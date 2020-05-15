专访吉布提驻华大使：团结携手战“疫” 反对污名化中国

吉布提驻华大使、非洲驻华外交使团代理团长阿卜杜拉·米吉勒

人民网北京5月15日电 （王晶、法伊萨）中国与非洲国家吉布提历来互为真诚、可靠的好伙伴。中吉建交41年来，双边关系始终健康顺利发展。新冠肺炎疫情在全球蔓延以来，中国同非洲兄弟坚定站在一起，迅速向吉布提派出了医疗专家组，分享抗疫经验，贡献中国智慧。10日，吉布提总理卡米勒向中国专家组成员颁授“6·27独立日”国家勋章，表彰专家组为吉布提战“疫”所做贡献。

近日，人民网记者对吉布提驻华大使、非洲驻华外交使团代理团长阿卜杜拉·米吉勒进行了专访。米吉勒大使介绍了吉布提本国新冠疫情形势，高度评价中国对包括吉布提在内的非洲国家的援助，谴责借疫情搞歧视和污名化的做法。他认为，国际社会应团结携手控制病毒传播，减轻疫情造成的严重影响，而不应将疫情政治化，借疫情污名化。

吉布提新冠疫情已得到较好控制

采访中，米吉勒大使对记者表示，尽管非洲的新冠肺炎疫情形势严峻，但吉布提本国疫情目前已得到控制。他认为，政府与民众之间顺畅的信息沟通以及基于高科技的联防联控措施是吉布提疫情受控、感染人数较少的主要原因。

米吉勒表示，为尽快遏制病毒传播，吉布提付出了一切努力，采取了一系列专业有效的防控措施。不仅在该国报告首例新冠肺炎确诊病例之后就采取了“封城”措施，还迅速着手修建专门接诊新冠病毒感染者的临时医院。政府及时向民众公布疫情信息，普及新冠肺炎症状及其传播途径等相关知识，告知民众可以进行新冠肺炎诊疗的医院及其它医疗服务场所。并执行了严格的调查追踪措施，准确锁定疑似病例、隔离确诊病例。与此同时，除持有特殊许可的车辆外，还暂停公共交通，限制民众通过航空、铁路、公路等方式跨城流动。

大使认为，疫情防控面临的最大挑战在于病毒的不可预测性。目前尚不能确定气温升高、学校复课等因素将会给疫情传播带来哪些影响。在他看来，疫情给各国卫生系统带来了巨大压力，对医院的诊疗能力、护理行业的支持能力、医疗物资的供应以及人员的安排而言都是严峻的考验。

点赞中国战“疫”努力与成效

疫情暴发以来，中国一直积极采取各种应对措施。采访中，大使积极肯定这些措施取得的效果。他指出，中国在1月份就采取了空前的疫情防控措施，包括封锁拥有5600多万人口的湖北省，在10天左右的时间内建成专门收治新冠肺炎患者的方舱医院等等。

“正是由于这些强有力的措施，中国的疫情逐渐得到了控制。”大使强调，在这场应对新冠肺炎的战“疫”中，中国充分展现了她保护14亿本国人民及数十万在华外国人的决心和能力。

中国站在驰援非洲战“疫”最前线

在米吉勒大使看来，新冠病毒在非洲的传播晚于欧洲、亚洲和美洲，这在一定程度上为非洲国家应对疫情争取了时间。为防疫情输入和传播，非洲国家积极行动，对来自疫情国家的人员进行病毒检测及隔离，开设疑似病例集中隔离点，防止人员聚集，关闭边境，延期复学，暂停航空运输，并采取一系列经济措施以减轻疫情对民众和企业的影响。此外，各国还强化疫情防控知识宣传普及，引导公众正确认识防疫知识，开展线上的健康知识推广及服务。

大使指出，新冠肺炎疫情在非洲蔓延后，中国第一时间向非洲国家及非洲人民伸出援手，与他们并肩作战。中国政府和人民在做好本国疫情防控的同时，迅速向非洲提供了多批医疗物资援助，捐赠了大量的病毒检测设备、口罩、防护服、护目镜、面罩、测温仪、医用手套、鞋套、呼吸机等防护物资，得到了非洲各国及非盟的高度赞赏。

国际合作抗疫 反对针对中国的污名化

当前，新冠肺炎疫情已经发展成为全球公共卫生危机，国际社会正在携手合作联防联控。与此同时，一些国家正在借疫情搞歧视和污名化，甚至炮制“中国源头论”、“中国赔偿论”。对这些国家的做法，米吉勒大使表示反对。他强调，国际社会应当团结起来，携手控制病毒传播，努力减轻疫情造成的严重影响，而不应当将疫情政治化，借疫情污名化。

学界人士认为此次疫情是近年来人类遭遇的最大一场“黑天鹅”事件，是第一次非传统安全“世界大战”。对此，大使指出，新冠肺炎疫情使全世界陷入危机，不仅给国际关系、地缘政治带来了前所未有的危险，给全球公共卫生安全带来了巨大挑战，也给全球经济前景、国际贸易等蒙上了阴影。在他看来，国际政治、经济局势会因疫情而发生改变，世界政治、经济、治理格局都因疫情遭受严峻考验。作为命运共同体，人类应为此团结合作，共度时艰。

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