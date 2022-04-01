新华社莫斯科4月1日电（记者耿鹏宇）俄军辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫3月31日公布了参与美国在乌克兰境内军事生物计划的人员名单。俄方认为，这些人员及其活动信息表明美军事部门及其承包商参与了美国防部在乌境内的军事生物计划。

基里洛夫当天在俄国防部网站发布的视频上说，这份名单上的关键人物之一——罗伯特·波普是美国国防部减少威胁局工作人员及美国“减少威胁合作计划”负责人。正是他提出在乌克兰建立“特别危险微生物中央储藏库”。在发给乌克兰卫生部负责人的一封信中，波普强调要保证美国专家进入乌克兰的生物实验室，并提出组建微生物储藏库。

据基里洛夫介绍，在美国国防部减少威胁局驻乌克兰办公室负责人乔安娜·温特拉尔的直接监督下，美国的“UP-4”“UP-6”“UP-8”计划研究致命病原体，包括炭疽杆菌、克里米亚-刚果出血热病毒、钩端螺旋体。

基里洛夫还提到由兰斯·利彭科特领导的美国博莱克·威奇公司乌克兰分部，指出该公司自2008年以来一直为美国国防部在“研究潜在危险生物制剂”计划框架下工作，这个框架下的数个计划中包括研究乌西北部节肢动物的立克次氏体和蜱传脑炎病毒的“UP-1”计划。为在全球监控生物环境，在实施“UP-2”计划期间，该公司在乌克兰的生物设施内设立了远程监测土拉杆菌病和炭疽病发病率的系统。

基里洛夫表示，生物监测和信息传输问题由戴维·穆什特拉监督管理，他与美国国防部承包商梅塔比奥塔公司联系密切。穆什特拉曾在美国“减少威胁合作计划”框架下，领导在乌克兰和东欧地区开展的军事生物计划。

基里洛夫说，斯科特·桑顿负责实验室改造事务。在美国国防部减少威胁局的乌克兰计划框架下，桑顿就处理特别危险的病原体向乌方人员提供咨询意见。

基里洛夫强调，这些信息表明，美国军事部门及其承包商直接参与了美国国防部在乌境内计划的设计和实施。俄方认为，名单里的人员必须回答与这些工作真实目的相关的问题。

(责编：于洋、杨牧)