巴基斯坦驻华大使：“中国的成功告诉我们，贫穷不是命中注定”

巴基斯坦驻华大使娜格玛纳·哈什米。（巴基斯坦驻华大使馆供图）

“两会讨论的一系列议题对中国乃至整个世界都具有深远影响。”巴基斯坦驻华大使娜格玛纳·哈什米(Naghmana A. Hashmi)日前在接受人民网专访时表示。

在全国两会召开之际，哈什米大使就中国两会、团结抗疫和双边关系阐述了自己的看法。

“当前，国际社会正在抗击新冠肺炎疫情，全球经济衰退的风险日益加剧。在这样一个特殊时期，中国两会的召开意义更加重大。”哈什米说。

哈什米大使指出，中国经济与世界经济深度融合，将在全国人大会议上审议的2020年国民经济和社会发展计划是国内外观察者们关注的一大焦点。

哈希米说:“在新冠疫情的大背景下，我们期待两会讨论改善医疗卫生及应急响应机制的举措。”

她也很关注民法典草案。“民法典草案涵盖民事生活的各个方面。它的各项条例都是当今时代的必然产物。如通过，它将成为中国立法史上的一个重大里程碑。”

哈希米表示，今年是中国全面建成小康社会收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。中国的成功模式为巴基斯坦等发展中国家提供了宝贵经验。

“巴基斯坦正在努力推动国家发展和社会经济进步，中国的扶贫模式值得我们学习。”哈希米说，“中国的成功经验告诉我们：贫穷不是命中注定，可以通过不懈的努力将其消除。巴基斯坦借鉴了中国经验，因地制宜开展扶贫项目。”

哈希米认为，中国的快速发展和繁荣昌盛不仅彰显了国家领导人的远见卓识，也凝聚了中国人民的辛勤劳动。“我相信，中国将继续沿着发展繁荣的道路坚定前行，为全球经济、生态和社会发展做出新的贡献。”

谈及新冠肺炎疫情，哈希米高度评价中国的抗疫行动及其为全球抗疫作出的贡献。“中国是全球首个遏制了疫情的国家，中国经济在整个危机过程中表现出强大韧性。”

“疫情发生后，中国政府立即采取有效措施，遏制疫情蔓延，以保障人民的生命健康。中国抗疫取得的辉煌胜利无疑证明了这些措施行之有效。”哈希米表示，中国有能力、有决心战胜挑战，中国的成功经验也给其他仍与疫情作斗争的国家以极大的鼓舞。

哈希米说，在抗疫国际合作方面，中国坚持开放、透明，国际合作和磋商的渠道畅通，并向世界100多个国家提供了大规模援助。“这些行动表明，中国作为一个负责任的大国，高度重视开展国际合作，以应对全球挑战。”

哈希米强调，巴方衷心感谢中方采取的措施，并呼吁国际社会加强合作。“新冠疫情是70年来国际社会面临的最严峻挑战。疫情当前，国际社会应加强团结合作，以全面遏制并消除这一威胁。”

面向未来，哈希米对中巴合作前景充满信心。她指出，中巴是山水相连的亲密友好邻邦，近年来，两国全天候战略合作不断深化，各领域互利合作不断扩大。

“巴基斯坦总理伊姆兰·汗不到两年内对中国进行了三次访问，充分表明了他对进一步深化与中国双边关系的承诺。今年3月，阿里夫·阿尔维总统访华，坚定地与中国人民站在一起，抗击疫情。”

哈希米指出，巴中两国已在贸易、基础设施、产业合作、文化等多领域开展了合作，期待在这些成果的基础上进一步开拓合作领域。她举例称，中巴自贸协定第二阶段议定书的签署为双边贸易开启了新的机遇。此外，中巴经济走廊第二阶段将重点放在扶贫、社会经济发展、农业和工业发展方面。

“我相信，在两国领导人的领导和两国人民的支持下，巴中全天候战略合作伙伴关系将不断深化发展。”哈希米说。

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(责编：刘洁妍、杨牧)