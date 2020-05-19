“促进全球团结抗疫才是当务之急”

尼日利亚驻华大使巴巴·艾哈迈德·吉达 （尼日利亚驻华大使馆供图）

“中国为遏制疫情蔓延采取了严格、全面的防控措施，其抗疫举措堪称典范。”近日，尼日利亚驻华大使巴巴·艾哈迈德·吉达（Baba Ahmad Jidda）在接受人民网采访时赞扬中国的抗疫努力及为全球作出的贡献，并呼吁国际社会加强团结合作，相互尊重，避免歧视和污名化。

吉达表示，中国的抗疫行动非常成功，死亡人数较低，治愈率较高，这得益于中国采取的严格、全面的防控措施，如关闭离汉离鄂通道。

吉达认为，中国全国两会即将召开的消息令人振奋，表明中国已基本控制了疫情。

谈及本国疫情时，吉达表示，随着尼日利亚更多检测中心的建立，尼日利亚新冠确诊病例持续增加。目前除科吉州和克罗斯河州之外，34个州和联邦首都区阿布贾均出现疫情。

尼日利亚已采取严格措施防止疫情扩散，但挑战依然存在。吉达大使说，尼日利亚在贯彻执行防控措施方面还存在困难，同时面临检测工具和其他医疗物资短缺问题。

他高度赞赏中国为全球抗击疫情作出的贡献，感谢中国政府、企业和企业家在疫情期间对尼日利亚等非洲国家的支持。

“中国不仅为非洲和其他国家捐赠医疗物资，还向包括尼日利亚在内的多国派遣医疗专家分享抗疫经验。”吉达说，中国的支持有效提升了受援国的抗疫能力。

吉达谴责借疫情搞歧视和污名化的做法，认为其只会给病毒可乘之机，而不是帮助人类抗击病毒。“在此关键时刻，我们不应把注意力集中在索赔和推卸责任上面，探索如何促进全球团结抗疫才是当务之急。”

吉达表示，为提振受疫情影响的国内经济，尼日利亚建立了经济可持续发展委员会，制定克服疫情影响的应对方案。

“加强与国际社会的合作是尼日利亚实现经济多元化目标的关键，比如完成电力、公路和铁路等国内关键性基础设施建设。”吉达强调，这些项目多数得益于中非合作论坛和“一带一路”倡议机制下中国政府的支持。

谈及疫情对全球的影响，吉达表示，此次新冠疫情促使许多观察家和国际学者改变对国际安全的看法。

“没有任何一个国家是孤岛，真正的国际安全只能通过团结协作来实现。”吉达说，国际政治和经济秩序必须朝着全球合作、团结和相互尊重的方向发展。

“（合作、团结和相互尊重）是尼日利亚以及其他非洲国家一以贯之的原则，也是使人类社会能够经受住各种艰难险阻的原则。”吉达说。

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(责编：刘叶婷、刘洁妍)