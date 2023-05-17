资料图：土库曼斯坦驻华大使杜尔德耶夫 。人民网记者 邓洁摄

人民网北京5月17日电（李明琪、邓洁）中国-中亚峰会将于5月18日至19日在西安举行。土库曼斯坦驻华大使帕拉哈特·杜尔德耶夫近日在接受人民网专访时表示，中国—中亚机制有助于增强各方政治互信，发展互利共赢的经贸合作，在加强互联互通和维护地区安全等方面具有重大意义。

杜尔德耶夫强调，当前国际形势日趋复杂。此次峰会将向世界展示中国与中亚各国为加强地区安全和国际局势稳定，推动地区繁荣发展的努力与决心。希望各方在这一机制下建立的伙伴关系成为实现共同发展的典范，为维护地区和平稳定贡献力量。

杜尔德耶夫表示，此前举行的四次“中国—中亚五国”外长会晤表明，中亚各国和中国在维护公共安全和社会稳定，应对恐怖主义、极端主义和分裂主义问题上立场接近或一致。土库曼斯坦和中国一道，支持在国际事务中坚持平等、公平原则，支持实现稳定发展的目标和国际社会采取的高效应对全球挑战的举措。

“土中对话的一个重要议程就是中亚地区问题。希望首届中国—中亚峰会成为解决地区和国际热点问题，维护地区安全、稳定和国际和平的新起点。”杜尔德耶夫说。

谈及两国关系，杜尔德耶夫介绍，中土天然气管道建设项目凭借两国优势互补，充分体现了两国基于平等原则的伙伴关系，是两国在倡议框架下成功合作的力证。今年1月土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫访华。根据两国元首会谈公报，多年来土中在交通、通信领域的合作成果丰硕。当前，土库曼斯坦与多个国家创建了跨越东西和南北方向的立体过境交通物流网。未来，这一体系还将涵盖通向里海、黑海和波罗的海的交通走廊。届时，该通道将成为从亚太经中亚辐射欧洲和中东地区的最佳陆路通道，将为土中合作提供广阔机遇。

今年是“一带一路”倡议提出十周年，杜尔德耶夫表示，该倡议得到国际社会的广泛支持。欧亚各国在战略对接下的合作，为地区经济发展注入了强大动力，将太平洋至大西洋的广阔区域有机联系起来，整合了各地的生产链、技术链和工业带，实现了共同发展。

杜尔德耶夫认为，土库曼斯坦提出的“复兴丝绸之路”国家战略与“一带一路”倡议高度契合。中亚地区是亚欧大陆的“十字路口”，过境土库曼斯坦的国际交通走廊是“中国—中亚—欧洲”和“中国—中亚—中东”两大交通体系的关键部分。

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