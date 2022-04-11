充斥冷战色彩的集团对抗思维，与人类命运与共的时代大势背道而驰，是对国际秩序的践踏和破坏

乌克兰危机发生以来，美国不是劝和促谈，而是借机渲染一种非友即敌的二元叙事。美国一些政客一边刻意强调“西方世界”，炫耀“西方比以往任何时候都更加强大和团结”，自诩为“基于规则的国际秩序的维护者”，一边不择手段逼迫其他国家选边站队，企图以自己的意识形态绑架他国。美国这种将世界进行简单划分、造成国际社会分裂对抗做法的背后，是充斥着冷战色彩的集团对抗思维，与人类命运与共的时代大势背道而驰。事实再一次证明，美国自身的错误言行，是对国际秩序的践踏和破坏。

美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯指出，自第二次世界大战以来，美国的对外政策一直基于一个简单的观念——“你要么与我们为伍，要么与我们为敌。美国应该引领，盟国则应该追随，而反对美国至尊地位的国家将会遭殃”。乌克兰危机发生后，美国国际秩序霸凌者的面目暴露得更加淋漓尽致。为构建全球“反俄大联盟”，美国通过远程喊话、发表声明等多种方式施压，威胁其他国家做出“如何出现在有关乌克兰危机的书中”的选择。这些手段失败后，美国赤裸裸地以制裁相威胁，甚至散布虚假信息对他国进行抹黑、恫吓。在美国的外交辞典中，只有“美国优先”和“唯我独尊”，只有“霸权”和“霸凌”，根本没有“平等”和“尊重”。

解决乌克兰危机的根本出路在于对话谈判，逼迫他国选边站队只会干扰危机的解决。许多国家明确表示拒绝跟从美国对俄采取敌对立场或行为，认为单边制裁不仅不能解决任何问题，反而会引发更大规模的人道主义危机，加深普通民众的苦难。美国《外交官》杂志指出，大部分发展中国家在应对乌克兰危机上与美西方有着明显分歧，“这些国家的态度反映了对加剧地缘政治对抗做法的警惕”。

美国的霸道行径已引起许多国家特别是发展中国家的反感，招致广泛批评。阿尔及利亚外长拉马拉强调，广大发展中国家合法权益受到侵犯，被迫选边站队，甚至放弃外交自主，这种局面不应继续。不少发展中国家的网友指出，美国吹嘘有40多个国家参与对俄制裁，恰恰说明占联合国会员国绝大多数的140多个国家未参与制裁。还有网友通过地图告诉人们，美国所谓的“国际社会”，实际上是国际社会的“绝对少数”。美国自己的媒体也承认，随着俄乌冲突的影响波及全球政治，西方的紧密结盟虽然看起来甚于以往，但也经历着“前所未有的孤立”。

美国抱持集团对抗思维不放，但应者寥寥，充分说明霸权主义违背历史大势，霸权行径不得人心，早该被扔进历史的垃圾堆。世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系。只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序。只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。美国标榜所谓“基于规则的国际秩序”，实际是用少数国家制定的规则取代国际社会普遍接受的国际法则；美国频频动用“长臂管辖”、单边制裁等手段，实际是把自己的“家法帮规”强加给国际社会。美国代表不了国际社会，更没有资格以国际社会的名义到处指手画脚。渲染威胁，制造对抗，这种与世界和平发展大势相悖的做法，不合时宜，更不可能奏效。

世事纷繁复杂，面对不同意见，采取非敌即友、非黑即白的简单化做法，甚至借机打压他国，只会造成更大的问题。作为地球村的一员，美国不应试图以“家法”取代“村规”，更不应任由“美国优先”破坏国际秩序，任由美式霸权践踏国际规则。在百年变局、世纪疫情、各种危机交织叠加的当下，世界需要大国注入的是稳定性和确定性，绝非破坏力。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)