、5月18日开通西安－乌鲁木齐－杜尚别航班，西安将在全国率先实现通航全部中亚五国。

“陕西省和西安市是促进中国和中亚合作的枢纽。发布会上关于陕西工商业、陕西与哈萨克斯坦合作的潜力等情况，我都想通过报道传递给本国读者。”哈萨克斯坦新闻报记者苏尔加诺夫（Valeriy Surganov）告诉人民网记者。

在这里，人文交流让心与心的距离更近。在中国同中亚五国62对友好省州市中，陕西省就占7对。目前，在陕西的中亚留学生数量超过1000名。就读于西北工业大学的塔吉克斯坦留学生马吉娜告诉人民网记者，她喜爱所有的西安美食，其中最喜爱的是羊肉泡馍，因为这让她想起家乡的面包汤。她想让更多人了解西安的历史文化和动人故事，也希望未来能用所学知识，为两国交流发展贡献力量。

在这里，“一带一路”正在成就一代青年的梦想。在西安国际港务区“一带一路”电商中心，超过500人的中亚留学生和各国青年，通过抖音、快手等电商平台销售蜂蜜、糖果、面粉、食用油等中亚国家产品，并在本国开起了实体店，进口销售中国的手机等各类电子产品。陕西丝路城控股集团、爱菊集团等中国企业在中亚国家设立海外仓，搭建了面向俄语区的社交电商平台，将直播带货引入中亚国家，为当地年轻创业者提供机会。

相约携手，共谋未来。中国—中亚峰会，令世界的目光再度聚焦西安。

5月17日下午至18日上午，中亚五国元首已先后抵达西安。中国国家主席习近平将同五国领导人共商合作大计，擘画中国—中亚关系新蓝图。

跨越千年、融合古今，联通中国和中亚的西安，正在见证历史新的篇章。

(责编：艾雯、常红)

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