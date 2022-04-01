3月3日，北京冬奥组委体育部单板自由式项目特聘专家乔·菲兹杰拉德（中）在云顶滑雪公园工作。

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3月3日，世界冰壶联合会技术代表耶希·斯尼蒂尔参加北京2022年冬残奥会火炬接力。

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2月1日，志愿者路修远在延庆冬奥村迎接参赛运动员的到来。

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2月14日，北京2022年冬奥会自由式滑雪女子坡面障碍技巧资格赛在张家口云顶滑雪公园举行。图为中国选手谷爱凌在比赛中。

新华社记者 费茂华摄

在北京冬奥会和冬残奥会的工作岗位上，总能看到许多外籍专家、留学生志愿者的身影。通过参与冬奥会和冬残奥会的筹备和运行工作，他们更加真切地感受到阳光、富强、开放、充满希望的中国，也感受到中国与世界携手向未来的决心和努力。

“永远不会忘记这些美好的时刻”

本报记者 邵玉姿

“这是一届伟大的奥运会，是有史以来最好的。”在中国国家体育场观看完2022年北京冬奥会闭幕式后，乔·菲兹杰拉德在朋友圈分享了自己的感受。从2016年第一次实地考察，到闭幕式的完美收官，菲兹杰拉德和同事们为这场赛事的成功举办付出了巨大的努力，“这是筹备团队所有成员共同努力而获得的成就。”

菲兹杰拉德是北京冬奥组委体育部单板自由式项目特聘专家。北京冬奥会和冬残奥会比赛期间，他经常穿梭在云顶滑雪公园的不同赛道间，为技术官员、转播服务人员、媒体记者提供保障支持。在加入北京冬奥组委工作团队前，他已服务过7届冬奥会，还曾在国际滑雪联合会担任过20多年的赛事指导。作为资深专家，菲兹杰拉德说，服务体育赛事给他提供了和各国同事一起工作的机会，让他从中感受不同文化间的交流，还能向世界展示和推广冰雪运动，是“非常棒的体验”。

北京冬奥会举办期间，云顶滑雪公园的中国风赛道吸睛无数，尤其是“雪长城”的设计收获了运动员们的热情点赞。菲兹杰拉德告诉记者，“雪长城”不仅是一道美丽的风景线，更是一堵实用的防风墙。“为了防止强风对赛道的影响，设计者决定在赛道旁筑起一道防风墙。而‘长城脚下看冬奥’是张家口赛区的一大特色，这使我们想到在设计中融入长城元素。”菲兹杰拉德说，“雪长城”完工后效果很好，团队趁热打铁进行了一场中国元素的设计小比赛，大家纷纷在工作区域中加入中国元素。

“这里因此成为极具设计感的冬奥赛道，也是各国专家齐心合力呈现的最好作品。”菲兹杰拉德说，运动员们在台前挥洒汗水，团队在后方努力提供保障，这种同心协力展现了奥运会凝聚起的团结精神。

2002年，菲兹杰拉德第一次来到中国旅行，从那时起，他便一直关注着中国。此后的20年间，他见证了中国经济的持续发展，也惊喜地看到中国冰雪运动的蓬勃发展。中国为推广冰雪运动制定了科学的规划，“我们可以从冰雪基础设施的建设成果、人们参与冰雪运动的热情中，感受到中国的行动力。”在他看来，未来几年，全球冰雪运动参与人数有望翻一番，其中的增长将主要来自中国。

参与北京冬奥会和冬残奥会，菲兹杰拉德留下很多美好的回忆。冬奥会开幕当天正是他的生日，他和朋友们一起在电视机前观看了开幕式。赛场上，中国运动员徐梦桃和齐广璞精彩发挥，夺得金牌。菲兹杰拉德说，我认识他们已久，看到他们克服困难、突破自我，非常开心。“尤其感动的是，我看到周围所有人都衷心地为他们鼓掌欢呼，大家眼中流露出真挚的喜悦。我将永远不会忘记这些美好的时刻。”

“想对所有人道一声感谢”

本报记者 陈尚文

“这是一届安全精彩的冬奥会、冬残奥会。”世界冰壶联合会技术代表耶希·斯尼蒂尔在接受本报记者专访时表示，从一流的场馆设施到出色的组织运行，再到新冠肺炎疫情背景下凝聚起的团结与友谊，相信2022年北京冬奥会和冬残奥会将永远留在世界人民的记忆中。

斯尼蒂尔曾是捷克冰壶国家队队员。从1994年开启职业选手生涯，到2017年退役，他先后参加了12届欧洲冰壶锦标赛和7届世界男子冰壶锦标赛。退役后，他转型成为技术官员，开始供职于世界冰壶联合会，负责国际冰壶赛事的组织运行和技术工作。此次他作为技术代表，深度参与了北京冬奥会和冬残奥会的工作。

“北京冬奥会对我有着特殊的意义，这是我第一次参与奥运盛会，也是我的第二次中国之行。”斯尼蒂尔曾作为选手参加2014年北京世界男子冰壶锦标赛，此次再次来到北京让他对中国的发展有了更直观的感受与了解。“国家体育馆是我见过最美丽的体育场之一，而国家体育场的超大地屏则令人印象深刻，尤其是开幕式和闭幕式的表演是艺术与科技的完美结合，向世界展示了中国文化和奥林匹克精神。”

