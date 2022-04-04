新华社纽约4月3日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国家航天公司总裁罗戈津3日说，该公司已停止与西方国家的联合项目。乌克兰经济部副部长佳久拉3日说，目前战争给乌克兰造成的直接经济损失已达5650亿美元。

——罗戈津3日在社交媒体上发文说，“出于道德和伦理原因”，俄罗斯国家航天公司停止了与西方国家的联合项目。该公司不会与向乌克兰当局提供武器和政治支持的国家有任何合作。

——据乌克兰国家通讯社报道，佳久拉3日说，目前战争给乌克兰造成的直接经济损失已达5650亿美元，其中基础设施损失1190亿美元，民用设施损失910亿美元，资本投资损失540亿美元。战争将对乌经济造成长期影响，预计今年乌国内生产总值损失至少1120亿美元，经济恢复将需要数年时间。

——乌克兰敖德萨州州长马尔琴科3日晚在敖德萨市议会官方社交媒体账号发布视频讲话证实，俄军当天上午发动的导弹袭击造成敖德萨市一座炼油厂和数个燃料储存设施受损。袭击未造成人员受伤。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫3日说，俄军使用高精度空基导弹摧毁乌军位于尼古拉耶夫州、罗夫诺州和捷尔诺波尔州数座大型燃料库。俄军还对乌军位于基辅州的一处军用机场进行打击，瘫痪了乌空军防空预警和控制中心。自俄方开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方386架无人机、224套防空导弹系统、1918辆坦克和其他装甲车辆、209台多管火箭炮、814门野战火炮和迫击炮、1789辆特种军用车辆。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫3日说，应土耳其方面倡议，俄方将于4日开通马里乌波尔至别尔江斯克的人道主义走廊。此外，俄方准备在任何方向开通更多人道主义走廊。自3月2日以来，俄罗斯已向乌克兰运送7842.3吨人道主义物资，开展739次人道主义行动。自俄方开展特别军事行动以来，已有585458人从危险地区撤到俄罗斯，其中包括117405名儿童。（参与记者：华迪、李东旭、李铭）

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