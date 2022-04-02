俄乌冲突爆发，美国军工企业股价大幅上涨。谁在大发战争横财？谁在有意将冲突长期化？不言自明

乌克兰危机的发生让本已负重前行的世界经济承受更大压力。然而，据美国国防部前官员披露，在华盛顿，不少游说公司、军工企业和国会大厦里的人，却在悄悄开香槟庆祝。美国股市数据显示，2月24日至3月28日，洛克希德·马丁公司股价上涨超过13%，诺思罗普·格鲁曼公司上涨超过13.4%，通用动力公司涨幅超过10%。俄乌冲突爆发，美国军工企业股价大幅上涨。谁在大发战争横财？谁在有意将冲突长期化？不言自明。

美国斯坦福大学退休教授菲利普·津巴多在《路西法效应：好人是如何变成恶魔的》一书中指出，战争需要有人来准备和“烹制”，如果没有这些人的推动，战争根本不会发生。美国政治中就有一个嗜好“烹制”战争的“怪兽”——军工复合体。这一由军事部门、军工企业和部分国会议员、国防科研机构、智库等组成的庞大利益集团，不断将美国的对外政策往战争方向推，通过制造战争和冲突、挑动军备竞赛来追逐巨额利润。西班牙《起义报》网站近日发表《美国及其对战争的热爱》一文指出，对于美国及其媒体，以及在很大程度上支配该国的军工复合体来说，拥有一些制造出来的、可操纵的和令人信以为真的敌人至关重要。

挑起俄乌冲突并从中渔利，是美国军工复合体的如意算盘。它通过利益集团影响美国对外政策，不断挑战俄罗斯底线，并通过渲染俄罗斯“军事威胁”，兜售安全焦虑，夸大欧洲国家大幅增加国防开支、强化“军事威慑”的必要性。美国国防部报告显示，自2014年以来，美国已承诺向乌克兰提供超过27亿美元的所谓安全援助，2017年还同意向乌方提供致命性武器。美国国务院近日公布的数据显示，仅过去一年美国对乌克兰的所谓安全援助就超过10亿美元。俄乌冲突爆发后，美国军工复合体将其视为武器的“大卖场”和“广告会”。德国、芬兰、波兰等多个欧洲国家宣布提高国防预算，并向美国提出数额庞大的军备采购计划。美国军工企业是这些采购合同的最大受益者。

早在1961年，美国总统艾森豪威尔就曾告诫美国民众要警惕军工复合体对美国的危害。然而，60多年过去了，没有人能控制住这头“怪兽”，它更加肆无忌惮地操纵着美国的国内政治和外交、军事政策。据美国“公开的秘密”网站揭露，过去20年，为影响国防政策，美国军工企业仅游说费用就花费25亿美元。美国社会中的政商“旋转门”更是不断助推军工行业发展。2014年至2019年，美国前国防部长詹姆斯·马蒂斯等千余名国防部高级官员、采购官员跳槽到军工企业，利用自己的人脉为军工企业拉生意。

透过军工复合体这头“怪兽”，更能看清美国热衷发动战争、军费长期高居世界第一的根源所在。2022财年，美国国防项目支出将高达7820亿美元，比2021财年增加420亿美元，比非国防项目支出多520亿美元。近日，美方又提交约8130亿美元的2023财年国防预算草案。有统计显示，美国军费至少有1/3流到军火商口袋里。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所日前发表的全球军售趋势报告显示，2017年至2021年，全球武器交易量与2012年至2016年相比下降4.6%，但同期美国武器出口却增长14%，全球占比从32%上升到39%。可以说，世界上哪里有战争，哪里就有美国武器，就有美国军工复合体的影子。只要战争不止，巨额利益就源源不断流向军工企业。

美国长期以“民主灯塔”自居，近年来更是极力渲染“民主对抗威权”的叙事。然而，美国国内抗疫资金经常找不到着落、军工企业却赚得钵满盆满的强烈反差，以及美国在世界各地到处制造战争和冲突的斑斑劣迹，早已把美国所标榜的民主、人权的“里子”“面子”侵蚀得百孔千疮。被军工复合体等利益集团绑架的美国，就是一辆被金钱腐蚀的霸权战车，带给世界和本国普通民众的，只有动荡和危害。

《 人民日报 》（ 2022年04月02日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)