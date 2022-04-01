人民网北京4月1日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：发言人能否介绍阿富汗问题“中美俄+”磋商机制会议相关情况？

赵立坚：3月31日，阿富汗问题“中美俄+”磋商机制会议在安徽屯溪举行。会议由中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇大使主持，俄罗斯、美国、巴基斯坦阿富汗问题特别代表参加。四方代表围绕阿富汗当前形势以及如何加强涉阿协作深入交换意见，并同阿富汗临时政府代表举行对话。

四方一致认为，一个和平稳定的阿富汗符合国际社会的共同利益，阿富汗不应成为地缘角逐场所，而应成为国际合作平台。四方重申对阿富汗人民的坚定支持，强调将向阿提供更多人道主义援助。四方还呼吁阿各方通过实质性对话谈判实现民族和解，推动阿未来政治架构基础更加广泛，更加包容和团结。会议强调盘踞在阿富汗的各类恐怖势力仍然是本地区安全威胁，要求阿富汗有关方面采取更多可视举措，兑现反恐承诺，瓦解、消灭所有类型的恐怖组织。会议还鼓励各方通过经贸投资、互联互通、基础设施建设等商业化、市场化方式同阿富汗共同努力，提升务实合作水平，帮助阿富汗提高自主发展能力，实现经济自立。

与会各方高度赞赏中方举办包括阿富汗问题“中美俄+”磋商机制会议在内的阿富汗邻国外长会系列会议，充分肯定中方在涉阿问题上发挥的建设性作用。阿富汗临时政府代表表示，阿方致力于稳局安民、发展经济、改善民生，积极推进包括教育在内的各项社会事业，希望外界继续向阿富汗提供援助。阿方将信守对国际社会的承诺，坚决不允许任何恐怖势力利用阿富汗领土危害其他国家。

总台央视记者：俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃近日表示，北约布鲁塞尔峰会体现了北约成员国对美国的绝对忠诚，表明北约将继续对俄罗斯进行全面遏制，希望俄乌冲突一直持续下去。发言人对此有何评论？

赵立坚：北约作为冷战的产物，本应在苏联解体时成为历史。上世纪90年代初，时任美国国务卿詹姆斯·贝克向苏联总统戈尔巴乔夫承诺“北约将不会向东扩张哪怕是一英寸”。作为乌克兰危机的始作俑者和最大推手，美国主导北约在1999年后的20多年里搞了五轮东扩。北约成员国从16个增加为30个，向东推进1000多公里，直抵俄罗斯边境，一步步将俄罗斯逼到墙角。

世界不需要新冷战，欧洲更不需要新冷战。乌克兰危机已持续一个多月，国际社会绝大多数国家都希望劝和促谈，期盼尽快实现停火止战。北约理应对自身在欧洲安全问题以及乌克兰危机中扮演的角色进行反思。

凤凰卫视记者：第一个问题，关于中欧领导人会晤的问题。有媒体报道欧盟希望中国保证不向俄罗斯提供武器，也不会帮助其规避西方制裁。还有欧盟官员表示，任何对俄罗斯的帮助都会损害中国的国际声誉，并危及中国和欧盟及美国的经贸关系。中方对此有何回应？第二个问题，澳大利亚国库部长弗莱登伯格称，面对中国的“经济胁迫”，澳大利亚将加大投资为自身出口寻找新卖家，缓解对中国的贸易依赖。中方对此有何评论？

赵立坚：关于你提的第一个问题。当前国际形势动荡加剧，不确定性明显上升。中欧作为两大全球力量，保持战略沟通、增进战略互信，拓展合作共识，有助于推动中欧关系持续健康发展，也为国际局势注入稳定性和正能量。此次中欧领导人会晤意义重要，广受关注。我们希望欧方同中方相向而行，确保会晤顺利、成功举行。

关于乌克兰问题，我愿重申，中国坚持独立自主的和平外交政策，根据事情的是非曲直作出自己的判断。中方一直以自己的方式为缓解局势、推动和谈、防止人道主义危机发挥建设性作用。同时，各国都有权独立自主地决定自身外交政策。不应强迫别人选边站队，不应采取非敌即友、非黑即白的简单化做法，尤其要抵制冷战思维、阵营对抗。中国和包括发展中国家在内的很多国家对这一问题持相同立场。

关于制裁问题，中国一贯反对单边制裁。现在的问题不是谁要帮助俄绕过制裁，而是包括中国在内的各国同俄的正常经贸往来已受到不必要损害。还有一些势力企图借制裁激化矛盾、分裂世界。我听说，俄罗斯籍指挥家因为拒绝谴责祖国而被某西方国家乐团开除；俄罗斯电影被排除出评奖活动；大学里停止讲授陀思妥耶夫斯基的著作；因为俄罗斯坦克上印有字母“Z”，在一些地方连展示字母“Z”都被视为违法。西方政客常常说“文学无国界”“艺术无国界”“音乐无国界”，这些作家、音乐家何罪之有呢？他们还说“私有财产神圣不可侵犯”，却有那么多俄罗斯人的个人财产被冻结，甚至被没收。这些西方政客挂在嘴边的原则都到哪儿去了呢？