北京冬奥会、冬残奥会冰壶比赛场地——国家游泳中心“冰立方”，承载了斯尼蒂尔最多的回忆。他赞美道：“这是我去过最棒的冰壶比赛场馆。”他注意到，“冰立方”是世界上首个实现水冰转换的双奥场馆。历届冬奥会冰壶比赛场地一般在混凝土结构上进行制冰，而北京冬奥会的冰壶场馆，是在昔日波光粼粼的蓝色泳道之上铺设4条晶莹剔透的冰壶赛道。值得一提的是，水冰转换并非一次性工程，而是可以根据需要在“水上功能”与“冰上功能”间自由切换。场馆还能承接大型文化演出活动，从而实现设施的最大化利用。“中国在绿色办奥、奥运遗产可持续利用方面，为世界作出了表率。”斯尼蒂尔说。

19天冬奥会冰壶比赛，8天冬残奥会轮椅冰壶比赛，“冰立方”见证了一场场精彩的冰上博弈。斯尼蒂尔说，“运动员都努力在这一完美‘舞台’上展现出最好的自己。”

在采访中，斯尼蒂尔提到最多的词是“感谢”。“冰壶赛事的成功举办，得益于中方有序的赛事组织和每一位工作人员、志愿者的付出，我想对所有人道一声感谢。”在他心中，与中国朋友亲密无间的合作是最珍贵的回忆，“中国同事们努力工作、无私奉献、充满热情，我们并肩奋斗，为呈现一届成功的冬奥会不懈努力。在‘冰立方’，大家建立起宝贵的友谊。”

斯尼蒂尔表示，北京冬奥会展现了中国在冰雪运动领域的巨大发展潜力。“很多中国民众开始对冰壶运动产生兴趣，中国的冰壶产业正在快速发展。”他指出，中国是世界冰壶联合会的重要成员，拥有举办重大赛事活动的能力和发展冰壶项目的潜力，未来希望与中国展开更多合作。

“让世界看到中国的奋斗和发展”

本报记者 屈 佩

测量体温、消毒、提供引导、办理通行卡……在北京冬奥会和冬残奥会延庆赛区的接待与访客中心，津巴布韦小伙子路修远在忙碌中享受着为大家服务的快乐。从1月23日正式上岗到3月15日结束工作，这段志愿经历让他收获了体育赛事的服务经验，也让他对中国有了更深刻的认识。

路修远是北京第二外国语学院国际关系专业的一名大三学生。从2018年来中国求学起，他便一直活跃在各种活动和志愿者岗位上。得知北京冬奥组委在进行志愿者招募时，路修远第一时间报了名，并顺利通过了数轮面试。他说，北京冬奥会是世界顶级的体育盛会，希望通过担任志愿者的方式，作出力所能及的贡献，“也希望由此收获更多宝贵的体验，等回国后可以将自己的所学分享给更多人。”

延庆赛区位于美丽的小海陀山脚下，这里的场馆建筑与山林风貌和谐相融，坐落其间的一处村落遗址增添了独特的历史人文气息。工作期间，路修远对赛区的绿色环保赞不绝口。他与记者分享了自己观察到的细节：全部场馆达到绿色建筑标准，常规能源100%使用绿电；赛区垃圾分类工作特别用心，北京冬奥组委编制了一整套清废作业标准体系，并向相关人员印发了工作指引。“无论是工作人员、运动员还是访客，都在齐心协力地保护我们生活的环境。”

延庆赛区的志愿者中，有来自北京、上海、安徽等地的中国大学生，也有来自津巴布韦、土库曼斯坦等国的留学生。在日常工作之余，他们的生活非常丰富。今年的元宵节，路修远和同事们是同各个国家和地区运动员、随队官员一起度过的。他还参加了舞龙舞狮节目表演，与大家共同感受中国传统节日的魅力。一个多月的时间里，他们结下了深厚的友谊，“中国很了不起，把来自四面八方的运动员和工作人员团结在一起，感受体育的精彩和快乐。”

事非经过不知难。参与志愿服务的经历也让路修远看到了冬奥会筹备和举办期间，中国克服万难的努力和全力以赴的决心。他还记得，为了使志愿者更好地适应工作岗位，冬奥组委准备了20多门课程，从中国文化、冬奥历史到防疫知识、心理培训，涉及冬奥会的方方面面。北京冬奥会举办期间适逢中国春节，包括医护人员、安保人员、场馆维护人员在内的许多工作人员，都放弃了与家人团聚的机会，坚守岗位。“每一个坚守岗位的人都为冬奥会的完美呈现无私奉献。”

路修远曾参加过《爱上北京的100个理由》主题短视频大赛。“有许多理由让我爱上北京。”他一条条数给记者：北京是世界上第一个“双奥之城”，这里有最热情好客的人民，可以在这里的街头巷尾感受到古典与现代的巧妙结合，还能从城市的变化中寻找中国发展的故事……路修远告诉记者，“冬奥会让世界看到中国的奋斗和发展。未来，我会继续认真学习中国的历史、文化和发展经验，希望能够为自己国家的发展作出贡献。”

《 人民日报 》（ 2022年04月01日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)