高 乔

近日，美国白宫向国会提交2023财年联邦政府预算草案，其中，国防预算达8133亿美元，被白宫称作“美国历史上在国家安全领域最大一笔投资”。国际社会对此深感担忧：美国不断为发展军事“充钱”，恐怕是要在世界制造更多动乱、冲突和战争。

纵观美国历史，战争一直是美国扩张版图、维护全球霸权的重要手段。有研究机构统计，自1776年独立以来，在240多年历史中，美国没有参与战争的时间不足20年。二战结束以来，美国或是直接发动战争，或是支持代理人战争，或是煽动他国国内叛乱、提供武器装备、培训反政府武装……世界多地战火纷飞、混乱动荡的背后，几乎都能看到美国的身影。

如今，美国“战争机器”再度轰隆作响。俄乌冲突发生后，美国不仅没有采取实际举措推动局势缓和，反而通过武器援助、制裁等方式不断“火上浇油”。美国军方、军火商、政客、智库、媒体组成的军工复合体，联结起一张盘根错节的利益网络，再次通过煽动战争赚了个盆满钵满。“外交赚不了多少钱”“对抗性、军事化的应对更符合经济和政治利益”，美国政界人士的话，揭露了美国煽动战争的真实目的。为维护全球霸权、保持在全球的“绝对优势”，美国放不下、也不愿放下“战争”这门趁手的武器。

事实证明，美国在全球输出动乱和战争，不仅没有为其国内经济社会发展提供助力，还将世界多国一同拖入混乱衰退的境地。新冠肺炎疫情暴发以来，美国沦为“抗疫失败国”，累计新冠确诊病例超过8000万例，累计死亡病例超过100万例；通货膨胀不断走高，美联储加息预期持续升温，物价水平持续增长，美国经济亮起“硬着陆”红灯。与此同时，美国挑唆、施压欧洲盟友对俄实施无差别、全方位制裁，造成严重人道和经贸危机：大量难民涌入、能源价格高涨、农产品贸易受挫，这些后果都要由美国的欧洲盟友甚至国际社会埋单。

拜登政府执政一年多来，一边高呼“美国回来了”，鼓吹与盟友伙伴的“共同价值观”；一边为维护美国霸权，屡屡牺牲盟友伙伴核心利益。这促使越来越多的美国盟友日渐从美国为一己私利祸乱世界的现实中清醒过来，对美国的不信任感与日俱增。

当今，百年未有之大变局和世纪疫情相互叠加，世界进入新的动荡变革期。国际社会维护多边主义、加强沟通协作的呼声更加强烈。美国想给早已过时的冷战思维回魂续命，借挑起集团对抗、煽动战争来延续称霸世界的“美梦”，不但不能如愿以偿，反而会加速霸权的滑落，最终伤及自己。

(责编：于洋、杨牧)