葡萄牙驻华大使：比援助物资价值更高的是中葡两国情谊

葡萄牙驻华大使杜傲杰

人民网北京5月18日电（鲁扬、符园园）“海国一尺绮，愿赠万里春”，这是3月份上海援助葡萄牙波尔图抗疫物资时写在外包装上的诗句。

虽相隔万里，但新冠疫情发生以来，中葡两国政府和人民互相支持与鼓励。5月7日，中国国家主席习近平在与葡萄牙总统德索萨通电话时强调，中葡同心共济，中方坚定支持葡方抗击疫情的努力，愿继续提供力所能及的帮助，积极协助葡方在华采购运输医疗物资。

通过友好城市的方式，中国的北京、上海和沈阳等地以各种形式分别向里斯本、波尔图和布拉加等葡萄牙城市运送了抗疫物资，据不完全统计，葡萄牙疫情发生后，中方向葡方捐赠了超过100万个口罩、60万双医用手套、12万只防护面罩，100多台呼吸机、10套视频系统等医疗设备。

葡萄牙驻华大使杜傲杰近日接受人民网书面专访时，对中国在葡萄牙最需要的时候予以援手表示感谢，“北京、上海和沈阳向葡萄牙援助了抗疫物资，我认为，比援助物资价值更高的是中国的城市、企业以及各个机构对葡萄牙展现的深情厚谊，真正体现了中葡两国患难见真情的关系。”

疫情发生以来，中国采取了非常严厉的措施控制疫情蔓延，并与世界各国分享疫情防治经验，对此，杜傲杰告诉人民网，自己一直通过媒体关注疫情的发展，“中国所采取的措施都是公开的，我通过电视和报纸看到了中国在1月就开始对新冠疫情采取非常严格的应对措施，这些全世界媒体都能看到。”

在国内疫情基本控制住的情况下，中国逐步复工复产，努力让社会经济回归正轨，并不断努力扩大对外贸易，对此，杜傲杰表示，中国人民勤劳坚强，一定会像以往那样，战胜疫情并实现更大的发展。他同时认为，由于目前还没有疫苗，世界经济很难在短期内回到疫情之前的状态。

“正因为如此，最重要的是世界各国及其科学家们要团结起来，共同应对新冠疫情这一全人类的共同挑战，在疫苗没有问世的情况下，只要一国还存在病毒，全世界就面临风险。新冠病毒是各国的共同敌人，正因为如此，我们要做的就是齐心协力、交流信息，共同消灭病毒，让生活恢复正常。”

受疫情影响，今年的全国两会推迟到5月下旬举行。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，对此，杜傲杰大使表示，如果中国人民能在今年实现这两个目标，将会是十分令人欣慰的。疫情之下，中国能否如期实现这两个目标格外引人关注，杜傲杰说:“2020年，新冠疫情全球大流行，对各国的经济发展都带来严重影响。我十分钦佩中国改革开放40多年来取得的丰硕成果，中国经济实现繁荣，科技得到巨大发展，理应得到世界的称赞。”

(责编：刘叶婷、杨牧)