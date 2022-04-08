人民网北京4月8日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持8日例行记者会。记者会实录如下：

总台国广记者：据报道，也门总统哈迪7日发表电视讲话，宣布将权力移交至新成立的总统领导委员会。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方对也门组建总统领导委员会表示欢迎，支持也门有关各方通过对话实现也门问题的政治解决，对海合会及有关各方推动也门政治协商取得积极成果表示赞赏。我们希望也门有关各方以此为契机，继续推进政治解决进程，早日恢复也门安全稳定。

法新社记者：你能否提供关于习近平主席今天同菲律宾总统杜特尔特视频会晤的更多信息？

赵立坚：如果有消息，我们会适时发布。

东方卫视记者：世卫组织官网日前发布了《世界卫生组织中医药救治新冠肺炎专家评估会报告》。报告肯定了中医药救治新冠肺炎的安全性和有效性，鼓励世卫组织会员国在其卫生保健系统和监管框架内考虑使用中医药治疗新冠的可能性。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报告。新冠肺炎疫情暴发以来，中医药全面、深度参与中国疫情防控救治，应用中医药及中西药结合防控救治效果非常显著。正如世卫组织这篇报告指出的，使用中医药有利于降低轻型或普通型病例转为重症的风险；对轻型和普通型病例，与单纯的常规治疗相比，中医药在作为附加干预措施时，可缩短病毒清除时间、临床症状缓解时间和住院时间；尽早使用中医药可改善轻型和普通型新冠肺炎患者的临床预后。

中医药是中华民族的瑰宝，也是世界人民的财富。疫情发生以来，中方积极为海外抗疫贡献中医药力量。据不完全统计，截至目前中方已向150多个国家和地区介绍中医药诊疗方案，向10多个有需求的国家和地区提供中医药产品，选派中医专家赴29个国家和地区帮助指导抗疫。去年3月，中方举办了“中医药与抗击新冠肺炎疫情国际合作论坛”，来自28个国家和地区的政要、政府官员和世卫组织代表、专家通过视频连线深入交流。论坛还通过了《支持中医药参与全球疫情防控倡议》。不久前，中方发布了《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划(2021—2025年)》。规划提出，“十四五”时期，中方将与共建“一带一路”国家合作建设30个高质量中医药海外中心，向共建“一带一路”国家民众提供优质中医药服务。

同世界民众并肩抗击新冠肺炎疫情，中国不遗余力；向世界民众分享中医药防控救治经验，中国毫无保留。我们高兴地看到，有越来越多的国家认识到了中医药的价值。世卫专家评估会报告对中医药抗疫作用作出明确肯定，这正是中医药正在获得越来越多国际认可的一个缩影。中方愿继续同世界各国及世卫组织一道，发挥中医药等传统医药的独特优势和作用，深化传统医药领域交流与合作，继续推进疫情防控国际合作，为护佑各国人民的生命健康作出自己的贡献。

《澳门月刊》记者：据报道，美国网络安全咨询公司Recorded Future发布报告称，疑与中国政府关联黑客在最近数月对毗邻拉达克地区的印度电力部门发动网络间谍活动。该公司已向印度政府转交相关信息。印度电力部长辛格确认印受到网络攻击。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到相关报道。根据媒体采访现场视频看，印度官员主要强调印度将采取措施加强自身网络安全，没有将相关网络活动与中国相联系，并表示网络威胁可能来自任何国家。中国一贯认为，网络安全是各国面临的共同挑战，应通过对话与合作共同应对。

一段时期以来，美国以加强能力建设为名，谋求与中国的邻国开展网络领域的军事合作，意图在中国周边进行网络“前沿部署”。我们还注意到，美政府及一些网络安全公司开始有计划地散布关于“中国黑客攻击”的虚假信息，中方对此表示坚决反对。

