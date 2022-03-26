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美国这一次还想糊弄过关吗？（观象台） 

□ 严  瑜
2022年03月26日05:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近日，俄罗斯国防部公布了从乌克兰生物实验室人员处获取的一份文件，揭露了美国在乌克兰实施的一系列生物武器研究计划，包括利用候鸟迁徙传染禽类病毒、利用蝙蝠传播人类致病病原体等。

　　面对国际社会的强烈关注，美国搬出惯用的“糊弄大法”，试图以一句苍白无力的“虚假信息”作为说辞，敷衍了事。然而，随着一系列文件、图片、实物等证据摆上台面，美国这一次恐怕难再蒙混过关。

　　且来看看美国的表态多么自相矛盾：根据美方2021年底向《禁止生物武器公约》缔约国大会提交的文件，美方在乌境内有26处实验室等合作设施，但美国国防部近日却表示，美乌合作的实验室数量是46个；美方宣称其在乌克兰没有运营实验室，偶尔派人只是帮助乌方确保实验室安全，但2005年美乌签署的协议显示，美国防部代表有权参与乌方设施所有相关活动，乌境内所有危险病毒都必须储存在这些实验室并按要求提供给美方，乌方不得公开美方认定的“敏感信息”。上述种种，让国际社会不得不对美国的公信力打上一个大大的问号，也让世界各国有足够理由要求美国给出一个负责任的解释。

　　事实上，美国欠世界的，何止是这一个解释。二战之后，美国在全球的生物实验室网络不断扩大，其在乌克兰的生物军事活动只是冰山一角。公开数据显示，美国国防部以“合作减少生物安全风险”“加强全球公共卫生”等名义，在30个国家控制了336个生物实验室。同时，美国还在其境内的德特里克堡基地开展大量生物武器实验，并曾发生一系列重大泄漏事故。

　　美国在这些生物实验室究竟干了什么，有何意图？为何这些实验室周边曾多次爆发不同疾病，且多数疾病此前在当地不曾见过？对于国际社会的质疑与关切，美国政府的态度始终是含糊其辞，甚至三缄其口，不仅从未作出令人信服的全面澄清，反而拉拢美国媒体一道掩人耳目、混淆视听。与此同时，美国一直独家阻挠建立《禁止生物武器公约》核查机制，拒绝接受对其境内外生物设施的核查。这让人不禁想问一句，美国到底有什么不可告人的秘密？

　　众所周知，生化武器属于大规模杀伤性武器，对人类构成重大威胁。任何危险的生物军事活动都如同定时炸弹，将给各国民众生命安全造成巨大威胁，并让世界置于极度危险之中。生物军事活动更是事关国际和平与安全、事关各国安全利益的重大问题。美国遍布全球的生物实验室应该受到公开、透明、彻底的清查。

　　如今，国际社会呼吁美国就其全球生物军事活动作出澄清、国际社会对美国生物实验室进行彻查的声音日益高涨。联合国安理会日前就乌克兰生物安全问题举行会议。美国若真是一个负责任的国家，就应收起糊弄过关的侥幸心理，切实回应国际呼声，开放生物实验室供国际专家独立调查，并积极参与到重启《禁止生物武器公约》核查议定书的谈判中，尽快给世界一个负责任的交代。

(责编：袁勃、杨光宇)

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