徐秀军

5月18日至19日，中国—中亚峰会在陕西西安举行。六国元首共同签署了《中国—中亚峰会西安宣言》，并宣布以举办本次峰会为契机，正式成立中国—中亚元首会晤机制，为未来中国—中亚关系发展擘画蓝图。习近平主席在中国—中亚峰会上发表主旨讲话，提出携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国—中亚命运共同体，由此掀开了中国—中亚合作的新篇章。

高水平经贸合作。中国与中亚地区在地理上山水相连，经济上双方互补性强，贸易规模屡创新高，为双方各领域合作奠定了坚实的基础。商务部数据显示，中国同中亚五国建交以来，双方货物贸易总额从4.6亿美元增长到2022年的702亿美元，增幅近152倍。其中，2022年，中国与中亚五国双边货物贸易额较上年增长约40%，增幅再创历史新高。海关总署数据显示，2023年前4个月，中国与中亚五国货物贸易额为人民币1730.5亿元，较上年同期增长37.3%，其中，4月双方货物贸易规模首次突破人民币500亿元大关，达到人民币502.7亿元，迈上新台阶。同时，双方投资合作持续深化，领域不断拓展。截至2023年3月底，中国对中亚五国累计直接投资超过150亿美元，共同实施了一批油气采矿、加工制造、互联互通、数字科技等领域合作项目，并取得务实合作成果。中方将出台更多贸易便利化举措，升级双边投资协定，充分释放经贸、产能、能源、交通等传统合作潜力，不断推动双方经贸合作迈上新台阶。

高质量伙伴关系。中亚五国是“一带一路”经济走廊里“中国—中亚—西亚经济走廊”的重要节点。在共建“一带一路”倡议合作框架下，中国与中亚五国之间的“硬联通”“软联通”“心联通”取得重要进展，中亚地区已成为共建“一带一路”合作标杆地。在共建“一带一路”步入高质量发展的新阶段，中国与中亚五国更是团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢的合作伙伴。2022年1月，在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上，六国决心在兼顾彼此利益的基础上继续合力构建内涵丰富、成果丰硕、友谊持久的战略伙伴关系，打造中国—中亚命运共同体，中国同中亚五国关系进入新时代。在本次中国—中亚峰会上，习近平主席在讲话中就建设中国—中亚命运共同体提出“四个坚持”：“坚持守望相助、坚持共同发展、坚持普遍安全、坚持世代友好”，为建设中国—中亚命运共同体指明了方向。结合中亚五国的突出特点和优势，中方倡议建立中国—中亚能源发展伙伴关系，为构建更高质量的中国—中亚伙伴关系提供了有力支撑。

高层次合作机制。目前，中国同中亚五国已经成立外交、经贸、海关等会晤机制和实业家委员会，为双方相关领域的合作提供了有力保障。在本次中国—中亚峰会上，中方还倡议成立产业与投资、农业、交通、应急管理、教育、政党等领域会晤和对话机制，将继续为各国开展全方位互利合作搭建广泛平台。更值得关注的是，以举办这次峰会为契机，六国元首决定正式成立中国—中亚元首会晤机制，将中国—中亚合作升级为最高层次；双方一致同意，在中国设立中国—中亚机制常设秘书处，以交通、经贸、投资与产业、农业、能源、海关、人文为优先方向，扎实、高效推进六国全方位、深层次合作。中国—中亚元首会晤机制和中国—中亚机制常设秘书处的正式建立，是双方睦邻友好关系不断深化和各领域合作需求不断增加的体现，顺应了和平、发展、合作、共赢的历史潮流。

中国—中亚峰会是中国—中亚合作的重要里程碑。在中国与中亚五国元首的共同指引下，中国同中亚国家战略互信的基石更为坚固，共建“一带一路”的动力更加强劲，中国—中亚命运共同体建设的前景更加光明。

（作者是中国社科院世界经济与政治研究所研究员、新兴经济体研究会秘书长）

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