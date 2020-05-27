古巴驻华大使：中国两会召开表明中国经济逐步复苏态势 

古巴驻华大使卡洛斯·米格尔·佩雷拉（照片由受访者提供）

中国“两会”正在北京举行。近日，参加了中国两会的古巴驻华大使卡洛斯·米格尔·佩雷拉（Carlos Miguel Pereira）接受了人民网专访，就两会热点议题和中古关系等问题表达看法。

关注中国特色社会主义发展的新政策新方针

佩雷拉大使表示，两会的召开充分表明了中国经济逐步复苏的态势。

“中国总是以发展的眼光总结过去。中国两会评估过去一年政府工作的成果，今年的两会还评估了战“疫”成果，这些都为完善健全公共卫生应急机制以及设定经济社会领域的优先事项提供了重要指导。”

此外，佩雷拉大使还期待看到中国针对经济社会发展提出的深化改革的新举措。他说：“我对李克强总理做的政府工作报告以及其他政治、经济、社会、外交政策相关议题都很感兴趣。古巴尤其想了解中国特色社会主义的发展的新政策和新方针。”

中国为实现脱贫减贫付出巨大努力

“在新冠疫情防控常态化的时期，中国国家主席习近平还赴贫困地区考察调研，了解脱贫攻坚工作的完成情况。”

2020年是中国“十三五”规划的收官之年，也是脱贫攻坚的决战之年。佩雷拉大使对中国在扶贫方面所取得的成果和未来的发展目标十分关注。

去年的统计数据表明，中国有1109万人的生活水平得到了提高，连续7年每年减贫人数超过1000万。此外，中国贫困人口已经从2012年的9900万人减少到2019年底的551万人。对此，大使表示，“这些数据表明中国为实现全面脱贫这一目标所做出的巨大努力。”

中古团结合作助力全球共同战“疫”

佩雷拉大使对中国战“疫”给予了高度评价。他认为，中国向世界展现了如何应对这场史无前例的危机。佩雷拉说，深化卫生体制改革和完善疫情防控机制对中国特色社会主义的发展至关重要。“古巴和中国对此有着相同的看法。中古两国在这方面始终保持着经验交流和双边合作。”

大使强调，“从疫情之始，中国公开透明地分享了有价值的信息，可惜并不是所有国家都很好地利用了宝贵时间和信息。”

大使还表示，中国很早就分享了病毒的基因组序列，为国际科学界共同研发疫苗提供了可能。随着后期新冠疫情的全球大流行，中国倡导国际合作，为120多个国家提供了医疗物资和专家组援助，同其他国家分享了抗疫经验。古巴也从中国的援助中受益。“古巴专家参与了多场国际视频会议，中国专家分享了新冠治疗经验和隔离策略，帮助我们的专家治定系统化治疗方案。

此外，美国对古封锁的加剧阻碍了防疫物资的运送。但中国政府、企业和机构帮助使得物资得以抵达古巴，对古巴抗击新冠疫情起到了很大作用。佩雷拉十分感谢中国为古巴提供的人道主义援助。“在疫情面前，我们始终能感受到中国人民的陪伴。”

佩雷拉大使强调，古巴在公共卫生领域积累了多年的国际合作经验，获得了世卫组织和同行的广泛认可。面对艰难处境，古巴依旧派遣了医疗队支援新冠疫情严重的国家和地区。目前为止，古巴的26支专业医疗队正在全球59个国家开展新冠疫情防控工作。古巴还分享了国内科研机构开发的药物。

古巴和中国的医疗队还共同合作帮助了其他国家。“中古两国共同合作援助了委内瑞拉，可以预见，两国在抗击疫情中不断积累经验，未来将会继续携手帮助其他国家。”大使说。

遥远距离下的深厚情谊

今年9月28日，古巴和中国将迎来建交60周年纪念日。虽然两国地理距离遥远，但多年来，双方在互相支持和理解的基础上已经建立了牢不可破的友谊。

然而，中古之间的友谊并不仅仅是从建立外交关系开始的。追溯到170年前，首批华人抵达古巴之时，便开启了两国之间的友好往来。“这些移民为塑造古巴民族文化、古巴的民族独立斗争做出了贡献。”佩雷拉大使说。

中古两国遵循平等互利的合作模式，在坚持各自特色社会主义的道路上，广泛交流经验。佩雷拉表示，古巴坚决支持一个中国、“一国两制”原则，反对任何破坏中国领土完整的行为。在美国针对古巴的封锁中，古巴也一直拥有中国政府和人民的支持。

佩雷拉强调：“我们将继续捍卫符合我们国情的社会主义制度，捍卫独立、主权、团结和国际合作，反对霸权主义、保护主义和单边主义。”

(责编：于洋、燕勐)