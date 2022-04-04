本报记者 周 輖

为期6个月的迪拜世博会3月31日落下帷幕，名为“华夏之光”的迪拜世博会中国馆同时正式闭馆。“中国馆一系列展览和活动呈现了丰富多彩的中国文化，也展现了中国快速发展取得的成就，给我们留下了精彩美好的回忆。”世博会期间，萨尔瓦多媒体人埃德森·梅拉拉穿梭于各个展馆采访，中国馆给他留下深刻印象。

从太极扇、舞龙舞狮、书法、剪纸等表演，到高铁试驾、航天探索和智慧城市体验……让梅拉拉尤其感兴趣的是充满科技感的互动项目，他举例说，在智慧生活展区，观众只要在入口处获得一个独有的二维码，就能扫码开启互动，体验未来智慧生活。

中国馆以“构建人类命运共同体——创新和机遇”为主题，分为“共同的梦想”“共同的地球”“共同的家园”“共同的未来”4个展区。中国馆是迪拜世博会面积最大的外国馆之一，也是最受欢迎的展馆之一。据介绍，中国馆在展会期间累计接待参观者超176万人次。

世博会期间，中国馆举办了开馆仪式、中国国家馆日等重大活动，并组织中国24个省区市、3000多家企业以线上线下结合的方式举办了展览展示、推介洽谈、招商引资等活动100多场，签署合作协议100多项。在3月30日举行的迪拜世博会颁奖晚会上，中国馆荣获国际展览局颁发的迪拜世博会大型和超大型自建馆建筑类“世博会奖”铜奖，这是中国馆连续第四次获得世博会重要奖项。

“中方深刻理解世博会的宗旨，并将其生动体现在迪拜世博会中国馆。”国际展览局秘书长迪米特里·科肯切斯评价说，“无论是构建人类命运共同体的宏大主题，还是各个生动的展项，无不与世博会的精神相契合。”

中国技术为本届世博会顺利举办提供了支持。迪拜世博会官方机器人吉祥物Opti由中国科技企业设计打造，它同150多台智能机器人一起，为世博会访客提供迎接与互动、信息问询、餐饮配送等服务。“在中国技术的支持下，迪拜世博会展现出更高的科技含量。”迪拜世博会执行副主席塔里克·奥利维拉·沙亚表示，期待未来同中国开展更多合作。

《 人民日报 》（ 2022年04月04日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)