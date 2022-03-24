人民网首尔3月24日电 （周玉波、杨帆）当地时间上午8点30分左右，韩国前总统朴槿惠出院。在其接受治疗的三星首尔医院一楼，朴槿惠表示时隔五年终于能够再次向国民问好，目前身体恢复得不错，非常感谢照料自己的医护人员。据悉，今年1月，朴槿惠已在家乡大邱达城郡购置了一套房产，出院后将即刻返乡居住。这是朴槿惠在经历了牢狱和病痛后，真正意义上的“回家”。

当地时间3月24日上午8时许，在首尔三星医院门前等待朴槿惠出院的记者。人民网 裴埈基摄

当地时间3月24日上午8时30分许，朴槿惠走出医院大楼。人民网 裴埈基摄

当地时间3月24日上午，出院后的朴槿惠在医院门口接受记者采访。人民网 裴埈基摄

当地时间3月24日上午，出院的朴槿惠。人民网 裴埈基摄

当地时间3月24日上午，韩国民众送给朴槿惠的花环排列在医院门口。人民网 裴埈基摄

韩国宪政史上首位被弹劾罢免的总统

2012年12月20日，新国家党（现更名为“国民力量党”）候选人朴槿惠力压当时的共同民主党候选人文在寅，当选第18届韩国总统。朴槿惠的得票率过半，达51.55%，是自1987年大选以来唯一获得过半数选票的总统。

2012年12月19日晚上，在首尔光化门广场，韩国第18届候任总统朴槿惠手捧鲜花，面露微笑。韩联社供图

2016年10月，“亲信干政”丑闻曝光，搅动了韩国政坛。事件的主角崔顺实，被指以朴槿惠“闺蜜”的身份干预国政，当月31日被检方紧急逮捕。同年11月，检方以18项罪名起诉崔顺实，包括插手国家事务、利用与总统的关系迫使大企业向自己控制的基金会捐款、帮助女儿入学舞弊等。

随着调查的深入，“亲信干政”事件持续发酵，韩国民众多次举行大规模烛光集会，要求时任总统朴槿惠下台。2017年3月10日，韩国宪法法院通过了针对时任总统朴槿惠的弹劾案，朴槿惠被弹劾罢免，结束了4年的执政生涯。

获刑22年 健康每况愈下

朴槿惠遭弹劾下台后，关于她与“闺蜜”共谋受贿、泄露国家机密给无关人员等方面的调查并未停止。2017年3月31日，韩国宪法法院批准逮捕朴槿惠，她随后被关押在首尔看守所。此后，朴槿惠因“干涉国会选举案”获刑2年，后又因“亲信干政案”及“收受国家情报院特殊活动经费案”获刑20年，累计刑期22年，服刑时间从2019年4月17日算起。前不久当选韩国第20届总统的尹锡悦，在“亲信干政”事件的调查中做出了突出贡献，树立了正直果敢的形象。

以“亲信干政”事件为突破口，2017年2月，韩国检方批捕了三星电子副会长李在镕，对其提出了包括向总统朴槿惠行贿、在听证会上做伪证等在内的5项指控。同年8月，首尔中央地方法院裁定李在镕5项罪名全部成立，判处5年监禁。此次判决矛头直指大企业与政府间的幕后交易，被认为是韩国整治“官商勾结”顽疾的一记重拳。

2017年10月16日上午，在首尔中央地方法院，韩国前总统朴槿惠被押往法庭。韩联社供图

据韩媒报道，朴槿惠入狱后一直病痛缠身，曾数次以“健康问题”为由拒绝以证人身份出席李在镕的庭审。去年11月，因健康状况恶化，朴槿惠入住三星首尔医院接受治疗，具体病因没有公开。

去年年底获特赦 尹锡悦称期待会面

2021年12月24日，韩国政府宣布，考虑到国民团结和朴槿惠的健康状况等因素，决定特赦朴槿惠。同月当地时间31日0时，常驻朴槿惠病房的5名法警撤离，赦免程序完毕。因此次特赦，朴槿惠的实际服刑期只有4年零9个月，但她仍是坐牢时间最长的韩国前总统。

今年1月，朴槿惠委托律师在家乡大邱达城郡购置了一套房产，价格为25亿韩元（约合人民币1315万元），准备出院后回乡养老。今天上午，朴槿惠在首尔三星医院一楼发表了简短讲话，之后坐车回家。在朴槿惠的新家外，堆满了支持者送来的花环，还有不少民众聚集在她家门外，见证她的归来。

朴槿惠新家外堆满了支持者送来的花环。韩联社供图

韩国候任总统尹锡悦23日通过发言人表示，在安全的前提下，视朴槿惠的身体状况，希望能有见面的机会，但一切都要以其健康为先。

从韩国第一位女总统到阶下囚，“嫁给国家”的朴槿惠曾被韩国国民寄予厚望，期待她能够创造第二个“汉江奇迹”。但事与愿违，执政4年的朴槿惠未能向国民交出一份满意的答卷，在一片声讨声中结束了总统生涯。如今，经过了跌宕起伏的一生，这位古稀老人踏上了归家之路。

(责编：苏缨翔、常红)