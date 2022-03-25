叶烛

美国在乌克兰的生物实验室事件持续发酵。俄罗斯方面指出，这些实验室研究汉坦病毒、克里米亚-刚果出血热、蝙蝠冠状病毒等，并且它们的使用可被掩饰为疾病自然暴发。此前，世卫组织建议摧毁这些高危病原体。

面对不断披露的证据，美方遮遮掩掩、前后矛盾：美国务院声明说没有实验室，国防部公开的资料却表明有46个，美方提交给《禁止生物武器公约》缔约国大会的文件则说有26个。同时，美国副国务卿纽兰承认这些实验室很危险，还担心材料落入俄方手中。美方说“我遵约了”，但却独家反对建立《禁止生物武器公约》多边核查机制。

福克斯新闻主持人卡尔森说，五角大楼关于乌克兰实验室的说法是个“终极谎言”。但对于“谎言帝国”美国来说，这只是冰山一角。

为了维护霸权，没有美国不能编造的谎言。世人不会忘记，发动伊拉克战争时，美国时任国务卿鲍威尔拿着一管洗衣粉，声称伊拉克有“大规模杀伤性武器”。世人不会忘记，因为一段“白头盔”组织自导自演的视频，美英法三国以“使用化学武器”为由，向叙利亚发射110余枚“战斧”式巡航导弹。近20年，美国一直告诉国内外民众，其对阿富汗的干预是成功的。但在其黯然撤退之时，全世界都看到，所谓的“建设民主国家”等目标没有一个实现，只留下一个疮痍满目的国家、350万流离失所的难民，以及两个从美军运输机坠落、刺痛世人眼睛的身影。

“隐瞒、欺骗和明目张胆的谎言，这是数十年来美国国家安全政策的标志。”美国美利坚大学荣誉退休教授戈登·亚当斯在新闻网站“对话”上发表的言论，又一次印证了美国前国务卿蓬佩奥所传授的“撒谎、偷盗、欺骗”的中情局手段。

过去70多年里，美国发起了200多场武装冲突。配合“战争帝国”进击的，正是西方舆论建构的“谎言帝国”。

在乌克兰危机中，西方展示了赤裸裸的虚伪和双标。近期，美国时代周刊发表封面文章《乌克兰人的痛楚》，以示其对弱者的同情、战争的反思。但人们发现，2016年北约轰炸塞尔维亚时，该周刊的封面是《让塞尔维亚人屈服，用大规模轰炸打开和平的大门》。3月17日，在塞尔维亚举办的一场足球比赛中，观众拉起多条横幅，从朝鲜、越南、巴拿马到叙利亚……历数了美国与北约入侵和干涉20多国的历史，要求美国“给和平一个机会”。但是“爱好和平”的西方媒体集体沉默了。

人们不禁要问：标榜新闻自由的西方媒体，究竟是正义的守护者，还是金主的应声虫？

在乌克兰危机中，人们发现，“言论自由”“艺术无国界”等西方引以为傲的价值观，居然通通是谎言。由于没有公开表明自己的政治立场，俄罗斯著名女高音歌唱家安娜·奈瑞贝科的演出被取消。西方对俄罗斯发起制裁的对象中，居然包括俄罗斯的猫、俄罗斯的狗，以及去世100多年的俄罗斯音乐家柴可夫斯基的经典作品《天鹅湖》。

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根据美国心理学协会的定义，“大谎言”是一种宣传工具，利用极大规模的、不断重复的虚假叙事来欺骗公众，其效果是为统治者攫取或维护权力。作为一个系统性的强权，美国就是这样一个“谎言帝国”。美国的卫星国们对其百依百顺，欣然接受美国制定的规则。

被这些谎言欺骗的人们，是时候问一句：我是否生活在一个“楚门的世界”了。

(责编：徐祥丽、常红)