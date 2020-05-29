驻华大使看两会：共同战疫显温情 携手发展引期待

【编者按】过去一周，在疫情防控常态化的特殊背景下召开的中国两会吸引了全世界的目光。疫情下，中国如何在防控的同时恢复发展、实现脱贫攻坚目标、与各国展开合作成为国际社会关注的热门话题。近日，多国驻华大使接受人民网的专访，分享他们对中国两会的感受。

共同战“疫”显温情

中国向世界展现了如何应对这场史无前例的危机。中国很早就分享了病毒的基因组序列，为国际科学界共同研发疫苗提供了可能。随着后期新冠疫情的全球大流行，中国倡导国际合作，为120多个国家提供了医疗物资和专家组援助，同其他国家分享了抗疫经验。古巴也从中国的援助中受益。

在疫情面前，我们始终能感受到中国人民的陪伴。中古两国在抗击疫情中不断积累经验，未来将会继续携手帮助其他国家。

——古巴驻华大使卡洛斯·米格尔·佩雷拉

中国合理应对疫情，得到了世界卫生组织的认可，也为其他国家制定抗疫方案提供了宝贵经验。

中国经验将为厄瓜多尔完善疫情方案提供借鉴，对于国际社会通力合作恢复经济、服务全球具有重要意义。

——厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚

感谢中国政府、企业和企业家在疫情期间对尼日利亚等非洲国家的支持。中国不仅为非洲和其他国家捐赠医疗物资，还向包括尼日利亚在内的多国派遣医疗专家分享抗疫经验。这有效提升了受援国的抗疫能力。

——尼日利亚驻华大使巴巴·艾哈迈德·吉达

中国在1月份就采取了空前的疫情防控措施。正是由于这些强有力的措施，中国的疫情逐渐得到了控制。

在这场应对新冠肺炎的战“疫”中，中国充分展现了她保护14亿本国人民及数十万在华外国人的决心和能力。

新冠肺炎疫情在非洲蔓延后，中国第一时间向非洲国家及非洲人民伸出援手，与他们并肩作战，得到了非洲各国及非盟的高度赞赏。

——吉布提驻华大使、非洲驻华外交使团代理团长阿卜杜拉·米吉勒

减贫脱贫增信心

中国让8亿多人摆脱了贫困，这是全球减贫史上的奇迹。

赞比亚将与中国一道，在社会经济管理的各个方面展开合作。中国对非洲大陆的承诺，以及将非洲纳入“一带一路”倡议，对促进中非可持续贸易和投资做出了重大贡献。

——赞比亚驻华大使温妮·奇贝萨孔达

巴基斯坦正在努力推动国家发展和社会经济进步，中国的扶贫模式值得我们学习。

中国的成功经验告诉我们：贫穷不是命中注定，可以通过不懈的努力将其消除。巴基斯坦借鉴了中国经验，因地制宜开展扶贫项目。

我相信，中国将继续沿着发展繁荣的道路坚定前行，为全球经济、生态和社会发展做出新的贡献。

——巴基斯坦驻华大使娜格玛纳·哈什米

全面建成小康社会的理念突出体现在促进包容和消除不平等两方面。就此而言，中国使近8亿人摆脱贫困而广受赞誉，这是一项非常了不起的成就。

在新冠肺炎疫情防控的特殊背景下，中国召开全国两会意义非凡，我对中希两国未来合作充满信心。

——希腊驻华大使乔治·伊利奥普洛斯

携手发展引期待

在国内疫情基本控制住的情况下，中国逐步复工复产，努力让社会经济回归正轨，并不断努力扩大对外贸易。中国人民勤劳坚强，一定会像以往那样，战胜疫情并实现更大的发展。

2020年，新冠疫情全球大流行，对各国的经济发展都带来严重影响。我十分钦佩中国改革开放40多年来取得的丰硕成果，中国经济实现繁荣，科技得到巨大发展，理应得到世界的称赞。

——葡萄牙驻华大使杜傲杰

中国在迅速复工复产的节奏中，也注意为保护人民采取限制措施，实施的经济复苏战略最大程度减小了疫情影响，同时继续经济发展路径。

我们必须继续加强经济和贸易往来，尽最大所能获得有效的经济复苏，为国民经济带来积极影响。未来，期待中哥两国在多个领域继续深化关系。

——哥伦比亚驻华大使路易斯·迭戈·蒙萨尔维

今年适逢中非合作论坛创立20周年。中非合作论坛已经成为中非友好合作的桥梁，也是非洲大陆和中国之间进行经贸合作和文化交往的基础。

中非携手应对新冠肺炎疫情至关重要。对于布隆迪来说，首先要在国际社会特别是中国的帮助下，根据疫情的发展状况采取更为有效的措施；其次，在国际社会的协助下，在中非合作论坛行动计划的基础之上，通过重启布隆迪十年经济发展规划，推动布隆迪经济发展。

——布隆迪驻华大使马丁·姆巴祖穆蒂马

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(责编：崔越、刘洁妍)