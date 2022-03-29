乌克兰危机背后藏着美式霸权的影子，美国主导的北约东扩是乌克兰危机的根源，美国是乌克兰危机的始作俑者

百年变局和世纪疫情交织下，乌克兰危机的爆发牵动世界。如何着眼当下，面向未来，找到解决方法，早日停火止战，是一切爱好和平的国家和人民的共同愿望。大国更是应发挥建设性作用。然而，对危机的发生负有不可推卸责任的美国，不是采取切实行动化解危机，而是一方面极力把自己包装成“和平卫士”和“以规则为基础的国际秩序”的“守护者”，一方面处心积虑编织所谓“民主对抗威权”“正义对抗邪恶”的政治叙事，企图通过渲染阵营对抗、挑动意识形态冲突，达到转嫁危机、制造矛盾、遏制他国发展的目的。乌克兰危机让世人进一步看清了美式霸权的本质和冷战思维的破坏性影响。

美国主导的北约东扩是乌克兰危机的根源，美国是乌克兰危机的始作俑者。正如国际人士所指出的：“只有了解这场战争的背景，才有可能停止战争。”乌克兰问题有其复杂历史经纬，局势演变至今是各种因素共同作用的结果。谈论乌克兰问题的来龙去脉、是非曲直，绕不开的关键问题是北约东扩。“北约永不满足的目标，是所有这些冲突的根源和癌细胞。”西班牙《起义报》日前指出，北约继续在“西方国家”升级，将那个虚假的“自由世界”的指令带到更远的地方，对所有反对其计划的国家发动入侵和战争。

北约是冷战的产物。上世纪90年代，苏联解体、冷战结束，北约已失去存在的理由。然而，美国领导下的北约却不断扩张势力范围。在“巩固民主”“延伸稳定、推进共同价值观”等幌子下，北约一再违背承诺，五次东扩，将边界向东推进1000多公里，部署大量先进的进攻性战略武器，并向乌克兰等国家许下加入北约的诺言，“刀尖”抵近俄罗斯边境。美国地缘战略理论家甚至宣称：“一个扩大和民主的欧洲必须是一个没有尽头的历史进程，不应受在政治上任意涂抹的地理的限制。”对于北约东扩，有理智的美国专家早已看得很清楚：“这将是整个冷战后时代美国政策的最致命错误。”这一预见性判断可谓一语中的。

北约作为一个军事集团，早已沦为美国推行霸权的工具。美国主导的北约通过发动“颜色革命”等，长期在俄罗斯周边制造动荡，打开了一个又一个潘多拉魔盒。法兰西学院院士安德烈·马金尼指出，北约1999年未经联合国安理会授权轰炸贝尔格莱德、摧毁塞尔维亚，加之美西方在阿富汗、伊拉克和利比亚发动战争，都实实在在地让俄罗斯有遭受包围之感。美国芝加哥大学教授约翰·米尔斯海默指出：“西方尤其是美国要对这场危机承担主要责任。”

从历史纬度和全球视野看，乌克兰危机是美国自编自导的又一场全球性安全危机。二战后，美国一直将地缘政治作为外交指导思想，把世界看作玩瓜分地盘游戏的“大棋局”。在这种冷战思维的怂恿下，美国在亚非地区遥控“阿拉伯之春”，在欧亚国家导演“颜色革命”，在拉美地区推行“新门罗主义”，在许多国家搞政变、暗杀，严重破坏国际秩序、威胁世界和平。德国联邦议院选择党党团主席魏德尔指出，西方强硬派固守过时的冷战思维，傲慢地否认俄罗斯大国地位，给乌克兰许下加入北约这一根本无法兑现的承诺，犯下灾难性的历史错误。各方需要的是现实、清醒地看待地缘政治，尽最大努力建立超越东西方阵营思维的欧洲安全机制。

“为什么在冷战结束带来的所有充满希望的可能性的情况下，东西方关系却集中在谁将与谁结盟的问题上，并暗示在未来某个幻想的、完全不可预见和最不可能的军事冲突中与谁对抗？”美国前驻苏联大使乔治·凯南1997年的疑问，今天依然在等待美国政府的回答。作为乌克兰危机的始作俑者和最大推手，美国应好好反思自己的不光彩角色，彻底摒弃冷战思维和霸权行径，真正为全球和地区和平稳定做点实事。

《 人民日报 》（ 2022年03月29日 03 版）

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