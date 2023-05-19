康杰

数千年来，中华文明与中亚文明共同绘就了人类历史上文明交融互鉴最光辉璀璨的画卷。31年来，中国与中亚各国互为战略依托、安全屏障、发展走廊，同舟共济、互利共赢，树立了新型国际关系的典范。面对世界百年变局和新的地区形势，中国与中亚各国着眼各自需要和未来发展，立足增进互利合作，群策群力、共商共建新型合作机制和平台。

2020年，中国与中亚各国建立外长定期会晤机制。2022年1月，习近平主席主持召开中国同中亚五国建交30周年视频峰会，提出携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。2023年5月18-19日，首届中国—中亚峰会在古丝绸之路的起点西安举行，习近平主席发表主旨讲话，为中国—中亚命运共同体建设领航定向，指引“中国—中亚”号巨轮乘风破浪，勇毅前行。

中国与中亚各国是现代化道路上的同路人。近年来，百年变局加速演进，稳定、和谐、繁荣、连通成为中亚国家的普遍诉求。去年，中亚多国驶过了转型压力和外部干涉的暗礁险滩，进入新一代领导人锐意进取的新时代。中亚各国均在积极探索符合本国历史与现实国情的现代化路径，从民族传统中发掘促进社会和谐、增强治理效能的制度遗产，大力发展新兴支柱产业，开辟新贸易通道，迎接绿色和数字转型新机遇。一个稳定、和谐、繁荣、连通的中亚，将是中国现代化进程的重要外部机遇；同样地，中国有容乃大的市场、全球领先的数字和交通基础设施、卓越的人才培养能力、举世瞩目的减贫和绿色发展经验，也为中亚各国推进现代化进程提供了重要战略依托。

中国与中亚各国是命运与共的好伙伴。六国山水相连，福祉相依，命运与共。长期以来，中国与中亚各国共同见证和应对世界百年变局，在彼此核心利益上守望相助、同舟共济。中国与中亚各国率先践行新安全观，率先共建“一带一路”，共筑安全，共享发展。在亚欧大陆战火不断的三十年中，使中亚这一片西方眼中领土、宗教、族群、氏族、社会阶层等矛盾空前复杂的“地缘政治脆弱带”，发展成为相对和平、稳定、和谐的避风港。未来，六国共同践行全球安全倡议，遏制各类域外势力的渗透、干涉、破坏，实现普遍安全；共同践行全球发展倡议，释放传统合作潜力、开发新增长点，实现共同发展。

中国与中亚各国是世代友好的好兄弟。文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。自古以来，中华文明与中亚各文明间便有着频繁的语言、器物、技术、文化、宗教的相互影响，时至今日，这些文明交融的烙印仍俯拾皆是。中国从来不是中亚地区的“局外人”，中国与中亚关系也从来不是什么文明竞争式的“大争夺”“大博弈”。中国与中亚各国将加强文明对话，在各国民众中特别青年一代间赓续传统情谊，巩固世代友好，共同谱写新时代文明交流互鉴新篇章。

广袤的亚欧大陆上，从秦岭脚下到里海之滨，从哈萨克草原到阿姆河畔，一个个沐浴了历史荣光的古代文明正焕发新的勃勃生机。在习近平主席重要讲话的领航定向下，各国必将在命运共同体的人间正道上携手并肩，在百年变局的惊涛骇浪中同舟共济，共同迈向伟大复兴。

（作者是中国国际问题研究院欧亚研究所副研究员）

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