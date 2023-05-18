鲁斯兰·肯扎耶夫【乌兹别克斯坦】

四月一个明媚的清晨，乌兹别克斯坦首都塔什干，400辆崭新的中国新能源客车驶上街头，街道面貌焕然一新。外观明亮、具有科技感的公交车立刻吸引了市民的注意，乘客们跃跃欲试……

中国—中亚峰会新闻中心外景。作者供图

如果说，古丝绸之路上满载货物的骆驼商队是中国和中亚贸易活动的象征，那么今天，这些为成千上万乘客提供服务的交通工具已经成为两地经贸往来的标志之一。

与历史上的丝绸之路相比，2023年“一带一路”沿线国家的交流在数量和质量上已经发生根本变化。然而，这条古老交通动脉所蕴含的开放包容的开创精神却恒久地传承下来。

10年前，习近平主席在访问中亚时发表历史性讲话，提出共建“一带一路”倡议。中亚地区成为这一重大倡议的首创地，并使该倡议与本国的发展战略对接。与此同时，中国同中亚各国之间的对话已成为新型国际关系的典范，3000多公里的共同边界成为友好、互信、合作的纽带。

中国同中亚五国之间的合作达到了前所未有的水平。建交30年来，中国与中亚国家贸易量和投资额增长了100多倍，中国早已成为中亚各国的重要贸易伙伴。中国同中亚五国建立的友好城市超过60对。

双方在过去的“黄金三十年”取得了巨大成就，同时也为自身设定了更加宏伟的目标——携手构建命运共同体，开创中国—中亚合作新时代。毫无疑问，我们的目标终将实现。正如中国领导人所言，中国与中亚五国的伙伴关系是建立在“四项原则”基础之上的，即相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢。

确保目标得以实现的另一成功秘诀是，各国元首在外交政策方面作出了符合本国人民利益的选择。中国—中亚国家的合作机制不仅符合时代要求，而且具有“非排他性”，能让参与各方实现利益最大化。

对话平台的发展趋势不言而喻。首次“中国—中亚五国”外长会晤于2020年举行，根据当时的形势，与会者讨论了新冠疫情及其影响。正是通过组织这次会议，中国表明了与中亚建立对话合作机制的愿望。

2022年初，会议已经从外长定期会晤升级到了元首峰会。同年1月，中亚和中国领导人以视频形式举行了第一次会议，这成为深化六国各领域合作的重要推动力。2023年，六国经贸部长举办了“中国—中亚五国”经贸部长会议，就贸易投资、数字经济、绿色发展、互联互通、多边以及地方间合作交换意见。

值得注意的是，由中国发起的合作机制还有另一重要优势——双方在联合国、上合组织、亚信会议、“一带一路”倡议等多个多边机制的框架下开展对话与合作，中国—中亚峰会将成为各方就发展全面战略伙伴关系交换意见的新平台。

中国—中亚峰会于5月18日至19日在陕西省西安市举行。西安是拥有超过3000多年历史的城市，被视为古丝绸之路的起点。如今，这座城市掀开了六国睦邻友好的新篇章，中国和中亚五国的领导人将在此面对面共商合作大计。六国不仅有着共同的发展目标，还面临着相似的挑战。相互毗邻的领土和深厚的历史渊源让此次盛会需要讨论的问题空前广泛，也使对话的形式独特且更具现实意义。

（作者是乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编辑 ）

翻译：褚梦琦

(责编：艾雯、常红)