哥伦比亚大使：中国两会对世界经济复苏发展有着重要影响

哥伦比亚驻华大使路易斯·迭戈·蒙萨尔维（照片由受访者提供）

“这是第一次参加中国两会，我对多项议题都非常感兴趣！”

近日，首次在京参加中国两会的哥伦比亚驻华大使路易斯·迭戈·蒙萨尔维（Luis Diego Monsalve）接受了人民网专访，从多方面阐述了自己对中国两会的看法。大使认为，两会不仅是中国人民的政治事件，中国政府对于各项议题所采取的方针政策，同样将对世界发展产生重要影响，因此倍受全球关注。同时，大使强调必须继续加强经济和贸易往来，尽最大所能获得有效的经济复苏，为国民经济带来积极影响。

疫情背景下中国两会举世瞩目

“两会是中国政治重大事件，各个议题下的中国决策和中国方针，都将对世界发展产生影响，包括对于拉丁美洲和哥伦比亚。”大使说，“例如关于消除极端贫困、商贸交流、新冠疫情防控机制等议程，对于中国乃至整个世界的未来都是具有重大价值的。”

大使认为，延期之后召开的中国两会体现了中国政府对疫情防控的自信，也提振了其他国家对抗击疫情的信心。

“尽管我们知道疫情尚未结束，世界仍在等待疫苗，但中国政府对于针对经济和工业复工复产、加强公共卫生体系建设、生物安全、农业发展、对外贸易等方面所采取的各项举措，都为其他国家提供了借鉴意义。”

对蒙萨尔维大使而言，了解中国政府在中哥两国双边议程中的政策也是他最关心的内容之一。今年恰逢中哥建交40周年，大使期待在这一框架下两国能够继续深化外交伙伴关系。

“我们期待在扩大产品出口、中国在哥投资、互联互通、关于扶贫、农业、科技的经验交流方面不断深化两国关系，尤其是在当前时局下，这些举措有利于我们共同抗击新冠疫情。”大使说。

史无前例的中国减贫经验值得肯定

对中国近年来的发展，尤其是中国脱贫攻坚成果，大使给出了高度评价。

蒙萨尔维大使说，中国减贫经验对世界有着不可估量的价值。在中国改革开放的短短40多年中，中国大幅度地提高了国民生活水平，使7到8亿人口脱贫，这是史无前例的成果。这种成果正是建立在中国战略规划清晰、持续不断的努力以及优先级部署分明的工作基础上的。

大使认为，正是中国政府近几年在经济方面采取的措施，让彻底消除贫困的目标在今年有望实现。2020年之始，新冠疫情的全球暴发始料未及，影响了中国在内的所有世界经济体。但大使表示，中国政府决战脱贫攻坚的目标无论是在2020年实现，或是需要更长的时间完成，中国付出的努力和取得的成果对世界来说，都无疑已经是非常宝贵的经验。

众多国家从中国式战“疫”经验获益

今年的中国两会在新冠疫情下召开，中国在抗击新冠疫情中的经验也是两会的重要议题。

提及此，蒙萨尔维大使对中国在战“疫”过程中以人为本的原则表示赞许，“中国在过去五年中每年增长率都超过6%，发展成果世人瞩目。在新冠疫情发生后，中国采取的隔离和防控措施有效地止住了危机。这影响了第一季度的生产活动和经济增长，但保障了人民的安全。”中国在迅速复工复产的节奏中，也注意为保护人民采取限制措施，实施的经济复苏战略最大程度减小了疫情影响，同时继续经济发展路径。

大使认为，中国在几个方面有效地防控和抗击疫情，表现出色。一方面，中国采取了严格的隔离措施，防止病毒在全国大范围的传播。中国还采取了有效的病例检测方法和严格的后续措施。此外，中国在科技方面取得的进步使得许多应用可以作为防控追踪病毒和后期恢复经济的工具。

“其他国家不仅可以从这些经验中获益，同时也赢得了宝贵的时间。此外，中国也展现了大国风范，不断为其他国家捐赠医用物资、派遣专家组到疫情严重地区协助抗击疫情。”

大使也特别致谢中国政府：“在疫情初期，中国与我们共享了防控和治疗新冠肺炎的方法和指南。同时，中国也通过视频会议与我们进行了医疗和医院管理、航空运营等方面的经验交流。最后，通过政府、企业和地方政府，中国也向哥伦比亚捐赠了大量的快速检测试剂和防护物资等。”

大使强调，面对疫情，全球应该秉持多边共同协作精神，才能将疫情的影响降到最低，尽可能快地研发出疫苗抗击新冠。

“我们必须继续加强经济和贸易往来，尽最大所能获得有效的经济复苏，为国民经济带来积极影响。”大使说。

大使表示，去年哥伦比亚总统杜克访华，这是两国外交关系的里程碑，也为未来中哥两国关系的巩固提供了路线图。未来，期待中哥两国在多个领域继续深化关系。

“在过去的40年中，两国间联系不断加强，40年来一直如此。我们期待在未来的日子里，两国的关系能更加富有活力、更多元！”大使说。

(责编：于洋、燕勐)