辛岳

西安——古丝绸之路的东方起点。2100多年前，张骞正是从此地开启“凿空之旅”，打开了中国同中亚友好交往的大门。

5月18日至19日，中国—中亚峰会在西安成功举行，这是建交31年来，中国与中亚国家元首首次以实体形式举办峰会。六国元首“长安复携手”，开启中国—中亚关系新时代。

同舟共济 续写千年丝路友谊

峰会上，中亚五国元首纷纷表示，中亚国家同中国拥有千年友好和深厚情谊，始终是相互支持、相互信赖的好邻居、好朋友、好伙伴，是中国西出阳关最真挚的故人。

今年是共同建设“丝绸之路经济带”倡议在哈萨克斯坦提出十周年。十年来，中国与中亚国家“硬联通”“软联通”“心联通”结出累累硕果，取得一系列历史性、标志性、突破性合作成就，广泛惠及地区各国人民。

在共建“一带一路”倡议合作框架下，中国与中亚国家互联互通合作稳步推进，全方位、立体化联通网络畅达四方。中哈霍尔果斯国际边境合作中心与中哈连云港物流合作基地建成，打开了中亚国家通向太平洋的大门。“中亚第一长隧”乌兹别克斯坦安格连—帕普铁路卡姆奇克隧道贯通，让当地民众出行不再需要翻山越岭。中欧班列“钢铁驼队”一路西行，为欧亚大陆带去源源不断的“中国制造”。

中国已经连续多年成为中亚国家第一大或主要贸易伙伴。2022年，中国与中亚五国提前实现700亿美元贸易目标；截至今年3月底，中国对中亚五国直接投资存量超过150亿美元；今年4月，中国与中亚五国进出口规模首次突破500亿元，达到502.7亿元……一组组新数据、新纪录，见证中国与中亚国家经贸务实合作持续深化，贸易畅通惠及各方。

本届峰会上，中方提议加强文明对话，邀请中亚国家参与“文化丝路”计划，并表示将办好中国同中亚国家人民文化艺术年，推动在文化、旅游、教育、医疗、卫生等领域开展一系列合作活动。

中国现代国际关系研究院欧亚所所长丁晓星表示，中国与中亚国家经济互补性强，“一带一路”倡议契合各方共同的发展需求。在共建“一带一路”倡议合作框架下，中国—中亚合作质量高、领域宽、发展速度快，切实推动各方经济多元化、基础设施便利化，助力中亚国家在现代化征程上不断迈进。

东西交融、古今荟萃，中国与中亚国家友谊之花根植于历史深处，绽放在“一带一路”的东风之中。

携手同行 构建更加紧密的中国—中亚命运共同体

峰会期间，中国同中亚五国实现了命运共同体在中亚的全覆盖，并宣布携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体，这标志着命运共同体理念首次在地区多边和双边层面全落地。

峰会上，习近平主席发表主旨讲话，就建设一个什么样的中亚提出“四点主张”，就如何建设中国—中亚命运共同体提出“四个坚持”，并就怎样发展中国同中亚国家合作提出“八点建议”。这是新时代以来，中国最高领导人首次完整、集中、系统向国际社会阐述对中亚外交政策，得到了中亚各国元首的高度赞同和热烈响应，也为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体提供了根本遵循和行动指南。

商务部国际贸易经济合作研究院研究员、欧亚研究所所长刘华芹表示，中国—中亚命运共同体为构建新型国际关系和区域合作模式提供示范，将成为落实中方全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议三大倡议的实践平台。

以构建更为紧密的中国—中亚命运共同体为指引，中国同中亚五国并肩前行，深化互利共赢合作，必将令中国—中亚合作在新时代焕发出勃勃生机和旺盛活力，为纷繁复杂、变乱交织的世界注入更多确定性。

继往开来 系好中国—中亚机制“第一粒纽扣”

此次峰会对中国—中亚机制进行了立柱架梁和全面布局，各方商定将以举办此次峰会为契机，正式建立中国—中亚元首会晤机制。峰会期间，中国同中亚五国还达成了包括《中国—中亚峰会西安宣言》《中国—中亚峰会成果清单》等在内的7份双多边文件，签署了100余份各领域合作协议。

国务委员兼外长秦刚指出，中国—中亚机制属于六国，也面向世界，促进的是1360多万平方公里广袤热土的发展与繁荣，追求的是近15亿人的光明未来与美好生活，体现的是立足自身、胸怀天下的责任与担当。

中国国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所副所长许涛认为，中国—中亚元首会晤机制的正式成立是中国—中亚关系的重大突破，为中国与中亚国家深化政治互信、开展睦邻友好合作提供了重要机制保障。各方商定加快成立产业与投资、交通、农业、应急管理、教育、政党等领域会晤和对话机制，并在中国设立常设秘书处，将为后续推动落实峰会成果发挥积极作用。

刘华芹表示，中国与中亚国家建交以来，合作关系顺畅，合作成效显著。近年来，各国共同面临全球治理新挑战，希望通过提升合作机制水平，拓展全方位合作，相互借力，为区域及各自发展创造条件。合作机制的提质升级反映了各方的利益诉求，符合各方的共同意愿。

丁晓星认为，中国—中亚峰会将中国与中亚国家关系推向新高度，中国—中亚元首会晤机制正式建立，不仅体现了中亚地区在中国外交中的重要性不断上升，也契合中亚国家与中国开展合作的迫切需求。

六国元首携手长安，中国—中亚峰会为中国同中亚国家人民世代友好筑牢基石，为各国发展振兴、增进民生福祉擘画蓝图，为维护地区和平稳定、世界发展繁荣凝聚强大合力。中国与中亚国家延续千年的友好交往和睦邻合作，正在新时代焕发出勃勃生机。

(责编：崔译戈、常红)