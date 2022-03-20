新华社北京3月20日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基20日签署法令，将乌克兰战时状态在3月26日到期后再延长30天。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫当日表示，19日晚间和20日清晨，俄军使用“口径”海基巡航导弹从黑海水域远程打击摧毁了乌克兰某修理厂的装甲车维修车间。

——根据乌克兰最高拉达（议会）网站消息，乌总统泽连斯基20日签署了延长国家战时状态的法令。根据这一法令，乌克兰战时状态将在3月26日5时30分到期后延长30天。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫20日表示，19日晚间和20日清晨，俄军使用“口径”海基巡航导弹从黑海水域远程打击摧毁了乌克兰某修理厂的装甲车维修车间。此外，俄军使用高精度空基导弹对乌克兰武装力量特种作战部队训练中心进行了打击，消灭了100多名特种作战人员和外国雇佣兵。他说，俄军自开展特别军事行动以来，已摧毁乌方207架无人机、1467辆坦克和其他装甲车辆、148台多管火箭炮、573门野战火炮和迫击炮、1262辆特种军用车辆。

——乌克兰武装部队总参谋部20日发布最新战报称，截至20日，俄军在对乌作战中死亡人数约14700人，损失坦克476辆、装甲车1487辆、火炮系统230套、多管火箭炮74套、防空系统44套、固定翼飞机96架、直升机118架、汽车947辆、舰船3艘、燃油运输车60辆、战术无人机21架。

——科纳申科夫19日晚表示，乌克兰安全局顿涅茨克和卢甘斯克总局一名工作人员向俄方投降并移交了参与顿巴斯地区破坏活动的人员信息。该人士透露，“亚速营”人员计划在利沃夫对美国以及其他西方国家外交代表机构的工作人员和相关设施发动袭击。乌政府已获悉这一计划，但并未采取阻止措施，并将谎称相关攻击来自俄方。这一挑衅行为旨在对北约国家施压，并达成在乌上空实行“禁飞区”并获得更多武器的目的。

——据乌克兰国家通讯社报道，乌克兰国防部20日发表声明称，有迹象表明白俄罗斯正在准备对乌克兰发动直接军事入侵，乌军随时准备发起反击。

——乌克兰副总理伊琳娜·韦列修克20日表示，当天各方就开通7条人道主义通道达成一致，乌方继续从马里乌波尔和基辅州疏散民众。乌克兰总统办公室副主任季莫申科19日在社交媒体发布消息称，当天乌方通过人道主义通道从基辅州、马里乌波尔和卢甘斯克等地区疏散6623名居民。

——乌克兰社会调查机构“评级”18日通过电话和网络对1000名18岁及以上的乌克兰人进行随机调查，并于20日发布调查结果。调查显示，有74%的受访者支持乌总统泽连斯基与俄总统普京就结束战事进行直接对话，另外高达89%的受访者表示“可以接受”在俄方不撤军的情况下与俄方签订临时停火协议。（参与记者：李东旭、华迪、李奥）

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