厄驻华大使：国际社会高度关注两会上的中国发展方案

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人民网北京5月23日电 （吴思萱、亚瑟夫、实习生訾盛楠）今年，中国两会在疫情防控常态化的特殊背景下召开，肩负谋划部署今年经济社会发展目标任务的重要使命，对于确保实现决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会意义重大。近日，人民网就两会热点议题独家专访了厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚（Carlos Larrea）。

两会为世界进一步了解中国提供了窗口

卡洛斯充分肯定两会在中国政治体系和国家发展中的重要作用。他说：“我曾有幸受邀参加2018年和2019年的两会。中国深化体制改革，深入调整经济政策。中国政府努力为社会发展提供强大的动力。两会不仅为中国的国家发展指明方向，也为世界进一步了解中国提供了窗口。”

面对2020年更为复杂的国际形势，卡洛斯表示，今年的两会也更加特殊，全国政协十三届三次会议上，向新冠肺炎疫情牺牲烈士和逝世同胞默哀、关于复工复产、稳定民心、依法治国等相关决策都传递了重要信号。

“后疫情时代”，国际社会高度关注中国发展方案

新冠肺炎疫情无疑是今年两会的热点话题之一。很多代表委员结合各自领域和防控一线经验，在健全完善公共卫生体系、更好发挥中医药作用、加强科技研发攻关、强化数字信息应用等方面提出了一系列意见和建议，为做好疫情防控工作贡献了宝贵智慧。

卡洛斯大使盛赞中国的疫情防控工作和对全球疫情防控作出的贡献。他强调：“中国合理应对疫情，得到了世界卫生组织的认可，也为其他国家制定抗疫方案提供了宝贵经验。”中国以大规模检测为基础的筛查和诊断、严格的居家隔离措施和早期干预治疗等强有力的防控方案，阻断了病毒传播。“中国政府和人民众志成城、凝聚合力、齐心抗疫是能够在短短数月之内有效控制住疫情的关键原因，这一成就举世罕见。”卡洛斯说。

卡洛斯也感谢中国在全球抗疫中为各国提供的大量人道主义援助。他说：“在全面战略合作伙伴关系的框架下，厄瓜多尔加强与中国合作，收到了大量满足质检标准的防疫物资，中国企业也为厄瓜多尔抗击疫情提供巨大帮助。同时，在抗疫知识的传播和交流方面，中国也贡献颇多。中国外交部以网络合作方式与拉美各国分享抗疫经验。全球知名病毒专家李文娟应邀向我国高级卫生官员分享了她在武汉抗疫经验，为完善厄瓜多尔抗疫方案提供重要借鉴。”

全国疫情防控阻击战取得重大战略成果之际，两会拉开帷幕，全世界向北京投来更多目光。卡洛斯表示：“新冠疫情引发全球卫生、经济、政治危机，国际社会十分关注中国的两会及其提出的‘后疫情时代’发展方案。”他认为，“一带一路”倡议将成为中国开展国际合作的重要途径。中国经验将为厄瓜多尔完善疫情方案提供借鉴，对于国际社会通力合作恢复经济、服务全球具有重要意义。

全方位推进多边合作 助力全球经济发展

2020年是中国全面建成小康社会之年，是脱贫攻坚决战决胜之年，也是“十三五”规划收官之年。卡洛斯表示，厄瓜多尔和中国同属发展中国家，提升人民生活质量也是厄瓜多尔始终努力的目标。“我们高度赞赏中国领导人在食品安全、科学减贫、引领全球对抗气候变化、打击腐败等社会问题上所取得的成就。”他说。

卡洛斯指出，“兼顾经济增长、保障民生和脱贫攻坚的中国方案，需要更加灵活的经济发展和就业目标，需要提供更便捷优质的服务以改善营商环境，需要建立包括金融治理在内全方位的多边治理体制，继续推进国际经济贸易合作。”

他认为，包括对拉美等其他国家放宽市场准入等在内的坚定不移深化改革开放的举措，是中国尊重国际合作的直接体现，有利于推动世界经济的发展。

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