这些疯狂的做法对推动局势降温起不到任何积极作用。我们希望各方都能冷静下来，把精力集中在劝和促谈，而不是升级制裁、激化矛盾上。

关于你提的第二个问题。中方始终秉持开放包容、互利共赢的理念，推动建设开放型世界经济，同各国一道分享发展机遇。澳大利亚从对华合作中获得了巨大利益，是中国发展的受益方。所谓“经济胁迫”的帽子绝对扣不到中国头上。反倒是澳方一方面采取违背市场原则的举措乃至霸凌行径，对两国正常交流合作无端设限，干扰了中澳务实合作的良好发展势头，一方面以“受害者”自居，对中方倒打一耙，还拉帮结派地对华施压，违背国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政、损害中方核心利益。

当前中澳关系的困难局面的责任完全在澳方。当务之急是澳方要正视两国关系受挫的症结，摒弃冷战思维和意识形态偏见，尊重基本事实，客观理性看待中国和中国发展，切实秉持相互尊重、平等相待的原则处理两国关系，停止出于一己政治私利，鼓噪所谓“中国胁迫”，多做有利于增进两国互信、促进合作的事。

新华社记者：美国国务院3月31日发布《香港政策法》报告，妄评中国中央政府治港政策，威胁香港作为全球金融中心的地位将继续受到影响。中方对此有何评论？

赵立坚：香港是中国的特别行政区，香港事务属于中国内政，任何外国无权干涉。美方发表的有关报告无视事实，对香港事务说三道四，对中国中央政府和香港特区政府无端指责。中方对此强烈不满、坚决反对。美方应立即停止这一错误做法，在涉港问题上谨言慎行。

香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的权利和自由依法得到充分保障。中国政府严格按照宪法和基本法办事、全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移。

中方依法制定和实施香港国安法、完善香港选举制度，归根到底是为了维护香港繁荣稳定和“一国两制”。香港国安法打击的是极少数危害国家安全的犯罪分子，保护的是广大香港市民和外国在港公民的各项合法权利和自由。香港国安法实施以来，香港法治得到切实完善和更好保障，香港法治指数继续在全球名列前茅，外国投资者对香港的信心进一步增强。这是不容否认的客观事实。

《环球时报》记者：据报道，近日，俄方多次就美国在乌克兰开展生物军事活动问题发声，称相关活动违反《禁止生物武器公约》，认定美在俄周边建立的实验室为“生物战实验室”，强调越来越多证据表明美在乌开展了用于军事目的的合成生物学研究，希望《公约》缔约国围绕遵约问题开展协商，并对可能的违约行为进行调查。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道，也注意到美方始终没有对俄方的指控作出建设性的回应。

美国是全球生物军事活动最多的国家，也是唯一反对建立多边核查机制的国家。国际社会完全有理由对美方的生物军事活动提出质疑。美国作为《禁止生物武器公约》缔约国，有义务遵守公约各项规定，也有义务通过澄清、磋商等方式，配合解决国际社会的关切。

我们欢迎在《禁止生物武器公约》、联合国等框架下，由国际社会对俄方披露的文件进行公正、客观、专业的评估，包括听取美方的澄清。对于美方遵约的情况，国际社会届时自有公论。我们期待美方作出建设性回应，以恢复国际社会对其履约的信心。

我还要强调的是，美方动辄指手画脚，在没有确凿证据的情况下，指责其他国家没有遵约，要求其他国家接受核查，借机实施非法的单边制裁，甚至绕过联合国安理会动武。另一方面，在涉及自身遵约的问题上，美方企图应付了事，这是不可接受的。遵约与否事关国际和平与安全，不能由美国一个国家以双重标准来界定。

与此同时，“以核查确保遵约”是国际共识。建立核查机制是确保军控、裁军领域各项条约权威性、有效性的最佳手段，生物安全领域不应成为例外，更不能因为美国一个国家的反对而止步不前。美方应停止独家阻挠重启《禁止生物武器公约》核查议定书谈判。

路透社记者：所罗门政府表示尽管中所两国之间有一个已经草签但尚未签署的安全协议，它不会允许中国建立军事基地。中国政府对此有何评论？

赵立坚：中国和所罗门群岛安全合作的出发点是为了维护人民的生命和财产安全，不具有任何军事色彩。媒体上有关的言论和猜测毫无根据、别有用心。说到南太地区军事化问题，个别国家不顾地区国家强烈反对，不惜将核扩散风险引入南太，执意打造军事化的小圈子，严重威胁地区安全稳定。这才是对地区现有稳定机制的肆意践踏和破坏。

