辛岳

最近，脸书“变脸”的消息吸引了不少眼球。据路透社报道，3月10日，脸书运营商、美国“元宇宙”（Meta）公司在内部邮件中表示，将在俄乌冲突期间临时允许旗下脸书（Facebook）和照片墙（Instagram）平台用户发布针对俄罗斯的暴力言论。

有美国政府做“榜样”，美国社交媒体打着“民主”“人权”幌子，滥用制裁、煽动对立的霸凌行径实在不稀奇。长期以来，借自身金融霸权地位和技术优势，通过滥用单边制裁和“长臂管辖”大搞“胁迫外交”，正是美国的“看家法宝”。

谁不顺从美国的霸权意图，谁就要遭受“制裁大棒”的狂风骤雨。在过去20年里，美国实施的制裁数量比以前增长了10倍。特朗普政府时期，美国累计实施逾3900项制裁措施，相当于平均每天挥舞3次“制裁大棒”。截至2021财年，美净制裁实体和个人高达9421个，较2000财年增长933%。美国《新闻周刊》文章指出，“华盛顿已经对制裁上瘾，就像一个5岁孩子对糖果上瘾一样。”

世界因为美国的制裁变得更好了吗？欧洲的安全会由于美方对俄制裁而变得更有保障吗？事实上，滥用制裁非但无助于解决当前问题，反而制造出层出不穷的新问题。

非法的单边制裁和“长臂管辖”违背国际法和国际关系基本准则。美国将国内法凌驾于国际法之上，基于《国际紧急经济权力法》《全球马格尼茨基人权问责法》《以制裁反击美国敌人法》等国内法，以“最低联系原则”“效果原则”等模棱两可的规则为依据，任意扩大国内法管辖范围，借国内司法诉讼渠道对特定国家、组织或个人进行制裁和“长臂管辖”。这是对国际法和国际关系基本准则的公然践踏，是美国霸凌的典型手段。

滥用制裁损害他国主权安全，进一步加剧分裂和对抗。2011年以来，美国已经对俄罗斯实施了100多次制裁。美国政府还联合欧洲盟国加大对俄罗斯遏制打压，实施全面制裁，并发动外交战，驱逐俄外交人员。美国甚至不惜在“北溪-2”天然气管道项目等问题上制裁欧洲盟友，借制裁制造紧张空气，鼓吹集团对抗，不断煽风点火。有美国“领头”，滥用制裁在西方大行其道，甚至连俄罗斯的猫、俄罗斯的狗、俄罗斯的树都难逃一劫。

美方对俄罗斯实施的制裁解决乌克兰问题了吗？时至今日，答案显而易见。

美国等一些国家不断升级的单边制裁，已给相关国家的经济和民生造成了严重的困难，干扰、破坏世界经济和全球产业链的正常运转。随着俄乌局势持续紧张，西方国家对俄罗斯的制裁从“金融战”向“石油战”延伸，导致国际油价剧烈波动，创下14年来新高。

2018年，美国单方面退出伊朗核问题全面协议，重启对伊制裁，严重冲击伊朗经济，伊朗政府甚至无法进口足够的医疗用品。伊朗民众尤其是低收入群体的生活愈发艰难，生命权和健康权受到极大威胁。60多年来，美国无视联合国大会通过的多项决议，对古巴实施包括系统性贸易禁运、经济封锁和金融制裁在内的全面封锁。古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯表示，在古巴面临新冠肺炎疫情的挑战时，美国却继续对古巴实施禁运和制裁，使古巴经济及社会遭受巨大损失，古巴人民正在承受这一极不人道行为造成的伤害。

自诩“人权灯塔”的美国，向来裁人不裁己。作为阿富汗危机的始作俑者，美国军事占领阿富汗长达20年之久，仓皇撤退后留下满目疮痍，2280万阿富汗人面临严重粮食安全问题，320万5岁以下的阿富汗儿童严重营养不良。美国不以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害，反而肆意冻结阿富汗人民资产，施加单边制裁措施，进一步加剧阿富汗的人道主义危机。

时移世易，基于冷战思维的霸权、霸道、霸凌行径早已过时。事实证明，制裁从来不是解决问题的根本有效途径，处理国际地区热点问题，也并非只能从战争和制裁中做出“非此即彼”的选择。

正如德国联邦议院选择党党团主席魏德尔所公开指出的，制裁无助于停火止战。各方不能为一己之私火上浇油，而要继续通过对话谈判，早日协商解决地区冲突，逐步构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构。

(责编：崔译戈、常红)