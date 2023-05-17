5月18日至19日，中国—中亚峰会将在中国陕西省西安市举行。本次峰会是中国同中亚五国建交以来，六国元首首次以实体形式举办峰会，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义，必将开启中国同中亚国家关系发展的新篇章。峰会召开前，让我们一同了解中亚五国概况。