近期，中国的网络安全公司发布了系列报告，揭露了美国政府对包括中国在内的全球多个国家发动网络攻击，严重危害中国和有关国家的关键基础设施安全。值得注意的是，很多美国的盟友或与美开展网络安全合作的国家，竟然也是美国网络攻击的受害者。相信国际社会，特别是中国的周边国家会睁大自己的眼睛，对美方的真实意图作出自己的判断。

彭博社记者：美国会众议长佩洛西因感染新冠病毒无法访台。发言人对此有何评论？

赵立坚：中方近来就佩洛西众议长访问台湾表达了明确的立场。中方官员也向美方就此进行了严正的交涉。我对佩洛西众议长感染新冠表示慰问，希望她早日康复。她应该做的不是推迟访问，而是立即取消访问。

今日俄罗斯记者：昨天，联合国大会暂停了俄罗斯在人权理事会的成员资格。中方对此有何评论？

赵立坚：中国常驻联合国代表已经在联大表决前的发言中全面阐述了中方立场。我愿重申，中方一贯主张在平等和相互尊重的基础上，通过建设性对话与合作，促进和保护人权。中方坚决反对将人权问题政治化、工具化，反对在人权问题上搞选择性、双重标准和对抗做法，反对借人权问题对别国施压。有关决议将剥夺俄罗斯在人权理事会的合法会员资格。对如此重大的事项，必须极为慎重，基于事实和真理，冷静客观理性地处理。有关决议起草过程不公开不透明，也没有按惯例举行全体会员国磋商，广泛听取意见。这种做法只会加剧会员国分裂，激化当事方矛盾，火上浇油，不利于冲突降级，更不利于推进和平谈判。用这样的方式处理人权理事会成员资格问题，将创造新的危险先例，进一步加剧对抗，对联合国治理体系产生更大冲击，造成严重后果。中方呼吁各方相向而行，共同努力，为和平创造机会，为谈判开辟前景。

澎湃新闻记者：近日，英国《卫报》报道，美国政府的一份解密报告显示，在中情局位于阿富汗的“黑监狱”中，一名囚犯曾被当做“教学工具”，供实习人员练习包括“撞墙”“泼冰水”等反人道酷刑，身心遭到毁灭性伤害。中方对此有何评论？

赵立坚：美国中情局打着所谓“反恐战争”的幌子，在多国设立“黑监狱”，秘密拘押所谓恐怖嫌疑人，大搞任意拘押和刑讯逼供，招致国际社会广泛批评。臭名昭著的关塔那摩监狱、阿富汗巴格拉姆监狱、伊拉克阿布格里卜监狱，不断被曝出虐囚丑闻，水刑、睡眠剥夺等各种“强化审讯手段”，残忍至极，令人发指。

“黑监狱”是美国肆意蹂躏法治、践踏人权的典型例证。今年年初，美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所“战争代价”研究报告就指出，“9·11”事件后，美国海外“黑监狱”涉及至少54个国家和地区，拘禁数十万人，包括穆斯林、女性和未成年人等。每年美国纳税人仅为关塔那摩监狱关押嫌犯就要支付5.4亿美元。

然而迄今为止，非但没有一名美国官员因制定、授权或实施秘密拘捕和酷刑计划而被追究责任，美国政府反而在这一人权问题上持续掩盖和否认自身罪行。2020年，针对国际刑事法院首席检察官指出美军和中情局或因在阿富汗虐囚而犯下战争罪行，美国政府就对包括国际刑事法院首席检察官在内的多名官员实施经济制裁和入境限制。2021年，针对联合国禁止酷刑委员会提出中情局海外“黑监狱”滥用酷刑等问题，美国政府却以保密为由拒绝披露相关信息。

美国遍布全球的“黑监狱”充分说明，美国根本没有资格打着“民主”和“人权”的幌子对他国指手画脚。美方应该做的是，立即取缔遍布世界各地的“黑监狱”，切实反省自身罪行，向受害者作出道歉和赔偿，将授权和实施酷刑的人员绳之以法。

(责编：徐祥丽、吴成良)