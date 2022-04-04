新华社北京4月4日电 题：渲染“借乌谋台”注定玩火自焚——俄乌冲突系列评论之五

新华社记者乔继红

近期，美国部分政客和媒体蓄意将俄乌冲突与台湾问题相关联，诬称乌克兰局势走向对台湾问题有示范效应，借此渲染台海冲突风险。如此毫无根据的恶意勾连，如此居心叵测的构陷抹黑，极其离谱，也十分危险。

台湾问题与乌克兰问题有着本质区别，没有任何可比性。两者最根本的不同在于，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题完全是中国的内政，乌克兰问题则是俄乌两个国家之间的争端。美方有些人在乌克兰问题上强调主权原则，但在台湾问题上却不断损害中国的主权和领土完整，这是赤裸裸的双重标准。

早在俄乌冲突爆发前，美方就一再渲染中方“武力攻台”，攻击抹黑中国。一直以来，台海局势趋于紧张的根本原因在于，美台勾连制造对立。美国一些势力为了遏制中国，屡屡打出“台湾牌”，纵容鼓动“台独”势力发展，一再向台出售武器，挑战和破坏一中原则，严重违反国际关系基本准则，将台海推向危险境地。民进党当局出于“台独”本性，加紧与美方勾连，甘愿充当美方工具，如今又借俄乌冲突蹭热点、玩“碰瓷”，渲染所谓大陆“威胁”，刻意升高两岸对抗与谋“独”调门，甚至狂妄鼓吹战争，“倚美谋独”的丑陋嘴脸一览无余。

中国在台湾问题上的立场一以贯之。台湾是中国领土不可分割的一部分，海峡两岸历史同源，文化同根，同属一中。台湾的前途希望在于两岸关系和平发展，在于实现国家的统一。中方将继续坚持和平统一政策，同时保留遏制“台独”的一切选项。

美方一些人罔顾事实恶意将俄乌冲突与台湾问题勾连，甚至呼吁美国政府将战略重心聚焦亚太，其实就是想给“台独”势力制造“遐想”空间，推动台海局势紧张，以实现他们谋求地缘政治利益的精心算计。借俄乌冲突再次渲染“大陆武力攻台”威胁，美方就能为继续对台出售武器、增加自身军费开支找到托词，就能为继续干涉地区事务、拉帮结派搞所谓“印太战略”找到理由，就能为继续谋求强化对华制衡、遏制中国发展找到借口。

台湾问题事关中国的主权和领土完整，是中美关系中最重要、最敏感的问题，如果处理不好，将会对中美关系造成颠覆性影响。美方在中美三个联合公报中都明确承认只有一个中国，一中原则是中美建立外交关系的前提，也是中美关系的政治基础。本届美国政府在台湾问题上作出坚持一个中国政策、不支持“台独”的承诺，但行动与表态明显不符。近期，美方在涉台问题上错误言行不断，甚至再次对台军售。中国政府已对美方的一系列错误言行表示严重关切和坚决反对。任何纵容支持“台独”分裂势力，企图打“台湾牌”搞“以台制华”的图谋都不可能得逞。

中美过去和现在都有分歧，将来还会有分歧。关键是管控好分歧。一个稳定发展的中美关系，对双方都是有利的。美方应认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则、中美三个联合公报规定和美方所作承诺。奉劝美国一些人停止向“台独”势力发送错误信号，不要在十分危险的道路上越走越远，否则必将自食苦果。

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