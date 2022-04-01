钱峰

3月31日，国务委员兼外长王毅在安徽屯溪主持召开第三次阿富汗邻国外长会。会议聚焦阿富汗局势和今后合作，发表联合声明和“屯溪倡议”，就阿富汗问题达成八方面共识，覆盖政治外交、经济人道、反恐安全、难民援助、机制建设五大领域。

在当前复杂多变的国际局势下，本次会议为如何解决安全难题提供新思路，为汇聚邻国合力、帮助阿富汗实现和平稳定和经济重建注入动力，对国际社会具有重要借鉴意义。

2021年8月，美国及其盟友不负责任地仓促撤军，阿富汗国内局势出现重大变化，人民面临经济民生及新冠肺炎疫情等多重挑战。面对这样的局面，阿富汗邻国外长会于2021年9月召开首次会议，正式启动阿富汗邻国协调合作机制，确立合力应对阿富汗变局的政治共识，认为邻国应该发挥独特作用，为阿富汗稳定和重建提供良好外部环境。2021年10月，第二次阿富汗邻国外长会举行，王毅提出积极接触引导、扩大多边协调、加强反恐合作和推进和平重建四点建议。

在不到一年时间里，阿富汗邻国举行三次外长会，体现了邻国对阿富汗问题的高度重视。阿富汗邻国协调合作机制在阿富汗由乱及治的关键窗口期发挥重要作用，达成诸多重要共识；与阿富汗临时政府保持积极沟通，同各类解决阿富汗问题的国际机制协作配合，推动阿富汗局势总体朝好的方向进一步发展，得到国际社会的普遍肯定。

当前，阿富汗仍面临多重严峻挑战，特别是美国的所作所为正在加重阿富汗危机。2022年2月，美国总统拜登签署行政令，“挪用”阿富汗央行冻结在美国的约70亿美元资产，并声称不会交还阿富汗临时政府。这一行径遭到阿富汗和国际社会强烈批评。本次会议中，与会各方敦促美国和北约应切实承担对阿富汗重建发展首要责任，尽快归还阿富汗人民资产。

更令人担心的是，乌克兰危机爆发以来，阿富汗问题似乎越来越被美西方世界所遗忘。联合国世界粮食计划署统计数据显示，2280万阿富汗人面临严重粮食安全问题，320万5岁以下的阿富汗儿童严重营养不良。阿富汗正面临“雪崩般的饥饿和贫困”，但各方为阿富汗人道主义提供44.4亿美元资金的目标目前进展寥寥。近日，联合国难民事务署不得不呼吁，国际社会在关注乌克兰的同时，也必须向阿富汗人提供支持，解决另一场人道主义危机。

世界不应该遗忘阿富汗，更不应刻意忽视和回避阿富汗问题。因此，这场在中国举行、聚焦阿富汗的国际会晤显得尤为重要和及时，提醒国际社会，阿富汗问题仍然处于当前国际和平与安全议程的重要位置。

此次阿富汗邻国外长会的举行，是中国为阿富汗持久和平、稳定发展做出的又一次重要贡献。为让此次会议更加富有成效，推动落实历届外长会晤成果，中国积极推动和协调各方同意启动阿富汗周边国家阿富汗问题特使定期会晤机制，成立政治外交、经济与人道、安全稳定三个工作组，并邀请了阿富汗临时政府、卡塔尔、印尼外交部长首次参加会议，主持召开了阿富汗问题“中美俄+”磋商机制会议。中方的外交努力充分表明，无论国际局势如何变化，中阿是山水相连的友好邻邦，中国对周边睦邻友好的政策没有改变，中国主持正义公理的外交原则没有改变。

中方从不干涉阿内政，从不在阿谋求任何私利，从不寻求所谓势力范围。中国坚持用历史的角度和发展的眼光看待阿富汗临时政府做出的种种努力，与国际社会一起继续对阿富汗形势发展变化施加正面影响，推动阿富汗更好融入国际社会主流。中国反对滥用制裁手段，坚持对话协商解决分歧，最大限度凝聚共识，敦促各国抓住阿局势由乱及治的关键窗口期，在尊重阿主权独立和领土完整的基础上，鼓励阿富汗方面搭建更加开放包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，切实打击恐怖主义。

阿富汗已经度过了漫漫寒冬，正在迎来孕育希望的春风。第三次阿富汗邻国外长会系列会议的成功召开，将为阿富汗走出当前困境、由乱及治带来更大希望，为阿富汗早日探索出一条符合自身国情、符合时代发展趋势的发展道路提供新的助力。

（作者是清华大学国家战略研究院研究部主任）

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