美国动辄要求对别国进行生物武器核查，却独家反对建立核查机制。如此典型的美式双标做法，是对全世界的不负责任

美国在乌克兰生物实验室问题持续发酵，成为国际社会关注的焦点之一。俄罗斯指控美国在乌境内从事违反《禁止生物武器公约》的活动，美方矢口否认，并称俄方散布虚假信息。众所周知，美国是世界上生物军事活动最多的国家，也是唯一反对建立《禁止生物武器公约》核查机制的国家，美国生物实验室活动事关全球生物安全。然而，在这一备受关切的重大问题上，美国除了否认，没有提供任何令人信服的说法。如此敷衍塞责的态度，如此“谁也别想管我”的霸道，进一步增加了国际社会对其生物军事活动安全性的担忧。

美国的海外生物军事活动由来已久。冷战结束后，在理查德·卢格等国会议员的推动下，美国开始开展“合作减少威胁”项目。按照美方的说法，该项目最初的“受益者”主要是苏联前加盟共和国，随后扩展到世界各地，“合作实验室”增加到数百个之多。这个庞大的“生物军事帝国”丑闻不断：有的开展高危病原体研究造成泄漏，致使当地频发“怪病”；有的搜集当地民众生物样本，并转运至美国及其盟国开展“研究”；有的管理混乱、隐患突出，不时发生重大事故。由于美国国防部派驻这些实验室的人员享有“治外法权”和“外交豁免”，美方虽多行不义，却总能逃避追责。

在乌克兰的生物实验室问题曝光后，美国政府抛出一些资料企图自证清白，但美国研发和使用生物武器的历史哪里有清白可言！美国曾庇护臭名昭著的日本731部队头目石井四郎等战犯，驱使其为美国研发生物武器；在朝鲜战场上，美国对中朝军民发动无差别细菌战；在越南，美军持续喷洒剧毒“橙剂”，造成数百万越南人民致死致残；美国甚至强迫数千名军人在德特里克堡基地接受生物药物试验……这些都是美国毒害世界的明证。曾任印度尼西亚卫生部长的苏帕莉在任内关闭了美国驻印尼海军医学研究组第二组实验室，并表示“该实验室没有为印尼应对生物威胁作出贡献，研究成果也未提供给印尼政府”“作为独立国家，他国在本国境内建立实验室是一种殖民主义”。

美国常以“合作减少生物安全风险”为借口，但合作的成分究竟有多少，到底是减少了生物安全风险还是增加了生物安全风险，只有美国自己清楚。韩国民众最近再次举行大规模集会，要求关闭在韩国境内的美军生物实验室，并呼吁政府对这些实验室立即开展调查。韩国民众愤怒的根源，就是驻韩美军无视韩国法律规定，多次向韩国运送炭疽杆菌、鼠疫杆菌等有毒物质，相关实验室安全事故频发，给韩国民众生命安全造成巨大威胁。韩国民众指出，美国的生物实验室只为实现美国利益，对所在国来说是不幸的灾难。

国际社会有足够的理由需要知道美国到底做了什么。多年来，美国动辄蛮横地要求对别国进行生物武器核查，挥动单边制裁大棒甚至发动军事入侵。但极具讽刺意味的是，美国“严以律人”，却始终“宽以待己”。美国要么摆出高高在上的架势，要求其他国家不要问、不要管；要么急着撇清责任，习惯性甩锅其他国家；要么就撕下伪装，给其他国家扣上“散布虚假信息”的帽子。针对俄方近期提出的指控，美国政府甚至摆出一副“受害者”的姿态。这种典型的美式双标做法，是美式霸权逻辑的又一次暴露，是对所有受到美国生物军事活动毒害的国家和民众的莫大侮辱，是对全世界的不负责任。

面对俄罗斯的指控和国际社会的关切，美国应本着负责任的态度，对其生物军事活动作出全面澄清，并停止独家反对建立核查机制。固守霸权、肆意横行，不可能自证清白，切实遵守国际规则，接受国际核查，才能给世界一个交代，才是一个大国应有的担当。

《 人民日报 》（ 2022年04月01日 03 版）

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