布隆迪驻华大使：中非是命运共同体 携手抗疫是主旋律

布隆迪驻华大使马丁·姆巴祖穆蒂马（Martin Mbazumutima）

人民网北京5月8日电 （刘以爽 孙晨晨）目前，新冠疫情在全球蔓延的趋势尚未得到有效控制，中非携手共同战“疫”，深化双方传统友谊，对世界战胜疫情起到重要作用。近日，布隆迪驻华大使马丁·姆巴祖穆蒂马（Martin Mbazumutima）接受人民网记者专访，高度评价了中国在应对新冠肺炎疫情中采取的有力措施，认为全世界是一个风雨同舟、患难与共的命运共同体，携手应对才是抗击疫情的主旋律。希望全世界加强合作，携手抗击疫情。

素有“非洲心脏”之称的布隆迪，北邻卢旺达，西接刚果民主共和国，东部和南部毗连坦桑尼亚。作为东非内陆国家，布隆迪90%以上的人口从事农业，出口主要以农产品为主。自1963年建交以来，中国和布隆迪在教育、卫生、农业和基础设施建设等领域进行了广泛的友好交流。

中国已取得抗击新冠疫情斗争的阶段性胜利，基本控制了病毒的传播，各地复工复产有序进行。马丁·姆巴祖穆蒂马大使对中国在抗击新冠病毒疫情中的表现表示赞赏和支持，“在疫情爆发初期，中国政府采取了严厉、适当和有效的措施，为全世界对抗新冠病毒疫情提供了有益的借鉴，中国经验将是国际社会抗击疫情的典范”。他认为，“应当详细分析中国为阻击疫情所采取的正确方法以及投入的人力、物力和科学手段，从中汲取经验。国际社会必须认识到，新型冠状病毒是可以像在中国那样被击败和根除的。”

目前新冠疫情已经成为全球公共卫生危机。对于某些国家借疫情搞歧视和污名化中国，甚至炮制“中国源头论”“中国赔偿论”等荒谬说法，马丁·姆巴祖穆蒂马大使认为，“此次新冠肺炎大流行表明，全世界是一个风雨同舟、患难与共的命运共同体。人类历史上出现过多次流行病，携手应对才是抗击疫情的主旋律”。

新冠肺炎疫情已经蔓延至非洲50多个国家，布隆迪也出现确诊病例。姆巴祖穆蒂马表示，“疫情发生以来，布隆迪政府认识到疫情的严重性，一直保持高度警惕，积极采取应对措施，包括关闭陆空出入境通道、停止签发签证、关闭边界，以及在集会场所建立疫情防范系统等措施”。

患难见真情。疫情发生以来，中国政府和民间组织向非洲国家运送多批医疗物资，派遣多支医疗专家组，并毫无保留地分享抗疫经验，带去了对非洲兄弟的深厚情谊。姆巴祖穆蒂马说，“中国政府向包括布隆迪在内的非洲国家提供了非常重要的支持和援助，并为世界卫生组织协调应对新冠肺炎病毒大流行做出了贡献”。

姆巴祖穆蒂马说，非洲国家和中国的友谊可以追溯到几十年前，中非友谊是双方在争取国家独立和民族解放、致力于发展经济和改善民生的进程中结下的。今年适逢中非合作论坛创立20周年。中非合作论坛已经成为中非友好合作的桥梁，也是非洲大陆和中国之间进行经贸合作和文化交往的基础。

姆巴祖穆蒂马认为，“中非携手应对新冠肺炎疫情至关重要。对于布隆迪来说，首先要在国际社会特别是中国的帮助下，根据疫情的发展状况采取更为有效的措施；其次，在国际社会的协助下，在中非合作论坛行动计划的基础之上，通过重启布隆迪十年经济发展规划，推动布隆迪经济发展”。

中国国家主席习近平在2018年访问非洲时指出，“几十年来，中非始终真诚友好、团结合作，是休戚与共的命运共同体和合作共赢的利益共同体。”在今年3月召开的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，20国集团领导人呼吁团结一致共同抗击新冠肺炎疫情。习近平强调中国秉持人类命运共同体理念，呼吁国际社会应该加紧行动起来，坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战。姆巴祖穆蒂马表示，国际社会也将提出和制定相关行动计划，共同应对未来可能对世界秩序产生不利影响的其他现象。

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