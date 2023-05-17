人民网北京5月17日电 （褚梦琦）中国—中亚峰会开幕在即。乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫将来华参会，并对中国进行国事访问。乌兹别克斯坦驻华大使阿尔济耶夫在对人民网表示，此次国事访问无疑会为加强乌中全面战略伙伴关系提供强大动力。期间，双方将签署一批政治、经贸和人文领域的协议。

乌兹别克斯坦驻华大使阿尔济耶夫。乌兹别克斯坦驻华大使馆供图

阿尔济耶夫介绍，中国在可持续发展方面的经验值得借鉴。锡尔河地区将在充分汲取中国经验基础上，借助中国资金和技术打造“先进创新区”。疫苗是其中一个关键领域，两国正在合作创建乌兹别克斯坦—中国生物技术集群。

“我们对乌中全面战略伙伴关系的未来充满信心。”阿尔济耶夫指出，截至2022年底，中乌贸易总额约为90亿美元。中国保持乌兹别克斯坦第一贸易伙伴国地位，同时也是乌兹别克斯坦最大的出口市场。两国在经贸、投资领域展现出巨大的合作潜力。

中国—中亚峰会：丝路起点上再出发

“首届中国—中亚峰会将在历史悠久的古城西安举行，具有深刻的象征意义。”阿尔济耶夫说，“古丝绸之路就是从这里发源，生动体现了乌中之间几个世纪的联系。”

“毫无疑问，即将举行的中国-中亚峰会将为各方带来新的机遇。”阿尔济耶夫透露，双方将开始制定新的中国—中亚经济对话联合战略。“通过对话来采取有针对性的措施，以确保贸易畅通，增加中亚国家对中国的产品供应量，推动建立工业合作区，利用中国的技术实现进口商品本地化。”阿尔济耶夫介绍道。

阿尔济耶夫还表示，峰会期间的另一项重要活动是启动中国同中亚国家人民文化艺术年。

“一带一路”建设不断深化

中亚是“一带一路”倡议的首倡之地。阿尔济耶夫表示，从最初的交通、基础设施等领域的建设开始，倡议下的合作迅速扩展至社会生活的各个层面，绿色丝绸之路、数字丝绸之路建设也正在推进中。

“乌兹别克斯坦支持并积极参与‘一带一路’倡议建设。”阿尔济耶夫说，在“一带一路”框架下，运输和通信是乌中合作的其中两项优先发展领域。乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫也曾强调制定系统性方案保障货物自由流通、发展跨地区物流网络的重要性，以确保中国-中亚沿线的货物流通和跨区域物流网络的发展不受干扰。

阿尔济耶夫进一步指出，中吉乌铁路是具有战略意义的项目之一，该铁路在2022年9月的撒马尔罕上海合作组织峰会期间达成了三方协议。项目的实施不仅能缓解货运压力，使中亚和中国国家之间的货运时间缩短数倍，而且对连接欧亚大陆和确保供应链的安全顺畅也具有重要意义。此外，两国在数字丝路方面的合作也颇具前景，中国在数字经济方面的先进经验将有助于推动两国合作。

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