人民网北京5月18日电 （崔译戈）5月18日至19日，中国—中亚峰会在西安举行。商务部国际贸易经济合作研究院研究员、欧亚研究所所长刘华芹在接受人民网专访时表示，在共建“一带一路”倡议框架下，中国与中亚国家经贸合作不断深化，切实帮助中亚各国提升经济发展水平、增进人民福祉。

互联互通助力地区繁荣

中亚地区是共建“一带一路”的首倡之地，截至目前，中国与中亚五国已实现签署共建“一带一路”合作文件“全覆盖”。

刘华芹认为，中亚国家均为内陆国家，经济发展最大的障碍是缺少出海口，互联互通是双方合作的重中之重。10年来，中国与中亚国家互联互通合作稳步推进，涵盖公路、铁路、航空、油气管道的全方位、立体化联通网络畅达四方。

今年一季度，中欧班列长安号开行超过1100列，同比增长40%。2022年，共开行4639列，同比增长超过20%，运送货物总重400多万吨，同比增长超过43%。

刘华芹表示，中欧班列开行是中国与中亚地区互联互通合作的标杆，将中亚国家作为内陆国家的地理位置劣势转化为过境运输优势，一方面使中亚国家获得了过境运输收益，另一方面助力相关国家打开对外贸易通道，为中亚国家实现进出口贸易格局多元化、中亚地区经济发展繁荣创造新条件。

满载土库曼斯坦甘草中药材原料的中欧班列回程列车抵达西安国际港站（2022年8月31日摄，无人机照片）。 新华社记者李一博摄

务实经贸合作增进人民福祉

中国连续多年位居中亚国家第一大或主要贸易伙伴，双方持续深化务实经贸合作，贸易发展实现量质齐升。17日，海关总署发布的统计数据显示，今年4月，我国与中亚五国月度进出口规模首次突破500亿元，达到502.7亿元。

刘华芹表示，农产品已成为中国与中亚国家贸易增长新亮点。中亚国家的葵花籽油、面粉、奶制品、肉制品及水果丰富了中国百姓的餐桌，使各国人民分享了合作红利。

据海关数据显示，目前中亚国家有百余种农食产品可对华出口，批准注册企业超过4000家；海关已面向中亚国家开通8条农副产品快速通关“绿色通道”，实现了公路口岸全覆盖。中亚小麦、大豆、干果、水果、牛羊肉等数十种优质农产品实现输华，有效促进双方贸易平衡健康发展。

在中国—中亚机制和共建“一带一路”倡议框架下，中国与中亚国家基础设施建设合作取得了一批突破性成就，切实帮助中亚各国改善经济发展环境。

刘华芹指出，塔吉克斯坦杜尚别2号火电站的建成投产，结束了塔吉克斯坦冬季限电的历史；“中亚第一长隧”乌兹别克斯坦安格连-帕普铁路卡姆奇克隧道大大降低了运输成本，百姓出行更加便利；中哈共建的哈萨克斯坦阿拉木图州卡普恰盖100兆瓦光伏电站是该国单体最大的光伏发电项目之一，实现了当地大规模新能源电站从无到有的突破，年发电量为1.6亿千瓦时，为当地减少碳排放16万吨。

这是2016年2月27日在乌兹别克斯坦安格连—帕普铁路卡姆奇克隧道出口拍摄的全隧贯通仪式现场。由中铁隧道集团承建的安格连—帕普铁路卡姆奇克隧道全长19.2公里，为“中亚第一长隧道”，改变了乌境内运输需绕道他国的窘境，对于乌兹别克斯坦改善民生、发展经济和对外联通有着重要意义。新华社记者沙达提摄

“丝路电商”实现“买全球、卖全球”

加强电子商务合作，建立“中国—中亚电子商务合作对话机制”，发展“丝路电商”，是2022年1月发表的《中国同中亚五国领导人关于建交30周年的联合声明》列出的合作重点之一。

商务部数据显示，2022年，中国与中亚跨境电商贸易额同比增长95%，近300家中亚企业入驻中国电商平台，越来越多的中亚优质特色产品进入中国市场。刘华芹表示，中亚国家企业借助中国的电商平台积极拓展与其他国家的贸易，把本地商品销售到世界更多国家，并采购世界各地的商品，真正实现了“买全球，卖全球”。

中哈（连云港）物流合作基地全貌。连云港中哈国际物流有限公司供图

中国—中亚峰会将擘画中国—中亚关系新蓝图，开启双方合作新时代，为构建中国—中亚命运共同体注入新动力。刘华芹表示，当今全球地缘政治冲突频发，世界经济发展面临越来越多的不确定性，在此背景下举办中国—中亚峰会，展示出各方谋求和平与发展，加强合作与交流，共促地区繁荣的决心与愿望，为破解世界发展难题注入正能量。

展望未来，刘华芹指出，中国—中亚五国将在共建“一带一路”框架下，以高标准、可持续、惠民生为目标，拓展金融、能源、农业、数字经济、医疗卫生、减贫等多领域的全方位合作，解决各方共同关切的能源安全、粮食安全和金融安全问题，重点提升互联互通水平。她表示，希望借助此次峰会，增进中国同中亚国家人民的相互了解，为深化合作创造有利条件。

(责编：崔译戈、常红)