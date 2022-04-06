美国操弄经济和金融霸权，打着所谓“规则”旗号破坏国际秩序、制造对抗和分裂，企图借机渔利，既不负责任也不道德

当前，世界各国既要应对新冠肺炎疫情，又要保经济保民生，已经十分困难。美国不顾全球稳定和各国民生，对俄罗斯实施一系列单边制裁，并威胁强迫他国遵守美国单边制裁措施。美国将经济武器化，大搞经济霸权主义和金融恐怖主义的行为，引起国际社会普遍担忧和许多国家的反对、抵制。

俄乌冲突爆发后，美国极力避免直接军事卷入，却通过大规模军援以及釜底抽薪的制裁措施，对俄罗斯发动了一场混合式战争。美国不仅对俄罗斯政府官员等实施制裁，还将俄多家银行排除在环球银行间金融通信协会系统之外，冻结俄罗斯央行资产，对俄金融机构实施全面封锁制裁，对俄企业和实体实施新的债务和股权限制，针对俄一半以上的高科技产品进行出口管制，禁止进口俄罗斯石油和天然气……事实证明，美国前所未有的制裁力度，并不是为了停火止战，而是和军事援助的目的一样，从军事和经济两个战线消耗俄罗斯。3月29日，俄乌新一轮谈判释放积极信号，但美国及其盟国仍表示将继续加大对俄罗斯的制裁。可以说，乌克兰危机让世界再次看清了美国这一“制裁超级大国”为维护霸权不择手段、罔顾世界人民利益的真面目。

美国大搞经济霸权主义，实施全方位、无差别制裁，令世界经济遭殃、老百姓受罪。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，俄乌冲突和针对俄罗斯的大规模制裁将导致全球贸易萎缩，推动食品和能源价格大幅上涨，预计今年全球经济增长前景将恶化。受制裁影响，土耳其安塔利亚的果蔬出口商无法收到数千万美元的货款，当地农民承受巨大经济损失；波兰热舒夫市天然气价格暴涨导致低收入家庭只得关闭供暖，选择砍柴取暖做饭。英国牛津经济研究院预测，2023年年底之前，对俄罗斯的经济制裁可能将欧元区域内生产总值拉低0.5个百分点。可以预见，如果制裁进一步升级，可能引发全球经贸、金融、能源、粮食、产业链供应链等发生严重危机，使本已困难的世界经济雪上加霜。

美国大搞金融恐怖主义，肆无忌惮地在全球“薅羊毛”“割韭菜”，加剧了全球贫困和不平等。历史上，拉美国家陷入中等收入陷阱、日本经济危机、东南亚金融危机等，背后都有美国金融霸权在作祟。过去20年，美国实施的制裁数量增长了10倍，经济和金融制裁是惯用伎俩。不久前，美国政府将其冻结的70亿美元阿富汗资产挪作他用，引发阿富汗多地发生游行抗议，美国的做法被称为“赤裸裸的抢劫”。如今，美国通过冻结俄罗斯央行资产等手段，再次野蛮地把国际金融正常运作的规则变成了其肆意掠夺的工具。美国智库全球安全分析研究所联合主任盖尔·鲁夫特认为，美国在采取经济制裁措施方面“非常好战”。

美国大搞经济霸权主义和金融恐怖主义，必将反噬其身。欧洲太平洋资本公司首席经济学家彼得·希夫认为，美国未来长期面临的后果是，每一次通过制裁将美元武器化，都会让国际社会担心未来这个武器是否会被用来对付他们。国际货币基金组织第一副总裁戈皮纳特表示，全球经济将因此重新考虑依赖美元持有外汇的安全性。美国财政部前高级顾问佐尔坦·波扎尔认为，美西方国家冻结俄央行资产动摇了现有国际货币体系基础。即使是美国的盟国，也在想方设法规避美国制裁的负面效应。为避开美国制裁与伊朗继续进行贸易，欧盟早在2019年前就建立了“贸易互换支持工具”，在对外贸易中积极推动欧元结算。如今，更多国家在考虑建立独立的清算通道。有专家指出，一个长期让美国受益的货币制度正慢慢出现裂缝，乌克兰危机将加剧这一进程。

一时强弱在于力，千秋胜负在于理。美国操弄经济和金融霸权，打着所谓“规则”旗号破坏国际秩序、制造对抗和分裂，企图借机渔利，既不负责任也不道德。解决国际上的事情，不能从所谓“实力地位”出发，推行霸权、霸道、霸凌，应该以联合国宪章宗旨和原则为遵循，坚持共商共建共享。美国应早日摒弃冷战思维，让远见战胜短视，让共同利益战胜霸权私利，与各方一道守护世界长治久安和可持续发展。

《 人民日报 》（ 2022年04月06日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)