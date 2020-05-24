期待通过“两会”学习中国抗疫和扶贫经验

赞比亚驻华大使温妮·奇贝萨孔达（赞比亚驻华大使馆供图）

“学习中国在减贫方面的成功经验具有重大意义。”近日，赞比亚驻华大使温妮·奇贝萨孔达(Winnie N. Chibesakunda)在全国“两会”召开之际接受人民网专访，期待通过“两会”学习了解中国抗疫和扶贫经验，表示对双边合作的未来充满信心。

奇贝萨孔达表示，在全球新冠肺炎疫情大流行的背景下，今年的中国“两会”具有特殊的意义。中国政府在抗疫方面的公共卫生策略成为奇贝萨孔达重点关注的两会议题之一。她表示，中国的“封城”、社交隔离等防疫措施值得其他国家学习借鉴，以保护人民的生命安全。

奇贝萨孔达大使指出，2020年是特殊重要的年份，中国正处于实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上。她期待看到关于指导中国实现社会主义现代化的相关政策。

奇贝萨孔达说，中国的扶贫、对外开放、“一带一路”倡议的实施、外交政策、党的执政等都是她关注的两会话题。

减贫发展，携手前行

2020年是中国全面建成小康社会收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。奇贝萨孔达用“前所未有”来形容中国在过去40年经济和社会的发展变化，称赞中国为减贫付出的巨大努力。

“中国让8亿多人摆脱了贫困，这是全球减贫史上的奇迹。”她说。

奇贝萨孔达指出，赞比亚计划到2030年使本国达到中等收入水平。赞比亚将与中国一道，在社会经济管理的各个方面展开合作，如利用电子商务和现代物流服务实现当地农民与消费者对接、出台吸引青年创业人才回流乡村从事商业化农业生产的优惠政策，以及加大税收优惠与资金支持。

中国在致力于消除本国贫困的同时，始终积极开展南南合作，携手其他发展中国家共同发展。奇贝萨孔达表示，2018年9月在北京成功举办的中非合作论坛北京峰会在中非关系史上具有里程碑的意义。

奇贝萨孔达强调，中非合作论坛不断取得丰硕成果，中非经贸博览会、第二届中国国际进口博览会、首届中非农业合作论坛等活动的落地给中非人民带来了实实在在的利益。

奇贝萨孔达表示，中国自2013年提出“一带一路”倡议以来，一直积极推进基础设施的互联互通。“中国对非洲大陆的承诺，以及将非洲纳入‘一带一路’倡议，对促进中非可持续贸易和投资做出了重大贡献。”她坚信，中国将继续助力非洲挖掘发展潜力，弥补其基础设施差距。

中赞合作迎来新机遇

中赞友谊源远流长、历久弥坚，双边合作不断深化和巩固。

奇贝萨孔达说，新冠肺炎疫情爆发以来，尽管中国国内面临严峻挑战，中方仍向包括赞比亚在内的多国援助各种医疗物资，彰显了中国帮助世界抗击疫情的坚定决心。

5月18日，国家主席习近平在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上的致辞中表示，将加大对非洲国家支持，中国将建立30个中非对口医院合作机制，加快建设非洲疾控中心总部，助力非洲提升疾病防控能力。

“中国对非洲抗疫的支持给我们带来了希望。” 奇贝萨孔达说。疫情当前，中非在共商、共建、共享原则的指引下，抓住机遇，加强沟通，团结合作，推进落实北京峰会成果，增进中非26亿人民的福祉。

奇贝萨孔达对两国合作的前景充满信心。她说，赞比亚将与中方签署一系列贸易协议，让更多农产品、乳制品和肉类产品进入中国市场，并在可再生能源、采矿、旅游业、制造业、建筑、信息与通信技术等领域为中国企业提供更多投资机会。

“海不辞水，故能成其大。”奇贝萨孔达表示，中非将继续携手努力，构建更加紧密的中非命运共同体，引领构建人类命运共同体。

(责编：杨牧、徐祥丽)