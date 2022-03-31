维护全球和区域安全稳定，从来不是美国战略排序的优先选项，它真正在意的，只是自己在国际格局中的所谓主导地位

日前，塞尔维亚民众在首都贝尔格莱德举行“我们反对北约”的大规模游行，抗议以美国为首的北约23年前公然绕过联合国安理会，对主权国家南联盟进行了78天的持续轰炸。对于北约犯下的这一战争罪行，塞尔维亚人民不会忘记，中国人民不会忘记，世界人民也不会忘记。过去几十年来，美国及北约发动战争波及的国家和地区，横跨世界不同区域，地域之广、国家之多、危害之深，让全世界热爱和平的人们更加认识到，抱持冷战思维不放的美国及其主导的北约，就是世界最大的动荡之源。

乌克兰危机发生后，美国主导下的北约自诩为和平、秩序和道德的“卫道士”，以国际事务的终极裁决者自居，不断制造话语陷阱挑动对立，利用制裁威胁胁迫其他国家选边站队，以实现其地缘战略目的。然而，对这一冷战后最为激烈的国际安全冲突的根源和幕后黑手，世人看得很清楚。“是美国的阴谋和干涉导致了俄乌冲突”“如果北约多年来听从警告，（认识到）东扩将导致地区更加不稳定，那么这场战争本来是可以避免的”……可以说，美国主导下的北约执意将所谓“集体安全”防线不断推向俄乌边境，等于是直接关闭了与俄罗斯协商解决冲突的大门，导致兵戎相向。

“人民希望和平，为什么我们的领导人总是让我们处于战争状态？”《华盛顿邮报》文章指出，美国总是把和平挂在嘴边，事实上却选择了另外一条道路——战争。美国是一个战争成瘾的国家，美国的历史就是一部不折不扣的战争史，这是国际社会公认的事实。在社交媒体上，许多网友贴出自己国家遭美国轰炸后的照片，讲述自己或亲人在美国发动的战争中的不幸遭遇等，控诉美国的战争罪行。美国“战争历史网”指出，自1776年建国以来，美国约93%的时间一直处于战争状态。二战后，美国把干涉的触角伸向全世界，冷战结束后更是肆无忌惮。美国塔夫茨大学国际政治学教授莫妮卡·达菲·托夫特的研究显示，1948年至1991年间，美国进行了46次军事干预，从1992年到2017年这一数字增长近4倍，达到188次。可以说，世界上几乎每场冲突背后都有美国的影子。

“只要认为需要，只要相信对自身有利，只要觉得力所能及，美国就会产生动武的冲动。而由此带来的人道主义灾难再可怕，也总是别人承担。”美国《外交政策》杂志深刻指出。美国历史学家艾伦·布林克利在《美国史》中记载，越南战争期间，美军使用“饱和轰炸”袭击越南村庄，用推土机铲平建筑物，用化学制剂清除田野和丛林，造成200万平民死亡，300多万难民外逃。以美国为首的北约对南联盟动用国际公约禁止的贫铀弹，对塞尔维亚环境和人民健康造成了长期恶劣影响。“9·11”事件后，美国先后发动阿富汗战争和伊拉克战争，导致地区局势动荡，安全威胁外溢。美国《史密森学会杂志》统计，2001年以来，美国以“反恐”之名发动的战争和开展的军事行动覆盖了“这个星球上约40%的国家”。美国布朗大学“战争代价”项目数据显示，这些所谓“反恐战争”已夺去超过80万人的生命，令超过3800万人流离失所。可以说，困扰欧洲多年的难民潮，很大程度上就是由美国的战争黑手造成的。

“美国变成了世界的破坏性角色。华盛顿痴迷于武力，而不是在构建和平。”美国昆西大学国家战略研究所副主任史蒂芬·沃特海姆如是指出。美国一再挑起冲突和战争的事实、对劝和促谈毫无兴趣的冷漠，甚至有意将冲突长期化的意图，都再清楚不过地说明，维护全球和区域安全稳定，从来不是美国战略排序的优先选项，它真正在意的，只是自己在国际格局特别是大国博弈中的所谓主导地位。在乌克兰危机上，这一点表现得十分明显：美国主导下的北约对俄罗斯步步挤压，围堵遏制的逻辑背后，是美国操控欧洲安全议题主导权的霸权思维在作祟。

世界已进入21世纪，但美国一些政客的脑袋还停留在过去，停留在零和博弈的老框框内。穷兵黩武的美国是国际秩序的最大破坏者，没有资格扮演和平的维护者。

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 03 版）

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