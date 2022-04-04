新华社达累斯萨拉姆4月3日电（记者谢昊）第31期中国援桑给巴尔医疗队3月28日至4月2日在坦桑尼亚桑给巴尔开展“微笑天使”唇腭裂手术周活动，为40名患有先天性唇腭裂的患儿提供手术治疗。

3月31日，在坦桑尼亚桑给巴尔，医疗队口腔外科医生徐克抱着刚接受手术治疗的先天性唇腭裂患儿。新华社发（中国医疗队供图）

桑给巴尔纳兹莫加医院院长马里贾尼感谢医疗队的精心安排和中国政府对此次活动药械的无私援助，认为此次活动不但解决了患儿的生理缺陷，还在心理层面消除了患儿的自卑心理，对于其将来的身心健康具有重要意义。

医疗队口腔外科医生徐克介绍，桑给巴尔新生儿出生率较高，当地孕期妇女又无产前检查和孕期体检的习惯，导致先天性唇腭裂患儿发病率较高。唇腭裂手术操作精细，手术视野小，手术难度较大，任何失误都会给患儿带来终身的面部缺陷，故对手术医生要求较高。

3月31日，在坦桑尼亚桑给巴尔，医疗队口腔外科医生徐克（左）和当地助手为先天性唇腭裂患儿实施手术。新华社发（中国医疗队供图）

医疗队麻醉师陈红生表示，桑给巴尔仅有一名注册的口腔颌面外科医生，不能开展此类精细操作的整形手术，大部分的工作任务便落在了中国医疗队的身上。目前所有患儿恢复良好，已陆续出院，医疗队将继续为桑给巴尔唇腭裂儿童提供后续治疗。

3月31日，在坦桑尼亚桑给巴尔，一名母亲抱着刚接受手术治疗的先天性唇腭裂患儿。新华社发（中国医疗队供图）

医疗队队长瞿利帅表示，此次中国援桑给巴尔医疗队开展“微笑天使”唇腭裂手术周活动，成功为唇腭裂儿童改善面部缺陷，为他们将来正常学习和成长铺平道路。

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