提供大批武器，挥舞制裁大棒，大肆抹黑他国，试图趁乱渔利、转嫁危机。美国的种种行径，是美式霸权、霸道、霸凌的体现

在乌克兰危机已持续一个多月之际，北约峰会于日前举行。如何劝和促谈、早日实现停火止战，理应是美国及其主导下的北约关注的重点。然而，会议传递出的信息令人失望。作为乌克兰危机的始作俑者，美国不但没有反思战争责任，想办法扑灭战火，反而甩锅推责，宣称要提供大量军火、进一步实施极限制裁。这种火上浇油的做法，是在为政治解决危机制造更大障碍，将给世界和地区和平与发展带来更大恶果。美国的种种行径，不是大国应有的样子，而是一个霸权国家通过制造危机服务于自己霸权目标的惯性使然。

美国前国务卿基辛格曾指出：“做美国的敌人可能是危险的，但做美国的朋友是致命的。”这句话的正确性已一再被美国在世界上制造危机、升级危机的后果所验证。观察乌克兰危机的来龙去脉，有一条线清晰不过：美国先是向乌克兰许下加入北约的廉价承诺，将其诱入与俄罗斯冲突对抗的陷阱。危机发生后，美国一边高喊“维护和平”，一边高调向乌克兰输送数亿美元的军事援助。这种抱薪救火的做法尽显其虚伪本性。

乌克兰危机的走势很大程度上取决于美国的行为。美国国会前众议员图尔西·加巴德指出，美国只要保证不接纳乌克兰加入北约，就可以阻止俄乌爆发战争。然而，美国偏不这样做。北约五次东扩、将战略边境逼近俄罗斯家门口的做法表明，美国不仅无意把自己往冲突大火中添加的那块“巨大的木头”拿掉，还要一再火上浇油，其目的就是继续利用乌克兰充当地缘战略棋子，为美国遏制俄罗斯、压制欧洲战略自主趋势、维护其在欧洲摇摇欲坠的霸权地位等多重目标服务。对美国的欧洲盟国而言，家门口的冲突，难民潮的涌入，能源短缺的现实，都是战争带来的实实在在的代价，而坐拥丰富油气资源、远在大洋彼岸的美国，只会乱中牟利、赚得钵满盆满。二战以后，美国一贯标榜自己是“世界和平的守护者”，但实际上，骨子里奉行美国优先的美国，更多是自己利益的守护者。

美国为维护自己的霸权，习惯于对其他国家甩锅推责。乌克兰危机发生后，美国一会儿诋毁中国“事先知晓但没有阻止战争”，一会儿威胁“中国若帮助俄罗斯规避制裁将面临后果”，一会儿妄称“俄罗斯请求中国提供军事援助”，一会儿假惺惺呼吁“包括中国在内所有国家维护国际秩序”。中国在乌克兰问题上主持公道，谋求和平，着眼长远，始终发挥建设性作用。凡是有助于缓和局势和政治解决的努力，中国都支持；凡是不利于推动外交解决而是拱火浇油使局势升级的行动，中国都反对。美国对中国的各种诬蔑抹黑，无非是为了转移矛盾、趁机打压遏制中国。美国行径是美式霸权、霸道、霸凌的体现，是冷战思维在作祟。美国应该明白，解决乌克兰危机的根本出路在于对话谈判，而不是以自己为标准单方面定义“基于规则的国际秩序”，逼迫各国选边站队、制造非友即敌的“寒蝉效应”。

美国为维护自己的霸权，向来置世界的利益于不顾。当前，世界各国既要应对新冠肺炎疫情，又要保经济保民生，已经十分困难了。美国置全球稳定和几十亿人民的生产生活于不顾，执意对俄罗斯实施全方位、无差别的制裁，甚至扬言如果他国不遵守、不配合制裁，就可能实施“报复性措施”。这种唯我独尊、滥用制裁的做法是美国惯用的霸权手段，仅在过去20年里，美国实施的制裁数量就增长了10倍。然而，世界并没有因美国的制裁而变得更好。美国《新闻周刊》日前发表的文章指出，缺乏外交努力的制裁注定失败。美国明知制裁无法达到目的，偏要炮制“制裁毒方”，不是为了平息冲突本身，而是为了从经济上遏制俄罗斯这一长期战略目的。历史和现实都已经证明，制裁换不来和平与安全，只会带来“双输”或“多输”局面，让本已困难的世界经济雪上加霜，并进一步加剧分裂和对抗。

为和平创造空间，为政治解决留有余地，这是任何负责任国家的应有作为，更是大国的责任。美国如果真心希望推动乌克兰局势缓和，就应该停止拱火浇油，停止肆意挥舞制裁大棒，停止造谣抹黑他国，真正站在和平与正义的一边。

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 03 版）

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