俄新社记者：《金融时报》称如果中国科技公司继续向俄罗斯运送手机和电信设备，将面临制裁的风险。中方对此有何评论？

赵立坚：我还没看到你提到的报道。中方已经多次在制裁问题上强调立场。中方不赞同通过制裁解决问题，更反对没有国际法依据的单边制裁和长臂管辖。我们也多次说过，制裁和战争一样，解决不了任何问题，还会制造出新的问题。我们也奉劝美方有关政客改掉动辄制裁他人的毛病。他们应该为局势降温、实现和平协商解决乌克兰危机做点实实在在的事。

澎湃新闻记者：据报道，由海湾阿拉伯国家合作委员会主办的也门对话大会正在沙特首都利雅得举行。此次大会旨在为推动也门问题政治解决进程搭建对话平台。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方对海合会主办也门对话大会表示欢迎，支持海合会为缓和也门紧张局势、推动也门问题政治解决发挥积极作用，希望这有助于早日恢复也门的安全稳定。

法新社记者：菲律宾总统杜特尔特称中国领导人提出下周五同他举行会谈。你能否确认这一消息？

赵立坚：关于中菲高层互动，目前我没有可以向你提供的消息。如果有消息，我们会及时发布。

深圳卫视记者：据报道，3月31日，英国发布第50份《香港问题半年报告》，批评中方治港政策，特别是香港国安法。中方对此有何评论？

赵立坚：英方不顾中方严正立场，再次发表所谓的《香港问题半年报告》，一如既往歪曲事实、混淆视听，粗暴干涉香港事务和中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。中方对此强烈谴责、坚决反对。

香港回归以来，中方始终坚定不移、全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针，香港居民依法享有远远超出1997年以前的更多权利和自由。香港国安法实施以来，国家安全得到维护，法治正义得到伸张，广大香港居民和外国在港公民的合法权利和自由受到更充分的保障。我们相信，在中央政府全力支持和香港各界人士共同努力下，香港一定能够保持长期繁荣稳定，继续巩固作为国际金融、航运、贸易中心的地位。任何对香港国安法的攻击抹黑都阻挡不了香港由乱转治、由治及兴的大势。英方企图通过发表报告、操弄BNO、施压法官离任等手段扰乱香港人心，这不可能得逞。

我还要强调的是，英国对回归后的香港无主权，无治权，无监督权，也根本不存在所谓“历史责任”。英方反复拿《中英联合声明》说事，一年两度借所谓半年报告对香港事务指手画脚，充当所谓“教师爷”“复读机”。这种行径只会损害英方自身的形象。英方应该正视香港已回归祖国近25年的现实，放下殖民心态，尊重中国主权和统一，停止干涉香港事务和中国内政，不要再给中英关系制造麻烦。

东方卫视记者：据报道，美国非营利组织“枪支暴力档案”网站30日最新动态显示，今年前三个月，枪支暴力在美国已造成至少10362人丧生，另有8172人受枪伤，较去年同期都有所增加。考虑到美政府到处推广其民主和人权，发言人对此有何评论？

赵立坚：我注意到你提到的有关数字。这个数字意味着今年前三个月，美国平均每天就有超过115人因枪支暴力失去生命、超过90人受伤。还有研究评估，美国人口仅占全球人口的5%，却拥有全世界46％的枪支。美国的枪店数量和药店一样多。美国平民手中有各类枪支近4亿支，平均每100人手中就有约120支枪。这些数据说明，美国不仅是世界头号强国，还是世界头号“枪国”。

据媒体报道，美国的枪支制造和交易已经形成巨大产业链。相关利益集团为美国总统和国会选举提供大量政治捐款，形成“政客+军火商”的军工联合体，深刻影响着美国政策和社会舆论。在军工联合体的合力操弄下，多届美国政府有心限枪但无力回天，各种形式的控枪法案往往由于各种原因无疾而终。美国枪支暴力案件越来越多，已经成为美国制度弊端的典型例证。美国政府应该把枪支暴力的魔鬼收回瓶子里，让美国人民享有没有枪支暴力的“民主和人权”。

路透社记者：你刚才说，作为安全协议的一部分，中方没有计划在所罗门有任何形式的军事部署。未来中方是否希望在所罗门建立任何形式的军事基地？

赵立坚：中方已经多次就中国和所罗门群岛警务和安全领域合作阐明立场。去年11月所罗门群岛暴发严重社会骚乱，民众生命和财产安全遭到巨大威胁。中方坚定支持所政府止暴制乱、维护稳定，向所方提供多批警用物资援助，并派出临时警务顾问组赴所开展培训，帮助所警方加强自身能力建设，受到所政府和社会各界广泛赞誉。中所作为两个独立自主主权国家，在平等相待、互利共赢基础上开展正常的执法与安全合作，符合国际法和国际惯例，有利于维护所罗门群岛社会秩序，有利于促进地区和平稳定，有利于增进中、所以及地区各国共同利益。我们希望有关方面客观冷静看待，不要过度解读。

路透社记者：中方已经向代表美国国家运输安全委员会参与东航坠机事故调查的数名美方人员发放了签证。这些美国专家是否需要隔离？如果是的话，他们要隔离多久？

赵立坚：我不掌握你所说的有关情况，请你向有关民航部门询问。

(责编：于洋、刘慧)