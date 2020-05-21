希腊驻华大使：中国“两会”意义非凡，两国未来合作将更加紧密

希腊驻华大使乔治·伊利奥普洛斯（希腊驻华大使馆供图）

两会前夕，希腊驻华大使乔治·伊利奥普洛斯（Georgios Iliopoulos）接受人民网书面专访，称在新冠肺炎疫情防控的特殊背景下，中国召开全国“两会”意义非凡，对中希两国未来合作充满信心。

作为新任希腊驻华大使，这是伊利奥普洛斯第一次经历中国“两会”。他表示，“两会”召开意味着中国经济社会生活已逐步恢复正常，并将重振与其他国家的贸易投资往来。

伊利奥普洛斯认为，对于如何刺激经济增长和减缓此次疫情对全球经济的影响，“两会”有望为各国提供宝贵建议。

今年是中国全面建成小康社会收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。伊利奥普洛斯指出，全面建成小康社会的理念突出体现在促进包容和消除不平等两方面。“就此而言，中国使近8亿人摆脱贫困而广受赞誉，这是一项非常了不起的成就！”

伊利奥普洛斯说：“我们都注意到全面建成小康社会这一核心理念及其在中国政治思想和当代中国历史的重要意义。”这一理念包含两个重要意涵：促进包容性和解决不平等。全面建成小康社会的核心要素，也是西方社会所追求的理念，财富和经济发展成果应该惠及全体人民。当今世界各国联系日益紧密，国际社会应共同努力，在平等互惠的基础上，制定共同的国际规则，携手解决包括贫困、环境退化在内的重大挑战。

谈及新冠肺炎疫情，伊利奥普洛斯回顾了中希两国密切、高效的合作。除信息和科学数据共享外，大使还对中方对希援助予以高度赞扬，“中国迅速向希腊提供援助，向希腊政府和捐助者提供大量医疗与防疫物资”。

伊利奥普洛斯称赞中国在疫情防控工作中将人民生命健康放在首位，尊重老年人权益。他认为，这是根植于中华民族的文化基因，也是同为文明古国的希腊所倡导的精神。

“危难当前，这种团结意识以及集体智慧和精神的凝聚，极大地帮助了我们的国家抵御这场危机。”大使说。

伊利奥普洛斯指出，在汉语中“危机”一词既有“危险”，也有“机遇”，他坚信中希合作将迎来更多机遇。

希腊成功地应对了新冠病毒危机。希腊政府5月20日宣布，自6月15日起，希腊将恢复接待外国游客。该计划将首先适用于遏制新冠疫情方面取得显著进展的19个国家，中国位列其中。“我们正期待欢迎更多对文化、休闲、奢侈品服务、健康养生、运动和美食感兴趣的中国高质量游客的到来。”，伊利奥普洛斯说。

去年11月，中国国家主席习近平对希腊进行国事访问，开启了中希关系的新篇章。同月，希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）出席第二届中国国际进口博览会，印证了双边关系的不断巩固和发展。

伊利奥普洛斯表示，两国将加强在旅游、贸易、基础设施、能源、房地产、农产品等领域的经贸合作。此外，两国将基于双方签署的《关于重点领域2020-2022年合作框架计划》在制造业和创新领域开展新的合作。

中国企业在制造业、食品加工、医疗保健、生命科学和制药、医疗设备、旅游地产、电影和创意产业等领域有诸多竞争优势。与此同时，希腊友好的投资环境和融资工具，可以为潜在项目提供资金，大使补充道。

伊利奥普洛斯强调，2021年对两国和两国人民具有重要的象征意义，2021年是希腊独立战争胜利200周年，也是中国共产党建党100周年，两国将在2021年互办文化和旅游年。

伊利奥普洛斯说，希腊经历了经济危机、难民危机、新冠疫情等多种全球性和区域性危机，尽管付出了高昂的经济和社会代价，但国家和人民勇担责任，促进了世界的和平、发展、稳定与安全。

“这次危机表明，中希两国可以在未来更加紧密地合作，在经济、文化和旅游等更多领域重新定义双边关系。”

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