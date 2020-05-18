人民网>>国际

葡萄牙驻华大使：比援助物资价值更高的是中葡两国情谊

2020年05月18日16:10  来源：人民网-国际频道
 
葡萄牙驻华大使杜傲杰
葡萄牙驻华大使杜傲杰

人民网北京5月18日电（鲁扬、符园园）“海国一尺绮，愿赠万里春”，这是3月份上海援助葡萄牙波尔图抗疫物资时写在外包装上的诗句。

虽相隔万里，但新冠疫情发生以来，中葡两国政府和人民互相支持与鼓励。5月7日，中国国家主席习近平在与葡萄牙总统德索萨通电话时强调，中葡同心共济，中方坚定支持葡方抗击疫情的努力，愿继续提供力所能及的帮助，积极协助葡方在华采购运输医疗物资。

通过友好城市的方式，中国的北京、上海和沈阳等地以各种形式分别向里斯本、波尔图和布拉加等葡萄牙城市运送了抗疫物资，据不完全统计，葡萄牙疫情发生后，中方向葡方捐赠了超过100万个口罩、60万双医用手套、12万只防护面罩，100多台呼吸机、10套视频系统等医疗设备。

葡萄牙驻华大使杜傲杰近日接受人民网书面专访时，对中国在葡萄牙最需要的时候予以援手表示感谢，“北京、上海和沈阳向葡萄牙援助了抗疫物资，我认为，比援助物资价值更高的是中国的城市、企业以及各个机构对葡萄牙展现的深情厚谊，真正体现了中葡两国患难见真情的关系。”

疫情发生以来，中国采取了非常严厉的措施控制疫情蔓延，并与世界各国分享疫情防治经验，对此，杜傲杰告诉人民网，自己一直通过媒体关注疫情的发展，“中国所采取的措施都是公开的，我通过电视和报纸看到了中国在1月就开始对新冠疫情采取非常严格的应对措施，这些全世界媒体都能看到。”

在国内疫情基本控制住的情况下，中国逐步复工复产，努力让社会经济回归正轨，并不断努力扩大对外贸易，对此，杜傲杰表示，中国人民勤劳坚强，一定会像以往那样，战胜疫情并实现更大的发展。他同时认为，由于目前还没有疫苗，世界经济很难在短期内回到疫情之前的状态。

“正因为如此，最重要的是世界各国及其科学家们要团结起来，共同应对新冠疫情这一全人类的共同挑战，在疫苗没有问世的情况下，只要一国还存在病毒，全世界就面临风险。新冠病毒是各国的共同敌人，正因为如此，我们要做的就是齐心协力、交流信息，共同消灭病毒，让生活恢复正常。”

受疫情影响，今年的全国两会推迟到5月下旬举行。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，对此，杜傲杰大使表示，如果中国人民能在今年实现这两个目标，将会是十分令人欣慰的。疫情之下，中国能否如期实现这两个目标格外引人关注，杜傲杰说:“2020年，新冠疫情全球大流行，对各国的经济发展都带来严重影响。我十分钦佩中国改革开放40多年来取得的丰硕成果，中国经济实现繁荣，科技得到巨大发展，理应得到世界的称赞。”

(责编：刘叶婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved