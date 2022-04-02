人民网华盛顿4月1日电 （记者李志伟）中国驻美国使馆双边处负责人朱海权公参就《华盛顿邮报》涉台问题评论文章致函该报编委会。朱海权指出，台湾是中国的一部分，台湾问题纯属中国内政。所谓中国大陆“威胁”台湾根本讲不通。台湾问题不是“民主对抗威权”的问题，而是分裂与反分裂的斗争。

3月24日，《华盛顿邮报》刊登萧美琴《乌克兰对台湾的启示：我们必须对抗威权主义》一文，借乌克兰局势抛出一系列妄图改变两岸同属一个中国的事实的谬论。中国驻美国使馆双边处负责人朱海权公参就此致函该报编委会予以严正回应。信函主要内容刊登在该报4月1日评论版。

该函指出，台湾问题与乌克兰问题有本质区别：乌克兰是主权国家，乌问题是主权国家间的冲突；台湾是中国的一部分，台湾问题纯属中国内政。

该函强调，无论过去、现在还是将来，台湾都是中国领土不可分割的一部分，而不是独立主权国家。1943年发表的《开罗宣言》明确将台湾归还给中国。1945年，《波次坦公告》重申《开罗宣言》之条件必将实施。中华人民共和国成立并成为中国唯一合法政府后，台湾无可争议地成为新中国的一部分。联合国2758号决议等进一步明确了台湾的地位。这是任何人都无法否认的。拜登总统3月18日同习近平主席视频通话时，再次重申美国坚持一个中国政策，不支持“台独”。

该函指出，所谓中国大陆“威胁”台湾根本讲不通。两岸同胞都是中国人，有着血浓于水的亲情。目前百万台胞在大陆安居乐业，家人之间为什么要相互威胁？大陆作为台湾最大出口市场和最大贸易顺差来源地，带给台湾同胞的只能是实实在在的利益和福祉，怎么可能是威胁？

该函强调，台湾问题不是“民主对抗威权”的问题，而是分裂与反分裂的斗争。用“民主”和“威权”把两岸割裂开来，是挑动对抗，为“台独”寻找借口，这才是对台湾人民真正的威胁。台湾的前途在于两岸关系和平发展并最终实现祖国统一，两岸中国人应该共同努力谋求国家统一。

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