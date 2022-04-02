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漫画作者：马宏亮（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

近日，人民网发布系列漫评作品，幽默辛辣地揭露了美国在乌克兰危机中幕后黑手的角色，引起各国网友的广泛关注和热烈评论。

俄乌冲突爆发以来，部分美西方媒体和政客提前发布冲突爆发的假消息，造谣“中方曾告诫俄方不要在北京冬奥会期间‘入侵’乌克兰”，称中方“无意参与任何形式的乌克兰问题外交解决方案”……漫评戳穿美方炮制的一个又一个拙劣的谎言，引发各国民众的共鸣。

海外网友在人民网葡文社交媒体账号留言评论：“美国不想结束这场战争，他们已经武装到了牙齿，满嘴谎言。”

网友Erik Wmi在人民网英文社交媒体账号留言称：“美国和欧盟的媒体是大规模操纵的典范。假新闻、谎言被系统地、大规模地传播，给人们洗脑。”

海外网友在人民网葡文、英文社交媒体账号留言评论。图片来源：网络截图

美方在乌克兰问题上多次对中方进行无端指责，但美方并不是无辜的旁观者。漫评指出，一个不断在火上浇油的人反过来指责别人救火不力，这种行为无疑是不负责任和可耻的。

阿语网友一语中的：“破坏者不要点火，我们就不用去救火。”还有网友表示 ：“这才是事实，但西方媒体却整天都在发出无稽之谈。人们不再愚昧，所有人都睁开了双眼（看清了事实）。”

海外网友在人民网阿文、法文社交媒体账号留言评论。图片来源：网络截图

在乌克兰问题上，中方始终本着客观公正态度，根据事情本身的是非曲直，独立自主地作出判断，一直为劝和促谈发挥建设性作用，世界对此有目共睹。

“中国正在乌克兰和俄罗斯之间发挥建设性作用，而美国则制造障碍，没有对未来的和平进程摆出一个良好的姿态。”“回望100年来，中国从没侵犯过其他国家。相比之下，美国发动了十几场战争。奥巴马竟然还获得了诺贝尔和平奖。难以苟同。”

海外网友在人民网英文、德文社交媒体账号留言评论。图片来源：网络截图

有西语网友表示，这场战争实际上是因美国而起，乌克兰只是替罪羊，美国却可以借此向俄罗斯挑起经济战：“美国当然还会继续利用各种事件，届时将把中国也卷进来。美国的经济从很久之前内战时期就是建立在窃取和利用别人的成果之上的，看看9.11事件，美国为了获取另一个国家的石油，杀了自己的人民，而另一个国家今时今日已经石油枯竭。荒谬的是此时美国说要撤军，借口说他们不再介入别国的政治了。”

海外网友在人民网西文社交媒体账号留言评论。图片来源：网络截图

“他们希望战争继续下去以出售更多的武器。”德国网友也表示，美国是战争中唯一一个从各方获益的国家，包括经济、政治和战略层面。“可惜我们的政治家们既无能力也无意愿加以抵制。”海外网友道破美国在这场危机中的利益所在。

海外网友在人民网法文、德文社交媒体账号留言评论。图片来源：网络截图

漫评指出，一段时间以来，欧美等国纷纷挥舞起“制裁大棒”，向俄罗斯全面发起制裁围攻。但制裁从来不是解决问题的根本有效途径，只会进一步加剧分裂对抗。

海外网友直言，军火商并不想终止战争，只想火上浇油，从而在军火生意中大赚一笔，从“制裁红利”中攫取利益并且强迫主权国家依附于别的国家。“不幸的是，美国对这种策略的牺牲者毫不在乎。”

海外网友在人民网德文社交媒体账号留言评论。图片来源：网络截图

还有网友呼吁大家对国际层面发生的一切事情都要有批判性思维：“大家真的希望让美国的多边组织制定全球范围内的法律吗？大家真的希望让财富（重新）进入少数人的口袋，贫困在其他地方加剧吗？没有什么比未曾遭遇这一切的民主国家更糟糕了……这些组织像块‘海绵’吞没了所有不幸人民的声音和所遭遇的冲击……”

海外网友在人民网法文社交媒体账号留言评论。图片来源：网络截图

“美国和他们的傀儡都疯了。”“世界上有许多理智的人看到了美国当前政策的真实面目。让他们把‘双标’留在家里。”

海外网友在人民网英文社交媒体账号留言评论。图片来源：网络截图

(责编：高歌、常红)