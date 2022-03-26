本报记者 毕梦瀛 王新萍

“这是习近平主席参观咖啡种植园，这是彭丽媛女士品尝我们家自产的咖啡，这是习近平主席和我们一家围坐在一起唠家常……”在哥斯达黎加埃雷迪亚省圣多明哥小镇的一户农舍里，萨莫拉和家人向记者介绍着客厅柜子上摆放的一张张精心装裱的照片。回忆起中国国家主席习近平9年前到访家中的情景，萨莫拉一家记忆犹新。

当地时间2013年6月3日下午，正在哥斯达黎加进行国事访问的习近平主席和夫人彭丽媛一行驱车来到圣多明哥小镇。年逾七旬的萨莫拉夫妇早早在门口迎候中国贵宾。从客厅到卧室，再到厨房，他们向习近平主席和夫人彭丽媛介绍他们一家三代12口人的家庭和日常生活，展示干净整洁的居住环境。

萨莫拉一家以种植咖啡为生。在屋后的咖啡种植园，习近平主席和夫人彭丽媛边走边看，并询问咖啡种植、生产、销售情况。萨莫拉的小儿子阿尔贝托告诉记者，当时，习近平主席拿起一朵咖啡花，闻了闻，认为它的外观、颜色、形态都与中国的茉莉花相近，花香也有几分相似。在哥斯达黎加，咖啡是家家户户必不可少的饮品。在中国，茉莉花常常与茶叶按一定比例搅拌在一起，通过窨制工艺，制成人们喜爱的茉莉花茶。“在那一刻，我深深地感受到，虽然哥斯达黎加与中国地理上相距遥远，但我们有着许多相似相通之处。习近平主席关于咖啡花与茉莉花的比较，就象征了哥斯达黎加人民与中国人民的联结。”阿尔贝托说。

萨莫拉说，来哥斯达黎加访问的外国领导人很多，但走访普通农民家庭的外国领导人，他们从未见过。“习近平主席和夫人能来我们这样的农家做客，我们十分激动。”萨莫拉拿起其中一张照片给记者看，照片里，全家人围坐在习近平主席身边，萨莫拉的小外孙女亲昵地倚靠在习近平主席夫人彭丽媛的怀里。“习近平主席非常平易近人，我觉得他好像已经与我们相识多年，甚至像我们的家人一样。”

在后院的小木屋里，习近平主席品尝了萨莫拉家自制的咖啡和炸饺子。萨莫拉说，他希望中国消费者也能品尝到他家产的咖啡。习近平主席告诉他们，这次访问期间，中哥双方签署了多项农产品贸易协议，更多哥斯达黎加优质农产品将出口到中国。如今，不仅是咖啡，哥斯达黎加的乳制品、菠萝、香蕉等其他优质产品，都已飞入中国寻常百姓家。

在唠家常中，习近平主席告诉萨莫拉一家，他当过农民，曾在农村基层工作多年。后来在县、市、省、中央工作，他也经常去农村，同农民见面，了解他们的温饱冷暖和喜怒哀乐。萨莫拉表示：“中国的国家领导人为自己曾经是农民感到骄傲，这让我们一家印象深刻，也深受鼓舞。”

时至今日，让阿尔贝托印象最深的，是习近平主席说，做好农村工作，特别是集中力量帮助农村贫困人口脱贫致富，让农民们都过上幸福生活，是我们很重要的任务。从此，阿尔贝托开始对有关中国减贫脱贫的新闻格外关注，中国脱贫攻坚取得的伟大历史成就深深震撼了他。“习近平主席经常访问学校、工厂，深入基层，到田间地头了解民众的真实生活。我认为这才是人民所期待的领导人。从新闻中，我们能看到他真正关心的是什么，看到他为了中国减贫脱贫所付出的巨大努力。”

在客厅展示柜里，摆放着一幅中国长城的版画，这是习近平主席送给萨莫拉一家的珍贵礼物。他们还珍藏着一本《习近平谈治国理政》。阿尔贝托翻到其中记录习近平主席走访他们家的一页给记者看，脸上满是自豪。阿尔贝托说，因为习近平主席的到来，他们家被当地人亲切地称为“中国之家”，生活也因此发生了很多变化。2014年6月，阿尔贝托有机会到中国安徽参加农业技术培训，来到了这个令他心驰神往的国度。如今，每到中国农历新年，中国驻哥斯达黎加大使馆都会为他们送上祝福，工作人员还会来家里探望。中国，已经和萨莫拉一家的生活紧紧相连。

《 人民日报 》（ 2022年03月26日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)